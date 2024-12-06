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Yenidoğan soruşturması savcısı Yavuz Engin uyardı: En kısa zamanda gereken yapılacaktır
Yenidoğan soruşturması savcısı Yavuz Engin uyardı: En kısa zamanda gereken yapılacaktır
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Soruşturması savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından kendi adını kullanan kişilere karşı uyardı ve 'en kısa zamanda gerekenin yapılacağını'... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T17:41+0300
2024-12-06T17:53+0300
türkiye
yavuz engin
yenidoğan çetesi
büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendi adını kullanarak açılan sosyal medya hesapları olduğunu söyleyerek uyardı. Engin, "Beni taklit edip insanları rahatsız eden bu hesaba itibar etmeyin" derken, "En kısa zamanda gereken yapılacaktır" dedi. Sahte hesaplar konusunda uyardıİstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkındaki soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in adını kullanarak yeni sosyal medya hesapları açıldı. Bunun üzerine savcı Engin kendi sosyal medyasından şu uyarıda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yenidogan-cetesi-savcisi-yavuz-enginden-kurtlar-vadisi-paylasimi-iskender-buyuk-karakterinin-1090921019.html
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yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi savcısı, savcı yavuz engin
yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi savcısı, savcı yavuz engin

Yenidoğan soruşturması savcısı Yavuz Engin uyardı: En kısa zamanda gereken yapılacaktır

17:41 06.12.2024 (güncellendi: 17:53 06.12.2024)
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Yenidoğan Soruşturması savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından kendi adını kullanan kişilere karşı uyardı ve 'en kısa zamanda gerekenin yapılacağını' söyledi.
Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendi adını kullanarak açılan sosyal medya hesapları olduğunu söyleyerek uyardı. Engin, "Beni taklit edip insanları rahatsız eden bu hesaba itibar etmeyin" derken, "En kısa zamanda gereken yapılacaktır" dedi.
yenidoğan savcısı
yenidoğan savcısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
yenidoğan savcısı

Sahte hesaplar konusunda uyardı

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkındaki soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in adını kullanarak yeni sosyal medya hesapları açıldı.
Bunun üzerine savcı Engin kendi sosyal medyasından şu uyarıda bulundu:
"Beni taklit edip insanları rahatsız eden bu hesaba itibar etmeyin ve lütfen şikayet edin. Hesap sahibi olan kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. En kısa sürede gereken yapılacaktır."
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı
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