https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yenidogan-sorusturmasi-savcisi-yavuz-engin-uyardi-en-kisa-zamanda-gereken-yapilacaktir-1091258372.html

Yenidoğan soruşturması savcısı Yavuz Engin uyardı: En kısa zamanda gereken yapılacaktır

Yenidoğan soruşturması savcısı Yavuz Engin uyardı: En kısa zamanda gereken yapılacaktır

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Soruşturması savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından kendi adını kullanan kişilere karşı uyardı ve 'en kısa zamanda gerekenin yapılacağını'... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T17:41+0300

2024-12-06T17:41+0300

2024-12-06T17:53+0300

türkiye

yavuz engin

yenidoğan çetesi

büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendi adını kullanarak açılan sosyal medya hesapları olduğunu söyleyerek uyardı. Engin, "Beni taklit edip insanları rahatsız eden bu hesaba itibar etmeyin" derken, "En kısa zamanda gereken yapılacaktır" dedi. Sahte hesaplar konusunda uyardıİstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkındaki soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in adını kullanarak yeni sosyal medya hesapları açıldı. Bunun üzerine savcı Engin kendi sosyal medyasından şu uyarıda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yenidogan-cetesi-savcisi-yavuz-enginden-kurtlar-vadisi-paylasimi-iskender-buyuk-karakterinin-1090921019.html

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yenidoğan çetesi, yenidoğan çetesi savcısı, savcı yavuz engin