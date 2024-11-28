https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yenidogan-cetesi-savcisi-yavuz-enginden-kurtlar-vadisi-paylasimi-iskender-buyuk-karakterinin-1090921019.html
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu repliğini paylaştı. Savcı Engin, 'İskender Büyük' karakterinin repliğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T11:43+0300
2024-11-28T11:43+0300
2024-11-28T11:43+0300
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yenidoğan çetesi
yavuz engin
avukat
kurtlar vadisi
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Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Yenidoğan çetesi davasında Yavuz Engin hedef alındıYenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor. Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor.Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i hedef aldı.Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukat ise savcıyı suç işlemekle suçladı.Savcı suçlandıAvcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir.” dedi.Savcıdan İskender Büyük paylaşımıSavcı Yavuz Engin ise bu suçlamalara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.Savcı Engin, avukatlara yanıt olarak, Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterini canlanduran oyuncu Musa Uzunlar’ın bir repliğini paylaştı.Videoda Uzunlar’ın, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yenidogan-cetesi-davasinda-tutuksuz-saniklar-dinlendi-ben-asgari-ucret-altinda-bu-kadar-mobbing-1090901655.html
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yenidoğan, yenidoğan dava, yavuz engin, yenidoğan savcı, yavuz engin kurtlar vadisi
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu repliğini paylaştı. Savcı Engin, 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntılayarak sanık avukata gönderme yaptığı iddia edildi.
Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Yenidoğan çetesi davasında Yavuz Engin hedef alındı
Yenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor. Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor.
Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i hedef aldı.
Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukat ise savcıyı suç işlemekle suçladı.
Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir.” dedi.
Savcıdan İskender Büyük paylaşımı
Savcı Yavuz Engin ise bu suçlamalara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.
Savcı Engin, avukatlara yanıt olarak, Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterini canlanduran oyuncu Musa Uzunlar’ın bir repliğini paylaştı.
Videoda Uzunlar’ın, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.