Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı

Türkiye
MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, İran’ın vekil güçlerini, füze projelerini ve nükleer programını baskılamaya çalışacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
PKK silah bırakır mı?
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sevr neden geçersiz kaldı?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yenidogan-cetesi-savcisi-yavuz-enginden-kurtlar-vadisi-paylasimi-iskender-buyuk-karakterinin-1090921019.html
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu repliğini paylaştı. Savcı Engin, 'İskender Büyük' karakterinin repliğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T11:43+0300
2024-11-28T11:43+0300
türkiye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
yavuz engin
avukat
kurtlar vadisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089213990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94689a8f48c7c1b788dc124b87197798.jpg
Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Yenidoğan çetesi davasında Yavuz Engin hedef alındıYenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor. Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor.Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i hedef aldı.Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukat ise savcıyı suç işlemekle suçladı.Savcı suçlandıAvcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir.” dedi.Savcıdan İskender Büyük paylaşımıSavcı Yavuz Engin ise bu suçlamalara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.Savcı Engin, avukatlara yanıt olarak, Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterini canlanduran oyuncu Musa Uzunlar’ın bir repliğini paylaştı.Videoda Uzunlar’ın, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yenidogan-cetesi-davasinda-tutuksuz-saniklar-dinlendi-ben-asgari-ucret-altinda-bu-kadar-mobbing-1090901655.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089213990_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab108d77de0a1aee0c4cee82745d333b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yenidoğan, yenidoğan dava, yavuz engin, yenidoğan savcı, yavuz engin kurtlar vadisi
yenidoğan, yenidoğan dava, yavuz engin, yenidoğan savcı, yavuz engin kurtlar vadisi

Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı

11:43 28.11.2024
© AA / Cemal YurttaşSavcı tehdit
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
Abone ol
Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu repliğini paylaştı. Savcı Engin, 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntılayarak sanık avukata gönderme yaptığı iddia edildi.
Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Yenidoğan çetesi davasında Yavuz Engin hedef alındı

Yenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor. Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor.
Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i hedef aldı.
Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukat ise savcıyı suç işlemekle suçladı.

Savcı suçlandı

Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir.” dedi.

Savcıdan İskender Büyük paylaşımı

Savcı Yavuz Engin ise bu suçlamalara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.
Savcı Engin, avukatlara yanıt olarak, Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterini canlanduran oyuncu Musa Uzunlar’ın bir repliğini paylaştı.
Videoda Uzunlar’ın, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.
Bebek-küvez-yenidoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
TÜRKİYE
Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıklar dinlendi: 'Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken susmayacağım'
Dün, 21:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала