https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yenidogan-cetesi-savcisi-yavuz-enginden-kurtlar-vadisi-paylasimi-iskender-buyuk-karakterinin-1090921019.html

Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı

Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'den Kurtlar Vadisi paylaşımı: 'İskender Büyük' karakterinin repliğini alıntıladı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu repliğini paylaştı. Savcı Engin, 'İskender Büyük' karakterinin repliğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T11:43+0300

2024-11-28T11:43+0300

2024-11-28T11:43+0300

türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

yavuz engin

avukat

kurtlar vadisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089213990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94689a8f48c7c1b788dc124b87197798.jpg

Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, sanık avukatlarının hedef aldığı Savcı Yavuz Engin, duruşmadaki suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Yenidoğan çetesi davasında Yavuz Engin hedef alındıYenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor. Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor.Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i hedef aldı.Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukat ise savcıyı suç işlemekle suçladı.Savcı suçlandıAvcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, savcı Engin için, “Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir.” dedi.Savcıdan İskender Büyük paylaşımıSavcı Yavuz Engin ise bu suçlamalara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.Savcı Engin, avukatlara yanıt olarak, Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterini canlanduran oyuncu Musa Uzunlar’ın bir repliğini paylaştı.Videoda Uzunlar’ın, “Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.” dediği anlar yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yenidogan-cetesi-davasinda-tutuksuz-saniklar-dinlendi-ben-asgari-ucret-altinda-bu-kadar-mobbing-1090901655.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yenidoğan, yenidoğan dava, yavuz engin, yenidoğan savcı, yavuz engin kurtlar vadisi