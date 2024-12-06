https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-tutuklu-sayisi-11e-yukseldi-1091264213.html

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T22:36+0300

2024-12-06T22:36+0300

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türkiye

yenidoğan çetesi

yenidoğan

tutuklu

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirmişti.İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-ikinci-perde-11-kisi-icin-tutuklama-talep-edildi-1091248139.html

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yenidoğan çetesi, yenidoğan, tutuklu