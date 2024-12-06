https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-tutuklu-sayisi-11e-yukseldi-1091264213.html
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T22:36+0300
2024-12-06T22:36+0300
2024-12-06T22:47+0300
türkiye
yenidoğan çetesi
yenidoğan
tutuklu
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirmişti.İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-ikinci-perde-11-kisi-icin-tutuklama-talep-edildi-1091248139.html
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yenidoğan çetesi, yenidoğan, tutuklu
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
22:36 06.12.2024 (güncellendi: 22:47 06.12.2024)
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Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirmişti.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.