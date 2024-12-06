https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-ikinci-perde-11-kisi-icin-tutuklama-talep-edildi-1091248139.html

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan şüphelilerden 11'i için tutuklama talep edildi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:22+0300

2024-12-06T15:22+0300

2024-12-06T15:22+0300

türkiye

haberler

yenidoğan çetesi

bebek ölümü

doktor

fırat sarı

yargılama

türkiye

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Yenidoğan Çetesi 2. dalga operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Beş doktor gözaltına alınmıştıİstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-dalga-aralarinda-doktor-ve-hemsirelerin-de-oldugu-14-supheli-1091145631.html

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türkiye, haberler, yenidoğan çetesi, bebek ölümü, doktor, fırat sarı, yargılama