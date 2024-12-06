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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan şüphelilerden 11'i için tutuklama talep edildi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:22+0300
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Yenidoğan Çetesi 2. dalga operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Beş doktor gözaltına alınmıştıİstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-dalga-aralarinda-doktor-ve-hemsirelerin-de-oldugu-14-supheli-1091145631.html
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türkiye, haberler, yenidoğan çetesi, bebek ölümü, doktor, fırat sarı, yargılama
türkiye, haberler, yenidoğan çetesi, bebek ölümü, doktor, fırat sarı, yargılama

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi

15:22 06.12.2024
© İHAYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA
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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan şüphelilerden 11'i için tutuklama talep edildi.
Yenidoğan Çetesi 2. dalga operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Beş doktor gözaltına alınmıştı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer alıyor.
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
TÜRKİYE
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci dalga: Aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 14 şüpheli gözaltında
4 Aralık, 10:58
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