https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-ikinci-perde-11-kisi-icin-tutuklama-talep-edildi-1091248139.html
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan şüphelilerden 11'i için tutuklama talep edildi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:22+0300
2024-12-06T15:22+0300
2024-12-06T15:22+0300
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haberler
yenidoğan çetesi
bebek ölümü
doktor
fırat sarı
yargılama
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Yenidoğan Çetesi 2. dalga operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Beş doktor gözaltına alınmıştıİstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yenidogan-cetesi-davasinda-ikinci-dalga-aralarinda-doktor-ve-hemsirelerin-de-oldugu-14-supheli-1091145631.html
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türkiye, haberler, yenidoğan çetesi, bebek ölümü, doktor, fırat sarı, yargılama
türkiye, haberler, yenidoğan çetesi, bebek ölümü, doktor, fırat sarı, yargılama
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ikinci perde: 11 kişi için tutuklama talep edildi
Ayrıntılar geliyor
Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ikinci operasyonda yakalanan şüphelilerden 11'i için tutuklama talep edildi.
Yenidoğan Çetesi 2. dalga operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklama talebiyle, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Beş doktor gözaltına alınmıştı
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer alıyor.