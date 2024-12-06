https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yeniden-refahli-belediye-baskani-adnan-topal-partisinden-istifa-etti-1091264889.html
Yeniden Refahlı Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti
Yeniden Refahlı Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız olarak devam edeceğini belirten Ladik Belediye... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T23:14+0300
2024-12-06T23:14+0300
2024-12-06T23:14+0300
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Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.Samsun'da yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal partisinden istifa etti. Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Bağımsız olarak ilçeye hizmete devam edeceğini duyurdu. Adnan Topal kimdir?31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal Yeniden Refah Partisi üyesiydi. Partiden istifasının ardından bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. Ladik İmam Hatip Lisesi mezunu olan Adnan Topal İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/iyi-partili-belediye-baskani-serafettin-aydogdu-partisinden-istifa-etti-1090861714.html
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belediye, belediye başkanı, yeniden refah partisi, necmettin erbakan, fatih erbakan, istifa, siyaset, siyaset gündemi, ladik, samsun
belediye, belediye başkanı, yeniden refah partisi, necmettin erbakan, fatih erbakan, istifa, siyaset, siyaset gündemi, ladik, samsun
Yeniden Refahlı Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti
Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız olarak devam edeceğini belirten Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yardımcılarıyla birlikte bu kararı aldıklarını açıkladı.
Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Samsun'da yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal partisinden istifa etti. Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Bağımsız olarak ilçeye hizmete devam edeceğini duyurdu.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal Yeniden Refah Partisi üyesiydi. Partiden istifasının ardından bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. Ladik İmam Hatip Lisesi mezunu olan Adnan Topal İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.