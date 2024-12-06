https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/yeniden-refahli-belediye-baskani-adnan-topal-partisinden-istifa-etti-1091264889.html

Yeniden Refahlı Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti

Yeniden Refahlı Belediye Başkanı Adnan Topal partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız olarak devam edeceğini belirten Ladik Belediye... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T23:14+0300

2024-12-06T23:14+0300

2024-12-06T23:14+0300

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Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.Samsun'da yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal partisinden istifa etti. Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Bağımsız olarak ilçeye hizmete devam edeceğini duyurdu. Adnan Topal kimdir?31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal Yeniden Refah Partisi üyesiydi. Partiden istifasının ardından bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. Ladik İmam Hatip Lisesi mezunu olan Adnan Topal İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/iyi-partili-belediye-baskani-serafettin-aydogdu-partisinden-istifa-etti-1090861714.html

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belediye, belediye başkanı, yeniden refah partisi, necmettin erbakan, fatih erbakan, istifa, siyaset, siyaset gündemi, ladik, samsun