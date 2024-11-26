İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/iyi-partili-belediye-baskani-serafettin-aydogdu-partisinden-istifa-etti-1090861714.html
İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti
İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yakakent Belediye... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T23:46+0300
2024-11-26T23:47+0300
politika
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
parti
siyasi parti
istifa
belediye başkanı
samsun
bağımsız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090861374_0:143:2048:1295_1920x0_80_0_0_d2bb29beac50996a1c65af34ddcb2d50.jpg
İYİ Partili Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa ettiğini duyurdu.31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak Yakakent Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Aydoğdu yazılı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkanı seçildikten sonra şeffaf şekilde çalıştığını belirten Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ''Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmet etmelere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız devam etme kararı aldım'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iyi-parti-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-partisinden-istifa-etti-1086170555.html
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090861374_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_7446bc7bc986d11f0a07217aafd7bf68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, parti, siyasi parti, istifa, belediye başkanı, samsun, bağımsız
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, parti, siyasi parti, istifa, belediye başkanı, samsun, bağımsız

İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti

23:46 26.11.2024 (güncellendi: 23:47 26.11.2024)
© AA / Yakakent BelediyesiŞerafettin Aydoğdu
Şerafettin Aydoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA / Yakakent Belediyesi
Abone ol
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.
İYİ Partili Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa ettiğini duyurdu.
31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak Yakakent Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Aydoğdu yazılı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkanı seçildikten sonra şeffaf şekilde çalıştığını belirten Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ''Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmet etmelere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız devam etme kararı aldım'' açıklamasında bulundu.
Nimet Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
TÜRKİYE
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti
24 Temmuz, 15:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала