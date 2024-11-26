https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/iyi-partili-belediye-baskani-serafettin-aydogdu-partisinden-istifa-etti-1090861714.html
İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti
İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yakakent Belediye... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T23:46+0300
2024-11-26T23:46+0300
2024-11-26T23:47+0300
politika
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
parti
siyasi parti
istifa
belediye başkanı
samsun
bağımsız
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İYİ Partili Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa ettiğini duyurdu.31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak Yakakent Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Aydoğdu yazılı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkanı seçildikten sonra şeffaf şekilde çalıştığını belirten Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ''Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmet etmelere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız devam etme kararı aldım'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iyi-parti-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-partisinden-istifa-etti-1086170555.html
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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, parti, siyasi parti, istifa, belediye başkanı, samsun, bağımsız
İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti
23:46 26.11.2024 (güncellendi: 23:47 26.11.2024)
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.
İYİ Partili Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa ettiğini duyurdu.
31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak Yakakent Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Aydoğdu yazılı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkanı seçildikten sonra şeffaf şekilde çalıştığını belirten Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ''Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmet etmelere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız devam etme kararı aldım'' açıklamasında bulundu.