https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/iyi-partili-belediye-baskani-serafettin-aydogdu-partisinden-istifa-etti-1090861714.html

İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti

İYİ Partili Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yakakent Belediye... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T23:46+0300

2024-11-26T23:46+0300

2024-11-26T23:47+0300

politika

iyi parti

31 mart yerel seçimleri

parti

siyasi parti

istifa

belediye başkanı

samsun

bağımsız

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İYİ Partili Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa ettiğini duyurdu.31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak Yakakent Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Aydoğdu yazılı açıklamada istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkanı seçildikten sonra şeffaf şekilde çalıştığını belirten Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ''Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmet etmelere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız devam etme kararı aldım'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iyi-parti-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-partisinden-istifa-etti-1086170555.html

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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, parti, siyasi parti, istifa, belediye başkanı, samsun, bağımsız