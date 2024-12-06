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Yeni İstanbul Emniyet Müdürü göreve başladı: Selami Yıldız kimdir?
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü göreve başladı: Selami Yıldız kimdir?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız atandı. Düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız görevi, yaş haddinden... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T12:42+0300
2024-12-06T12:42+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
resmi gazete
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş ise görevden alındı. Karakuş'tan boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman getirildi.İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladıİstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız, görevi yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı. Aktaş'tan devralan Selami Yıldız, bayrak değişiminin İstanbul'a, Türkiye'ye ve polis teşkilatına hayırlı olmasını diledi.Terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, “İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadelemizi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu. Devir teslim törenin ardından Aktaş ve Yıldız, makam odasında birbirlerine çiçek takdim etti.Selami Yıldız kimdir, nereli? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/adiyaman-il-emniyet-muduru-gorevden-alindi-yerine-alper-uzman-atandi-1091221751.html
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selami yıldız kimdir, selami yıldız kaç yaşında, selami yıldız nereli, selami yıldız hangi görevlerde bulundu,
selami yıldız kimdir, selami yıldız kaç yaşında, selami yıldız nereli, selami yıldız hangi görevlerde bulundu,

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü göreve başladı: Selami Yıldız kimdir?

12:42 06.12.2024
© İHASelami Yıldız
Selami Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız atandı. Düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız görevi, yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı. Peki, Selami Yıldız kimdir? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü hangi görevlerde bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş ise görevden alındı. Karakuş'tan boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde Selami Yıldız, görevi yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı. Aktaş'tan devralan Selami Yıldız, bayrak değişiminin İstanbul'a, Türkiye'ye ve polis teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, “İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul halkımızın desteğiyle bu mücadelemizi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu. Devir teslim törenin ardından Aktaş ve Yıldız, makam odasında birbirlerine çiçek takdim etti.

Selami Yıldız kimdir, nereli?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.
1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
TÜRKİYE
Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı: Yerine Alper Uzman atandı
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