https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/adiyaman-il-emniyet-muduru-gorevden-alindi-yerine-alper-uzman-atandi-1091221751.html

Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı: Yerine Alper Uzman atandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı: Yerine Alper Uzman atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak, yerine Alper Uzman atandı. İstanbul... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T00:09+0300

2024-12-06T00:09+0300

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Adıyaman ve İstanbul’a yeni İl Emniyet Müdürü ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Karakuş'un yerine ise Alper Uzman atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız'ın getirileceği daha önce açıklanmıştı. İlgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla atama resmileşti.Selami Yıldız kimdir?1968 doğumlu Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. 2017'de ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’te Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.Alper Uzman kimdir?Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 7 yıl görev alan Alper Uzman, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve polis başmüfettişi görevlerini de yerine getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/yeni-istanbul-emniyet-muduru-belli-oldu-1091161623.html

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adıyaman, son dakika, resmi gazete, atama, zafer aktaş, selami yıldız, emniyet müdürlüğü, alper uzman