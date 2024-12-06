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Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı: Yerine Alper Uzman atandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı: Yerine Alper Uzman atandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak, yerine Alper Uzman atandı. İstanbul... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T00:09+0300
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Adıyaman ve İstanbul’a yeni İl Emniyet Müdürü ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Karakuş'un yerine ise Alper Uzman atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız'ın getirileceği daha önce açıklanmıştı. İlgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla atama resmileşti.Selami Yıldız kimdir?1968 doğumlu Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. 2017'de ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’te Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.Alper Uzman kimdir?Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 7 yıl görev alan Alper Uzman, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve polis başmüfettişi görevlerini de yerine getirdi.
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adıyaman, son dakika, resmi gazete, atama, zafer aktaş, selami yıldız, emniyet müdürlüğü, alper uzman
adıyaman, son dakika, resmi gazete, atama, zafer aktaş, selami yıldız, emniyet müdürlüğü, alper uzman

Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı: Yerine Alper Uzman atandı

00:09 06.12.2024 (güncellendi: 00:25 06.12.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak, yerine Alper Uzman atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanacağı açıklanan Selami Yıldız'ın da ataması resmen gerçekleşti.
Adıyaman ve İstanbul’a yeni İl Emniyet Müdürü ataması Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Karakuş'un yerine ise Alper Uzman atandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız'ın getirileceği daha önce açıklanmıştı. İlgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla atama resmileşti.

Selami Yıldız kimdir?

1968 doğumlu Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. 2017'de ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’te Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Alper Uzman kimdir?

Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 7 yıl görev alan Alper Uzman, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve polis başmüfettişi görevlerini de yerine getirdi.
Selami Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
TÜRKİYE
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü belli oldu
4 Aralık, 16:34
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