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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/rusya-silahli-kuvvetleri-donetskte-2-koyu-daha-ele-gecirdi-61-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1091240483.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'te 2 köyü daha ele geçirdi: 61 Ukrayna askeri teslim oldu
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'te 2 köyü daha ele geçirdi: 61 Ukrayna askeri teslim oldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine kararlılıkla devam ederken iki yerleşim birimi daha Ukraynalı askerlerden temizlendi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T13:26+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Pustınka ve Suhiye Yalıy köylerinde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, tüm cephelerde 1 hafta içinde 13 binden fazla askerini yitirdi.Rus birlikler, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 6 grup taarruzu gerçekleştirerek Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerini, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerini, askeri hava meydanlarını, elektronik keşif merkezini ve Ukraynalı askerlerin konuşlanma noktalarını imha etti.61 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus birliklere teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, 1 Neptune güdümlü füzesi ile 441 İHA'yı engellerken Karadeniz'de ise 8 insansız hücumbot hedefine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fsb-gizli-arsivleri-acti-hitlerin-askeri-istihbarat-servisinin-sscbdeki-savas-suclari-gun-yuzune-1091232617.html
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ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna ordusu
ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna ordusu

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'te 2 köyü daha ele geçirdi: 61 Ukrayna askeri teslim oldu

13:26 06.12.2024 (güncellendi: 13:27 06.12.2024)
© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге. Архивное фото
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
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Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine kararlılıkla devam ederken iki yerleşim birimi daha Ukraynalı askerlerden temizlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Pustınka ve Suhiye Yalıy köylerinde kontrolü sağladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, tüm cephelerde 1 hafta içinde 13 binden fazla askerini yitirdi.

Rus birlikler, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 6 grup taarruzu gerçekleştirerek Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerini, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerini, askeri hava meydanlarını, elektronik keşif merkezini ve Ukraynalı askerlerin konuşlanma noktalarını imha etti.

61 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus birliklere teslim oldu.

Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, 1 Neptune güdümlü füzesi ile 441 İHA'yı engellerken Karadeniz'de ise 8 insansız hücumbot hedefine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Almanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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