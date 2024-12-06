Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'te 2 köyü daha ele geçirdi: 61 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Pustınka ve Suhiye Yalıy köylerinde kontrolü sağladığını duyurdu.



Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, tüm cephelerde 1 hafta içinde 13 binden fazla askerini yitirdi.



Rus birlikler, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 6 grup taarruzu gerçekleştirerek Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerini, bu işletmeleri besleyen enerji tesislerini, askeri hava meydanlarını, elektronik keşif merkezini ve Ukraynalı askerlerin konuşlanma noktalarını imha etti.



61 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus birliklere teslim oldu.



Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, 1 Neptune güdümlü füzesi ile 441 İHA'yı engellerken Karadeniz'de ise 8 insansız hücumbot hedefine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.