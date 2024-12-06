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- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/uzmanlar-acikladi-hava-kirliligine-maruz-kalmak-kisirlik-riskini-artiriyor-1091262558.html
Uzmanlar açıkladı: 'Hava kirliliğine maruz kalmak kısırlık riskini artırıyor'
Uzmanlar açıkladı: 'Hava kirliliğine maruz kalmak kısırlık riskini artırıyor'
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan bir araştırmada yaygın hava kirleticilerin yumurta, sperm ve embriyo gelişimine zarar verebileceği ortaya kondu. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T20:44+0300
2024-12-06T20:44+0300
sağlik
abd
emory üniversitesi
hindistan
hava kirliliği
gebelik
kadın
erkek
sperm
yumurta
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ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, anne ve babanın yaygın hava kirleticilerine maruz kalmasının yumurta, sperm ve embriyo gelişimine zarar vermesi sebebiyle kısırlık riskini artırabileği saptandı.Daha önce yapılan çalışmalarda hava kirliliğine maruz kalmanın 'muhtemelen' kısırlığa katkıda bulunduğunu ortaya koymuş ancak her iki ebeveyn de benzer maruziyetlere maruz kaldığı için toksinlerin erkekleri mi yoksa kadınları mı etkilediği belirlenememişti. Uzmanlar söz konusu bu hususun gebe kalma sürecinde hasarın ne zaman meydana geldiğini belirlemeyi zorlaştırdığını kaydetmişti.Ortaya koyulan yeni çalışmada, tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmaya çalışan yaklaşık bin 400 erkek ve kadını incelendi. Bu hususun yumurtaya dönüşen donör oositleri ve birbirinden ayrı olarak ve fiziksel olarak farklı alanlarda geliştirilen spermleri incelemesine olanak sağladığı belirtildi.Daha önceki araştırmalarda hava kirliliğinin kadınlara daha fazla zarar verdiği varsayılırken ortaya konan yeni araştırma ile erkeklerin de hava kirliliğine maruz kalmasının bir sorun olduğunu gösterdi.Emory Üniversitesi araştırmacısı ve çalışmanın başyazarı Audrey Gaskins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Söz konusu araştırmada, bir dizi kirleticiye maruz kalındığını belirlemek için katılımcıların posta kodlarındaki ve döllenme kliniklerindeki hava kalitesi verilerinin incelendiği belirilirken yumurta ve sperm gelişim döngüleri sırasında organik karbon ve partikül maddeye maruz kalmanın oosit sağkalımı, döllenme ve embriyo kalitesi üzerindeki zararlı etkilerle en güçlü şekilde ilişkili olduğu saptandı.Gaskins hava kirliliği seviyelerinin yüksek olduğu Hindistan'da trafik polislerinin eşlerinin başarılı hamilelik oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koyan önceki araştırmaya da dikkat çekti.Gaskins açıklamasında ayrıca orman yangını dumanının organik karbon açısından zengin olduğunu belirterek yangınlardan etkilenen alanlar için durumun daha endişe verici olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dunyada-bir-ilk-akciger-kanserinin-erken-evrede-tespiti-kolaylasiyor-1091248682.html
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abd, emory üniversitesi, hindistan, hava kirliliği, gebelik, kadın, erkek, sperm, yumurta
abd, emory üniversitesi, hindistan, hava kirliliği, gebelik, kadın, erkek, sperm, yumurta

Uzmanlar açıkladı: 'Hava kirliliğine maruz kalmak kısırlık riskini artırıyor'

20:44 06.12.2024
© AA / Fatih AktaşKanada'daki orman yangınlarının dumanı, ABD'de hayatı olumsuz etkiliyor
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı, ABD'de hayatı olumsuz etkiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA / Fatih Aktaş
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ABD'de yapılan bir araştırmada yaygın hava kirleticilerin yumurta, sperm ve embriyo gelişimine zarar verebileceği ortaya kondu.
ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, anne ve babanın yaygın hava kirleticilerine maruz kalmasının yumurta, sperm ve embriyo gelişimine zarar vermesi sebebiyle kısırlık riskini artırabileği saptandı.
Daha önce yapılan çalışmalarda hava kirliliğine maruz kalmanın 'muhtemelen' kısırlığa katkıda bulunduğunu ortaya koymuş ancak her iki ebeveyn de benzer maruziyetlere maruz kaldığı için toksinlerin erkekleri mi yoksa kadınları mı etkilediği belirlenememişti. Uzmanlar söz konusu bu hususun gebe kalma sürecinde hasarın ne zaman meydana geldiğini belirlemeyi zorlaştırdığını kaydetmişti.
Ortaya koyulan yeni çalışmada, tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmaya çalışan yaklaşık bin 400 erkek ve kadını incelendi. Bu hususun yumurtaya dönüşen donör oositleri ve birbirinden ayrı olarak ve fiziksel olarak farklı alanlarda geliştirilen spermleri incelemesine olanak sağladığı belirtildi.
Daha önceki araştırmalarda hava kirliliğinin kadınlara daha fazla zarar verdiği varsayılırken ortaya konan yeni araştırma ile erkeklerin de hava kirliliğine maruz kalmasının bir sorun olduğunu gösterdi.
Emory Üniversitesi araştırmacısı ve çalışmanın başyazarı Audrey Gaskins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Genellikle gebe kalma öncesi dönemde erkek partnerlerin maruziyetlerini düşünmeyiz ancak biz ve diğerleri, erkek maruziyetlerinin hem doğurganlık açısından hem de potansiyel olarak daha sonra çocuk sağlığı sonuçlarında önemli olduğunu giderek daha fazla gösteriyoruz.
Söz konusu araştırmada, bir dizi kirleticiye maruz kalındığını belirlemek için katılımcıların posta kodlarındaki ve döllenme kliniklerindeki hava kalitesi verilerinin incelendiği belirilirken yumurta ve sperm gelişim döngüleri sırasında organik karbon ve partikül maddeye maruz kalmanın oosit sağkalımı, döllenme ve embriyo kalitesi üzerindeki zararlı etkilerle en güçlü şekilde ilişkili olduğu saptandı.
Gaskins hava kirliliği seviyelerinin yüksek olduğu Hindistan'da trafik polislerinin eşlerinin başarılı hamilelik oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koyan önceki araştırmaya da dikkat çekti.
Gaskins açıklamasında ayrıca orman yangını dumanının organik karbon açısından zengin olduğunu belirterek yangınlardan etkilenen alanlar için durumun daha endişe verici olduğunu dile getirdi.
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