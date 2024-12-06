Ürdün, Suriye ile olan Cabir sınır kapısını kapattı
© FotoğrafÜrdün, Suriye ile olan Cabir sınır kapısını kapattı
© Fotoğraf
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Ürdün İçişleri Bakanı Mazen al-Faraya, Suriye ile olan Cabir sınır kapısının güvenlik sebebiyle kapatıldığını duyurdu.
Ürdün İçişleri Bakanı Mazen al-Faraya adına bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri Bakanı Mazen El-Faraya bugün, Cuma günü, Suriye'nin güneyindeki güvenlik koşulları nedeniyle Suriye Nasib sınır kapısının karşısındaki Cabir sınır kapısının kapatıldığını duyurdu.
Karara göre, Ürdünlüler ve Ürdün kamyonlarının Krallığın topraklarına geri dönmelerine izin verilecek ve bu da, Suriye topraklarına gidenler için trafiği önleyecek.
İçişleri Bakanı, Ürdün'ün Suriye'deki devam eden gelişmeleri izlediğini ve silahlı kuvvetlerin sınırları güvence altına almaya devam ettiğini söyledi."