https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/unlu-sarkici-mahsun-kirmizigulun-aci-gunu-en-buyuk-gonul-sizisini-kaybetti-1091246941.html

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: 'En büyük gönül sızı'sını kaybetti

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: 'En büyük gönül sızı'sını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, annesi Faike Bazencir'i kaybetti. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:01+0300

2024-12-06T15:01+0300

2024-12-06T15:01+0300

yaşam

mahsun kırmızıgül

annesini kaybetti

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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir 99 yaşında yaşamını yitirdi. İki yıldır evinde tedavi gören alzheimer hastası Faike Bazencir'in ölüm haberiyle birlikte ünlü şarkıcı konser programlarını da iptal etti. En büyük gönül sızımKırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve duygularını 'En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor' diyerek dile getirmişti. 1998 yılında ‘Yıkılmadım’’ şarkısına çektiği klipte, Kırmızıgül, annesiyle birlikte rol almıştı.

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