https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/unlu-sarkici-mahsun-kirmizigulun-aci-gunu-en-buyuk-gonul-sizisini-kaybetti-1091246941.html
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: 'En büyük gönül sızı'sını kaybetti
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: 'En büyük gönül sızı'sını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, annesi Faike Bazencir'i kaybetti. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:01+0300
2024-12-06T15:01+0300
2024-12-06T15:01+0300
yaşam
mahsun kırmızıgül
annesini kaybetti
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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir 99 yaşında yaşamını yitirdi. İki yıldır evinde tedavi gören alzheimer hastası Faike Bazencir'in ölüm haberiyle birlikte ünlü şarkıcı konser programlarını da iptal etti. En büyük gönül sızımKırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve duygularını 'En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor' diyerek dile getirmişti. 1998 yılında ‘Yıkılmadım’’ şarkısına çektiği klipte, Kırmızıgül, annesiyle birlikte rol almıştı.
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mahsun kırmızıgül annesi, mahsun kırmızıgülün annesi kim, mahsun kırmızıgül annesi alzheimer mı,
mahsun kırmızıgül annesi, mahsun kırmızıgülün annesi kim, mahsun kırmızıgül annesi alzheimer mı,
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: 'En büyük gönül sızı'sını kaybetti
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, annesi Faike Bazencir'i kaybetti.
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir 99 yaşında yaşamını yitirdi. İki yıldır evinde tedavi gören alzheimer hastası Faike Bazencir'in ölüm haberiyle birlikte ünlü şarkıcı konser programlarını da iptal etti.
Kırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve duygularını 'En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor' diyerek dile getirmişti. 1998 yılında ‘Yıkılmadım’’ şarkısına çektiği klipte, Kırmızıgül, annesiyle birlikte rol almıştı.