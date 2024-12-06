https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/gun-gun-iskenceyi-yazmis-gunlugu-olumden-sonra-ortaya-cikti-ablasi-neden-ambulans-yerine-abisini-1091241534.html

Gün gün işkenceyi yazmış, günlüğü ölümden sonra ortaya çıktı: Ablası 'neden ambulans yerine abisini aramış' diye sordu

Gün gün işkenceyi yazmış, günlüğü ölümden sonra ortaya çıktı: Ablası 'neden ambulans yerine abisini aramış' diye sordu

Sputnik Türkiye

Hatay'da 7 yıl önce intihar eden kadının ablası, kız kardeşinin 8 aylık evliyken eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Öldürüldüğü iddia edilen kadının... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:21+0300

2024-12-06T14:21+0300

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8 aylık evliyken, kendini ipe asarak intihar ettiği öne sürülen Medine Kara'nın ablası, kardeşinin günlüğüne yazdıklarını ortaya çıkardı. Kardeşinin intihar edecek yapıda biri olmadığını söyleyen Nuray Değirmenci, kocasının öldürdüğünü öne sürdü.7 yıl önce ölü bulunduMedine Kara, A.K. ile henüz 8 aylık evliyken 2017 tarihinde ipte asılı olarak bulundu. Otopsi raporu farklıydıDönemin savcısının olay yerinde yaptığı klasik otopsi raporunda, Medine Kara'nın "doku bozukluğu" tespit edildi, iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğuna belirtilmiş. Kara'nın 1 ay sonra gelen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi raporunda ise asılmaya bağlı öldüğü tespit edildi. Raporun ardından Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.Koca işkencesi günlükte ortaya çıktıMedine Kara'nın ölümünden kısa süre sonra tuttuğu günlük ortaya çıktı. Günlükte ise Medine'nin eşi A.K. tarafından gördüğü işkence ortaya çıktı. Medine Kara'nın günlüğünde, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye o silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti. Bu notların ardından Medine Kara'nın kocası A.K.'ye 'basit yaralamadan' dava açıldı.'Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi'Ölen Medine Kara'nın ablası Nuray Değirmenci, "İntihar süsü var deniyor ama kesinlikle kardeşim intihar etmedi. Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi, kardeşimin ölümüne intihar süsü verildi. Olay günü aralarında küçük kavga olmuş. Kurban kesmiş annesinde ama kardeşime hiç söylememiş bu nedenle kavga çıkmış" dedi."Ya o beni ya da ben kardeşinizi öldüreceğim"Kardeşinin çok acılar çektiğini ileri süren Değirmenci, "Eşi bizi aradı, 'gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim' dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi. Kardeşim hayatını kaybetmiş ama eşi neden ambulans aramak yerine ağabeyini aramış. 130 kilometre uzaklıktan ağabeyi gelmiş ama ambulans yokmuş. Benim bildiğim önce 112 aranır ya da komşulardan yardım istenir. Kesinlikle ağebeyinin bu işte bir dahili var. Belki de abisi de içerideydi" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ebru-salli-ve-esi-ugur-akkusun-bosanma-davasinda-yeni-gelisme-1090964427.html

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