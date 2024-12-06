https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ukraynali-milletvekili-zelenskiy-baris-anlasmasinin-imzalanmasinin-hemen-ardindan-tutuklanmali-1091261735.html

Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy barış anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından tutuklanmalı

Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy barış anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından tutuklanmalı

Sputnik Türkiye

Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Zelenskiy ve Yermak'ın barış anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından tutuklanmaları gerektiğini belirtti. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T19:37+0300

2024-12-06T19:37+0300

2024-12-06T19:36+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

donald trump

ukrayna

nürnberg

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aleksandr dubinskiy

milletvekili

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından çatışmanın sorumluları oldukları gerekçesiyle tutuklanmaları gerektiğini söyledi.Dubinskiy, “Yermak'ın ABD ziyareti, hem kendisi hem de Zelenskiy için, 2023 yazında başarısızlıkla sonuçlanan karşı saldırının ardından savaşın devam etmesinin tamamen paçalarını kurtarmaya yönelik çıkar amaçlı olduğunun bir başka kanıtıdır. Finanasal akışların azalması ve beraberinde sorumluluk tehdidi ortaya çıkar çıkmaz Yermak, ‘Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu ilan etmek’ için Amerika'ya koştu” ifadelerine yer verdi.Eylül 2020'de Zelenskiy ve Yermak'ın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çıkarlarına hızla uyum sağladığını ve onların çıkarları doğrultusunda savaş çarkını başlattığını vurgulayan Dubinskiy, “Bu kez barış yönünde bir başka piruet yapmaya hazır olma isteği, Ukrayna'nın, gemide iktidarı ele geçiren devlet suçluları tarafından küreklerini belirli bir zaman diliminde onların kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sallamaya zorlanan kölelerin bulunduğu bir korsan gemisine dönüştüğü gerçeğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump yönetiminin çatışmayı çözmeye yönelik her türlü girişimini desteklediğini belirten Dubinskiy, aynı zamanda, savaşın sorumlularının yanı sıra Ukrayna'daki büyük ölçekli yolsuzluk ve devlet kurumlarının zayıflatılmasıyla ilgili olarak bir dava açılmasını da umduğunu vurgulayarak, “Bu süreci sağlamak için Zelenskiy ve Yermak barış anlaşmasının ilk gününde tutuklanmalı ve yargılanmaları suç ortaklarının yargılanmalarıyla paralel olarak gerçekleşmelidir. Nürnberg-2 olmadan Minsk-3 olamaz. Bu kesin” diye ekledi.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.

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