https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/turk-bilim-insanlari-gelistirdi-araclarda-yuzde-20-tasarruf-sagliyor-1091259658.html

Türk bilim insanları geliştirdi: Araçlarda yüzde 20 tasarruf sağlıyor

Türk bilim insanları geliştirdi: Araçlarda yüzde 20 tasarruf sağlıyor

Sputnik Türkiye

Trakya Üniversitesi araştırmacıları 2000 yılından önce kullanılan dizel araçlarda yakıt tüketimini yüzde 20 azaltan egzoz susturucusu geliştirildiğini duyurdu... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T18:08+0300

2024-12-06T18:08+0300

2024-12-06T18:08+0300

türkiye

egzoz

egzoz muayenesi

tasarruf

tasarruf tedbirleri

araba

mazot

motorin

yakıt

fosil yakıt

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Türk bilim insanları dizel motorlu araçlarda yakıt tüketimini yüzde 20 azaltan egzoz susturucusu üretti.Trakya Üniversitesi bilim insanları traktör ve ticari araçların egzozundan çıkan kirli havanın değerini azaltmak amacıyla çalışma başlattı. 2000 yılı öncesi üretilen motorlarla yapılan incelemede yakıt tüketimini yüzde 20 azaltan egzoz susturucusu bulundu. Yeni egzoz sisteminin havayı yüzde 50 daha az kirlettiği belirlendi. Çalışmada tek oda ve tek giriş çıkış borusuna sahip çapraz akışlı susturucu modeli kullanıldı. Egzoz geri basıncını azaltan yeni egzozun motorun performans değerlerini arttırdığını hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladığı açıklandı. Üretilen egzozun seri üretime geçeceği belirtildi. Çalışma hakkında konuşan Makine Yüksek Mühendisi Doğancan Şenol ''Emisyon değerlerine baktığımızda yarı yarıya azalma görüyoruz. Deneylerimizi yerli ve milli üretim yapan AR-GE tesisimizde gerçekleştiriyoruz. Emisyon değerleri inince performans değerleri de yükseldi. Yakıt tüketimi yüzde 15-20 azaldı'' açıklamasında bulundu.

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