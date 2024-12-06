https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/trump-yapay-zeka-ve-kripto-carini-duyurdu-kripto-endustrisi-duzenlemeye-kavusacak--1091232086.html
Trump, 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı'nı duyurdu: 'Kripto endüstrisi düzenlemeye kavuşacak'
Trump, 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı'nı duyurdu: 'Kripto endüstrisi düzenlemeye kavuşacak'
Sputnik Türkiye
Trump, David Sacks’ı Beyaz Saray’ın Yapay Zeka ve Kripto Çarı olarak atadı. ABD’yi bu iki alanda küresel lider yapmayı hedefleyen Sacks, ifade özgürlüğünü... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T11:09+0300
2024-12-06T11:09+0300
2024-12-06T11:09+0300
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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks’ın 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak atanacağını duyurdu.Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, Sacks’ın yapay zeka ve kripto para gibi stratejik öneme sahip alanlarda ABD yönetiminin politikalarına yön vereceğini belirtti. Bu görev kapsamında Sacks’ın, ABD’yi her iki sektörde de küresel lider konumuna taşımayı hedefleyeceğini vurguladı.Trump, Sacks’ın internette ifade özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunu ve yönetimi, büyük teknoloji şirketlerinin uyguladığı sansürden uzaklaştıracağını ifade etti. Ayrıca, kripto para sektörüne ihtiyaç duyduğu yasal çerçevenin sağlanması için çalışacağını belirterek, “Kripto endüstrisi bu sayede net bir düzenlemeye kavuşacak ve ABD’de büyüyüp gelişebilecek.” dedi.Sacks’ın, Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi’ne de liderlik edeceğini açıklayan Trump, Sacks’ın Silikon Vadisi’nde birçok önemli şirkete öncülük etmiş ve yatırım yapmış başarılı bir girişimci olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-disisleri-bakani-blinken-guney-korede-sikiyonetimin-kaldirilmasindan-memnuniyet-duyuyoruz-1091231375.html
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donald trump, abd, truth social, seçim, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, bitcoin, bitcoin madenciliği, silikon vadisi, yapay zeka, ai
donald trump, abd, truth social, seçim, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, bitcoin, bitcoin madenciliği, silikon vadisi, yapay zeka, ai
Trump, 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı'nı duyurdu: 'Kripto endüstrisi düzenlemeye kavuşacak'
Trump, David Sacks’ı Beyaz Saray’ın Yapay Zeka ve Kripto Çarı olarak atadı. ABD’yi bu iki alanda küresel lider yapmayı hedefleyen Sacks, ifade özgürlüğünü koruma ve kripto sektörüne yasal netlik sağlama görevlerini üstlenecek.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks’ın 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak atanacağını duyurdu.
Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, Sacks’ın yapay zeka ve kripto para gibi stratejik öneme sahip alanlarda ABD yönetiminin politikalarına yön vereceğini belirtti. Bu görev kapsamında Sacks’ın, ABD’yi her iki sektörde de küresel lider konumuna taşımayı hedefleyeceğini vurguladı.
Trump, Sacks’ın internette ifade özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunu ve yönetimi, büyük teknoloji şirketlerinin uyguladığı sansürden uzaklaştıracağını ifade etti. Ayrıca, kripto para sektörüne ihtiyaç duyduğu yasal çerçevenin sağlanması için çalışacağını belirterek, “Kripto endüstrisi bu sayede net bir düzenlemeye kavuşacak ve ABD’de büyüyüp gelişebilecek.” dedi.
Sacks’ın, Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi’ne de liderlik edeceğini açıklayan Trump, Sacks’ın Silikon Vadisi’nde birçok önemli şirkete öncülük etmiş ve yatırım yapmış başarılı bir girişimci olduğunu söyledi.