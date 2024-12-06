Trump, 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı'nı duyurdu: 'Kripto endüstrisi düzenlemeye kavuşacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda serbest kıyafet dönemi sona erdi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/trump-yapay-zeka-ve-kripto-carini-duyurdu-kripto-endustrisi-duzenlemeye-kavusacak--1091232086.html
Trump, 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı'nı duyurdu: 'Kripto endüstrisi düzenlemeye kavuşacak'
Trump, 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı'nı duyurdu: 'Kripto endüstrisi düzenlemeye kavuşacak'
Sputnik Türkiye
Trump, David Sacks’ı Beyaz Saray’ın Yapay Zeka ve Kripto Çarı olarak atadı. ABD’yi bu iki alanda küresel lider yapmayı hedefleyen Sacks, ifade özgürlüğünü... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T11:09+0300
2024-12-06T11:09+0300
dünya
donald trump
abd
truth social
seçim
kripto
kripto para
kripto para cüzdanı
bitcoin
bitcoin madenciliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091232162_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_fcc74484e7b75cde33769e3ee66d9436.jpg
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks’ın 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak atanacağını duyurdu.Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, Sacks’ın yapay zeka ve kripto para gibi stratejik öneme sahip alanlarda ABD yönetiminin politikalarına yön vereceğini belirtti. Bu görev kapsamında Sacks’ın, ABD’yi her iki sektörde de küresel lider konumuna taşımayı hedefleyeceğini vurguladı.Trump, Sacks’ın internette ifade özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunu ve yönetimi, büyük teknoloji şirketlerinin uyguladığı sansürden uzaklaştıracağını ifade etti. Ayrıca, kripto para sektörüne ihtiyaç duyduğu yasal çerçevenin sağlanması için çalışacağını belirterek, “Kripto endüstrisi bu sayede net bir düzenlemeye kavuşacak ve ABD’de büyüyüp gelişebilecek.” dedi.Sacks’ın, Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi’ne de liderlik edeceğini açıklayan Trump, Sacks’ın Silikon Vadisi’nde birçok önemli şirkete öncülük etmiş ve yatırım yapmış başarılı bir girişimci olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-disisleri-bakani-blinken-guney-korede-sikiyonetimin-kaldirilmasindan-memnuniyet-duyuyoruz-1091231375.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091232162_170:0:2313:1607_1920x0_80_0_0_e84fe00e2b438ceb4ef24e5bc082e0eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, truth social, seçim, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, bitcoin, bitcoin madenciliği, silikon vadisi, yapay zeka, ai
donald trump, abd, truth social, seçim, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, bitcoin, bitcoin madenciliği, silikon vadisi, yapay zeka, ai

Trump, 'Yapay Zeka ve Kripto Çarı'nı duyurdu: 'Kripto endüstrisi düzenlemeye kavuşacak'

11:09 06.12.2024
David Sacks
David Sacks - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
Abone ol
Trump, David Sacks’ı Beyaz Saray’ın Yapay Zeka ve Kripto Çarı olarak atadı. ABD’yi bu iki alanda küresel lider yapmayı hedefleyen Sacks, ifade özgürlüğünü koruma ve kripto sektörüne yasal netlik sağlama görevlerini üstlenecek.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks’ın 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak atanacağını duyurdu.
Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, Sacks’ın yapay zeka ve kripto para gibi stratejik öneme sahip alanlarda ABD yönetiminin politikalarına yön vereceğini belirtti. Bu görev kapsamında Sacks’ın, ABD’yi her iki sektörde de küresel lider konumuna taşımayı hedefleyeceğini vurguladı.
Trump, Sacks’ın internette ifade özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunu ve yönetimi, büyük teknoloji şirketlerinin uyguladığı sansürden uzaklaştıracağını ifade etti. Ayrıca, kripto para sektörüne ihtiyaç duyduğu yasal çerçevenin sağlanması için çalışacağını belirterek, “Kripto endüstrisi bu sayede net bir düzenlemeye kavuşacak ve ABD’de büyüyüp gelişebilecek.” dedi.
Sacks’ın, Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi’ne de liderlik edeceğini açıklayan Trump, Sacks’ın Silikon Vadisi’nde birçok önemli şirkete öncülük etmiş ve yatırım yapmış başarılı bir girişimci olduğunu söyledi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güney Kore'de sıkıyönetimin kaldırılmasından memnuniyet duyuyoruz
10:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала