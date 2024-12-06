https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/abd-disisleri-bakani-blinken-guney-korede-sikiyonetimin-kaldirilmasindan-memnuniyet-duyuyoruz-1091231375.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güney Kore'de sıkıyönetimin kaldırılmasından memnuniyet duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güney Kore'de sıkıyönetimin kaldırılmasından memnuniyet duyuyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile yaptığı telefon görüşmesinde 'sıkıyönetim ilanından derin endişe duyduğunu' ve... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T10:44+0300

2024-12-06T10:44+0300

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından tartışmalar devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile telefonla görüştü.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken’ın Güney Kore’de sıkıyönetim ilanından duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini ve kararın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı. Blinken, Güney Kore’nin demokratik sürecinin üstün geleceğine inandığını ifade etti.Görüşmede, ABD-Güney Kore-Japonya arasındaki üçlü iş birliğinin önemine dikkat çeken Blinken, son dönemde bu ilişkilerde sağlanan ilerlemenin değerini vurguladı. ABD’nin Güney Kore ile olan ittifakına olan bağlılığını bir kez daha teyit eden Blinken, ittifaka yönelik her türlü provokasyon veya tehdide karşı Güney Kore’nin yanında yer alacaklarını belirtti.

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güney kore, kore, kuzey kore, kore işçi partisi, kore savaşı, abd başkanlık seçimleri, abd, antony blinken