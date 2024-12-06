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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güney Kore'de sıkıyönetimin kaldırılmasından memnuniyet duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güney Kore'de sıkıyönetimin kaldırılmasından memnuniyet duyuyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile yaptığı telefon görüşmesinde 'sıkıyönetim ilanından derin endişe duyduğunu' ve... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:44+0300
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından tartışmalar devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile telefonla görüştü.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken’ın Güney Kore’de sıkıyönetim ilanından duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini ve kararın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı. Blinken, Güney Kore’nin demokratik sürecinin üstün geleceğine inandığını ifade etti.Görüşmede, ABD-Güney Kore-Japonya arasındaki üçlü iş birliğinin önemine dikkat çeken Blinken, son dönemde bu ilişkilerde sağlanan ilerlemenin değerini vurguladı. ABD’nin Güney Kore ile olan ittifakına olan bağlılığını bir kez daha teyit eden Blinken, ittifaka yönelik her türlü provokasyon veya tehdide karşı Güney Kore’nin yanında yer alacaklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/guney-kore-iktidar-partisi-liderinden-devlet-baskani-yoonun-yetkilerinin-askiya-alinmasi-cagrisi-1091229010.html
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güney kore, kore, kuzey kore, kore işçi partisi, kore savaşı, abd başkanlık seçimleri, abd, antony blinken
güney kore, kore, kuzey kore, kore işçi partisi, kore savaşı, abd başkanlık seçimleri, abd, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güney Kore'de sıkıyönetimin kaldırılmasından memnuniyet duyuyoruz

10:44 06.12.2024
© AP Photo / Kevin MohattAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile yaptığı telefon görüşmesinde 'sıkıyönetim ilanından derin endişe duyduğunu' ve 'sıkıyönetimin yürürlükten kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını' söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından tartışmalar devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile telefonla görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken’ın Güney Kore’de sıkıyönetim ilanından duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini ve kararın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı. Blinken, Güney Kore’nin demokratik sürecinin üstün geleceğine inandığını ifade etti.
Görüşmede, ABD-Güney Kore-Japonya arasındaki üçlü iş birliğinin önemine dikkat çeken Blinken, son dönemde bu ilişkilerde sağlanan ilerlemenin değerini vurguladı. ABD’nin Güney Kore ile olan ittifakına olan bağlılığını bir kez daha teyit eden Blinken, ittifaka yönelik her türlü provokasyon veya tehdide karşı Güney Kore’nin yanında yer alacaklarını belirtti.
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