https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tff-baskani-haciosmanoglundan-dursun-ozbeke-yanit-kabul-edilebilir-gibi-degil-1091218264.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e yanıt: 'Kabul edilebilir gibi değil'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e yanıt: 'Kabul edilebilir gibi değil'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T20:31+0300

2024-12-05T20:31+0300

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spor

ibrahim hacıosmanoğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

futbol

futbol maçı

maç

dursun özbek

galatasaray

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ''Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Çünkü insanların şahsiyetlerini korumasını çok kolay değil bu toplumda. 3 tane evladım var, tek amacım onlara babamın bana bıraktığı şahsiyetli ismi bırakmak. Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF Başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak yanıt vereceğim. Ben hakem atamalarını yapmıyorum. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Ama biz hakemimizin arkasındayız. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyazsa o biz de yok'' ifadesinde bulundu.'Ruhunu da alırım'Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'el uzatanın elini kırarım' sözlerine yanıt veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ''Başkanın sözüne katılıyorum. Hatta ekliyorum ruhunu alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara taraftarlara sonsuz saygımız var'' dedi.'Eyüpspor'un hakkı yendi'Galatasaray Eyüpspor maçı hakkında konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ''Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimat verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi'' dedi.

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ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, futbol, futbol maçı, maç, dursun özbek, galatasaray