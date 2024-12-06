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MEB kıyafet yönetmeliği değişti: Okullarda serbest kıyafet uygulaması kalktı mı? Önlük giymek zorunlu mu?
MEB kıyafet yönetmeliği değişti: Okullarda serbest kıyafet uygulaması kalktı mı? Önlük giymek zorunlu mu?
Sputnik Türkiye
Okullardaki kıyafet yönetmeliği değişikliği gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafetinin, özel... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T09:40+0300
2024-12-06T09:44+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
serbest kıyafet
önlük
yönetmelik
kıyafet
kılık kıyafet
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeye devam edebilir. Belirlenen okul kıyafetinin ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması gerekiyor. Peki, okullarda serbest kıyafetler kaldırıldı mı, önlük mü giyilecek? Öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği nasıl olacak? Okullar serbest kıyafet olacak mı?İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.Okullarda kıyafet zorunluluğu var mı?Belirlenen okul kıyafeti, 1739 sayılı Kanun'da yer alan genel ve özel amaçlarla temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/hastaneye-kaldirilan-prof-dr-ilber-ortaylinin-saglik-durumu-nasil-ilk-aciklama-ve-fotograf-geldi-1091227978.html
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okullarda kıyafet serbest mi, okullarda önlük zorunlu mu, okullarda kıyafet zorunluluğu var mı, okullarda kıyafet zorunlu mu, okullarda serbest kıyafet, okullarda serbest kıyafet kalktı mı, okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı mı, son dakika serbest kıyafet kararı
okullarda kıyafet serbest mi, okullarda önlük zorunlu mu, okullarda kıyafet zorunluluğu var mı, okullarda kıyafet zorunlu mu, okullarda serbest kıyafet, okullarda serbest kıyafet kalktı mı, okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı mı, son dakika serbest kıyafet kararı

MEB kıyafet yönetmeliği değişti: Okullarda serbest kıyafet uygulaması kalktı mı? Önlük giymek zorunlu mu?

09:40 06.12.2024 (güncellendi: 09:44 06.12.2024)
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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Okullardaki kıyafet yönetmeliği değişikliği gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafetinin, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirleneceği belirtildi. Peki, okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, önlük giymek zorunlu mu oldu?
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeye devam edebilir. Belirlenen okul kıyafetinin ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması gerekiyor. Peki, okullarda serbest kıyafetler kaldırıldı mı, önlük mü giyilecek? Öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği nasıl olacak?

Okullar serbest kıyafet olacak mı?

İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.
Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.
Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Okullarda kıyafet zorunluluğu var mı?

Belirlenen okul kıyafeti, 1739 sayılı Kanun'da yer alan genel ve özel amaçlarla temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.
Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.
Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.
Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak.
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