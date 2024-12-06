https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/tabelalar-gece-degisti-motorine-indirim-geldi-1091228205.html
Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi
Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi
Sputnik Türkiye
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim geldi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T09:54+0300
2024-12-06T09:54+0300
2024-12-06T09:54+0300
ekonomi
motorin
benzin
indirim
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Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gece saatlerinden itibaren motorin grubuna 97 kuruşluk indirim yansıtıldı.Akaryakıt fiyatları 6 aralık6 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.12 TLMotorin litre fiyatı: 43.30 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.01 TLMotorin litre fiyatı: 43.24 TLLPG litre fiyatı: 25.49 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.54 TLMotorin litre fiyatı: 43.87 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.04 TLMotorin litre fiyatı: 44.39 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/benzin-fiyatlarina-indirim-geliyor-bu-geceye-dikkat-1091100903.html
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motorin indirimi, benzin indirimi, akaryakıt fiyatları, güncel motorin fiyatları, benzin fiyatları bugün, motorin litresi ne kadar, pompa fiyatları, akaryakıt fiyatları son durum, 6 aralık akaryakıt fiyatları
motorin indirimi, benzin indirimi, akaryakıt fiyatları, güncel motorin fiyatları, benzin fiyatları bugün, motorin litresi ne kadar, pompa fiyatları, akaryakıt fiyatları son durum, 6 aralık akaryakıt fiyatları
Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim geldi.
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gece saatlerinden itibaren motorin grubuna 97 kuruşluk indirim yansıtıldı.
Akaryakıt fiyatları 6 aralık
6 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL