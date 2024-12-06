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Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi
Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi
Sputnik Türkiye
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim geldi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T09:54+0300
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ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gece saatlerinden itibaren motorin grubuna 97 kuruşluk indirim yansıtıldı.Akaryakıt fiyatları 6 aralık6 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.12 TLMotorin litre fiyatı: 43.30 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.01 TLMotorin litre fiyatı: 43.24 TLLPG litre fiyatı: 25.49 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.54 TLMotorin litre fiyatı: 43.87 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.04 TLMotorin litre fiyatı: 44.39 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL
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Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi

09:54 06.12.2024
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Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim geldi.
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gece saatlerinden itibaren motorin grubuna 97 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Akaryakıt fiyatları 6 aralık

6 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
EKONOMİ
Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Bu geceye dikkat
3 Aralık, 11:25
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