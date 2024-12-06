https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/tabelalar-gece-degisti-motorine-indirim-geldi-1091228205.html

Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi

Tabelalar gece değişti: Motorine indirim geldi

Sputnik Türkiye

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim geldi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T09:54+0300

2024-12-06T09:54+0300

2024-12-06T09:54+0300

ekonomi

motorin

benzin

indirim

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Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gece saatlerinden itibaren motorin grubuna 97 kuruşluk indirim yansıtıldı.Akaryakıt fiyatları 6 aralık6 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.12 TLMotorin litre fiyatı: 43.30 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.01 TLMotorin litre fiyatı: 43.24 TLLPG litre fiyatı: 25.49 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.54 TLMotorin litre fiyatı: 43.87 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.04 TLMotorin litre fiyatı: 44.39 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/benzin-fiyatlarina-indirim-geliyor-bu-geceye-dikkat-1091100903.html

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