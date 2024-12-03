https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/benzin-fiyatlarina-indirim-geliyor-bu-geceye-dikkat-1091100903.html
Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Bu geceye dikkat
Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Bu geceye dikkat
Sputnik Türkiye
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yön verdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 97... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T11:25+0300
2024-12-03T11:25+0300
2024-12-03T11:25+0300
ekonomi
akaryakıt
benzin
motorin
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Brent petrol ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirecek. Son günlerdeki fiyat hareketlenmeleri sonucu, benzine 97 kuruşluk bir indirim yapılması planlanıyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise değişiklik beklenmiyor.Güncel akaraykıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.07 TLMotorin litre fiyatı: 44.22 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.96 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.49 TLMotorin litre fiyatı: 44.80 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.99 TLMotorin litre fiyatı: 45.29 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL
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akaryakıt, benzin, motorin
akaryakıt, benzin, motorin
Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Bu geceye dikkat
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yön verdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruş indirim bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin kaç TL?
Brent petrol ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirecek. Son günlerdeki fiyat hareketlenmeleri sonucu, benzine 97 kuruşluk bir indirim yapılması planlanıyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaraykıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.07 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.96 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.99 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL