https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/benzin-fiyatlarina-indirim-geliyor-bu-geceye-dikkat-1091100903.html

Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Bu geceye dikkat

Benzin fiyatlarına indirim geliyor: Bu geceye dikkat

Sputnik Türkiye

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yön verdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 97... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T11:25+0300

2024-12-03T11:25+0300

2024-12-03T11:25+0300

ekonomi

akaryakıt

benzin

motorin

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Brent petrol ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirecek. Son günlerdeki fiyat hareketlenmeleri sonucu, benzine 97 kuruşluk bir indirim yapılması planlanıyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise değişiklik beklenmiyor.Güncel akaraykıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.07 TLMotorin litre fiyatı: 44.22 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.96 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.49 TLMotorin litre fiyatı: 44.80 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.99 TLMotorin litre fiyatı: 45.29 TLLPG litre fiyatı: 25.94 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aralik-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-kira-zammi--ne-kadar-kac-tl-oldu-1091094365.html

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