https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/super-lig-ekibi-adana-demirspora-puan-silme-cezasi-verildi-1091261597.html
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a puan silme cezası verildi
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a puan silme cezası verildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a lisans işlemlerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan silme cezası verdiğini açıkladı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T19:34+0300
2024-12-06T19:34+0300
2024-12-06T19:34+0300
spor
adana demirspor
süper lig
trendyol süper lig
puan
puan sistemi
baraj puanı
ceza
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
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TFF, Adana Demirspor'a lisans işlemlerini tamamlayamaması nedeniyle puan silme cezası verdi.Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a lisans işlemlerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan silme cezası verdiğini açıkladı. Akdeniz takımı Adana Demirspor'un puanı 2'ye düşerken ligde küme düşme potasında yer aldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/transfer-yasagini-kaldiramayan-adana-demirspor-baskani-sancak-loca-alin-kombine-alin-bilet-alin-1087959231.html
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adana demirspor, süper lig, trendyol süper lig, puan, puan sistemi, baraj puanı, ceza, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
adana demirspor, süper lig, trendyol süper lig, puan, puan sistemi, baraj puanı, ceza, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a puan silme cezası verildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a lisans işlemlerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan silme cezası verdiğini açıkladı. Adana Demirspor'un Süper Lig puan durumunda 2 puanı kaldı.
TFF, Adana Demirspor'a lisans işlemlerini tamamlayamaması nedeniyle puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a lisans işlemlerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan silme cezası verdiğini açıkladı. Akdeniz takımı Adana Demirspor'un puanı 2'ye düşerken ligde küme düşme potasında yer aldığı ifade edildi.