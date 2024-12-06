SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ'nin yuları ABD ve İsrail'in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Konum paylaşan esnafa adres vergisi mi geliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda serbest kıyafet dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/spkdan-kritik-karar-borsa-istanbulda-yeni-donem-basliyor-bist-50de-aciga-satis-yasagi-kaldiriliyor-1091225996.html
SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor
SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldıracağını açıkladı. Bu karar... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T08:09+0300
2024-12-06T08:09+0300
sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa istanbul
ekonomi
bist
bist-100
bist-50
karar
karar
düzenleme
düzenleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören BIST 50 endeksine yönelik açığa satış yasağının kaldırıldığını duyurdu. SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, yasağın kaldırılması 2 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Bu düzenleme, piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.SPK Başkanı daha önce sinyalini vermiştiSPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açığa satış yasağının kaldırılması yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etmişti. Başkan Gönül, "Çalışmalarımız sürüyor, 2025’e kalmadan bu yasağı kaldırabiliriz," demiş ve düzenlemenin piyasalara olan etkisine dikkat çekmişti.SPK’dan yapılan açıklamaSPK, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Yasağın kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?Ekonomistlere göre, açığa satış yasağının kaldırılması, piyasada likiditenin artmasına ve fiyatların daha sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu durum, piyasa manipülasyonlarına karşı sıkı bir denetimi de beraberinde getirecek.Açığa satış nedir ve neden önemli?Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisse senedini ödünç alarak satması ve daha düşük bir fiyattan geri almayı hedeflediği bir işlem türüdür. Bu yöntem, piyasada çift yönlü kazanç imkanı sunarken, riskleri de beraberinde getirir.SPK’nın açığa satış yasağını kaldırması, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratırken, piyasalarda volatilitenin artmasına yol açabilir.Yatırımcılar i̇çin kritik hatırlatmaSPK’nın kararına göre, açığa satış işlemleri sırasında Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ hükümlerine uyulması zorunlu olacak. Yatırımcılar, gün içinde sahip olunmadan yapılan işlemlerde açığa satış tuşuna basmayı unutmamalı ve bu kurala uygun hareket etmeli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/altin-ve-kripto-paralarda-kritik-gun-2025te-en-mantikli-yatirim-hangisi-olur-1091225782.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
açığa satış yasağı kaldırıldı, bist 50 açığa satış, spk açığa satış yasağı kararı, 2 ocak 2025 açığa satış, bist 50 endeks hisseleri, sermaye piyasası kurulu açıklaması, açığa satış nedir, açığa satış yasağı neden kaldırıldı, yatırımcılar için açığa satış, bist 50 hisseleri açığa satış serbest, spk başkanı ibrahim ömer gönül açıklamaları, sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri, açığa satış tuşu nedir, 2025 spk kararları, yatırımcılar için yeni açığa satış kuralları, açığa satış likidite artışı, bist 50’de yatırım fırsatları, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, spk’nın tebliğ kuralları, açığa satış işlemleri nasıl yapılır
açığa satış yasağı kaldırıldı, bist 50 açığa satış, spk açığa satış yasağı kararı, 2 ocak 2025 açığa satış, bist 50 endeks hisseleri, sermaye piyasası kurulu açıklaması, açığa satış nedir, açığa satış yasağı neden kaldırıldı, yatırımcılar için açığa satış, bist 50 hisseleri açığa satış serbest, spk başkanı ibrahim ömer gönül açıklamaları, sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri, açığa satış tuşu nedir, 2025 spk kararları, yatırımcılar için yeni açığa satış kuralları, açığa satış likidite artışı, bist 50’de yatırım fırsatları, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, spk’nın tebliğ kuralları, açığa satış işlemleri nasıl yapılır

SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor

08:09 06.12.2024
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
Abone ol
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldıracağını açıkladı. Bu karar, piyasalarda önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. İşlem yapacak yatırımcılar için kurallar da detaylı bir şekilde duyuruldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören BIST 50 endeksine yönelik açığa satış yasağının kaldırıldığını duyurdu. SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, yasağın kaldırılması 2 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Bu düzenleme, piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

SPK Başkanı daha önce sinyalini vermişti

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açığa satış yasağının kaldırılması yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etmişti. Başkan Gönül, "Çalışmalarımız sürüyor, 2025’e kalmadan bu yasağı kaldırabiliriz," demiş ve düzenlemenin piyasalara olan etkisine dikkat çekmişti.

SPK’dan yapılan açıklama

SPK, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında 06/02/2023 tarihinden itibaren uygulanan açığa satış yasağının, 02/01/2025 itibarıyla BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Açığa satış yasağı kaldırılan piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerde, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün kapatılan pozisyonlara ilişkin açığa satış tuşuna basılması zorunlu olacaktır. Bu konuda yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bilgilendirilmiştir.”

Yasağın kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?

Ekonomistlere göre, açığa satış yasağının kaldırılması, piyasada likiditenin artmasına ve fiyatların daha sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu durum, piyasa manipülasyonlarına karşı sıkı bir denetimi de beraberinde getirecek.

Açığa satış nedir ve neden önemli?

Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisse senedini ödünç alarak satması ve daha düşük bir fiyattan geri almayı hedeflediği bir işlem türüdür. Bu yöntem, piyasada çift yönlü kazanç imkanı sunarken, riskleri de beraberinde getirir.
SPK’nın açığa satış yasağını kaldırması, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratırken, piyasalarda volatilitenin artmasına yol açabilir.

Yatırımcılar i̇çin kritik hatırlatma

SPK’nın kararına göre, açığa satış işlemleri sırasında Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ hükümlerine uyulması zorunlu olacak. Yatırımcılar, gün içinde sahip olunmadan yapılan işlemlerde açığa satış tuşuna basmayı unutmamalı ve bu kurala uygun hareket etmeli.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
EKONOMİ
Altın ve kripto paralarda kritik gün: 2025'te en mantıklı yatırım hangisi olur?
07:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала