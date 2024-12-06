https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/spkdan-kritik-karar-borsa-istanbulda-yeni-donem-basliyor-bist-50de-aciga-satis-yasagi-kaldiriliyor-1091225996.html

SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor

SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldıracağını açıkladı. Bu karar... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T08:09+0300

2024-12-06T08:09+0300

2024-12-06T08:09+0300

sermaye piyasası kurulu (spk)

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören BIST 50 endeksine yönelik açığa satış yasağının kaldırıldığını duyurdu. SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, yasağın kaldırılması 2 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Bu düzenleme, piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.SPK Başkanı daha önce sinyalini vermiştiSPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açığa satış yasağının kaldırılması yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etmişti. Başkan Gönül, "Çalışmalarımız sürüyor, 2025’e kalmadan bu yasağı kaldırabiliriz," demiş ve düzenlemenin piyasalara olan etkisine dikkat çekmişti.SPK’dan yapılan açıklamaSPK, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Yasağın kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?Ekonomistlere göre, açığa satış yasağının kaldırılması, piyasada likiditenin artmasına ve fiyatların daha sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu durum, piyasa manipülasyonlarına karşı sıkı bir denetimi de beraberinde getirecek.Açığa satış nedir ve neden önemli?Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisse senedini ödünç alarak satması ve daha düşük bir fiyattan geri almayı hedeflediği bir işlem türüdür. Bu yöntem, piyasada çift yönlü kazanç imkanı sunarken, riskleri de beraberinde getirir.SPK’nın açığa satış yasağını kaldırması, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratırken, piyasalarda volatilitenin artmasına yol açabilir.Yatırımcılar i̇çin kritik hatırlatmaSPK’nın kararına göre, açığa satış işlemleri sırasında Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ hükümlerine uyulması zorunlu olacak. Yatırımcılar, gün içinde sahip olunmadan yapılan işlemlerde açığa satış tuşuna basmayı unutmamalı ve bu kurala uygun hareket etmeli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/altin-ve-kripto-paralarda-kritik-gun-2025te-en-mantikli-yatirim-hangisi-olur-1091225782.html

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