https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/spkdan-kritik-karar-borsa-istanbulda-yeni-donem-basliyor-bist-50de-aciga-satis-yasagi-kaldiriliyor-1091225996.html
SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor
SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldıracağını açıkladı. Bu karar... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T08:09+0300
2024-12-06T08:09+0300
2024-12-06T08:09+0300
sermaye piyasası kurulu (spk)
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karar
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören BIST 50 endeksine yönelik açığa satış yasağının kaldırıldığını duyurdu. SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, yasağın kaldırılması 2 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Bu düzenleme, piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.SPK Başkanı daha önce sinyalini vermiştiSPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açığa satış yasağının kaldırılması yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etmişti. Başkan Gönül, "Çalışmalarımız sürüyor, 2025’e kalmadan bu yasağı kaldırabiliriz," demiş ve düzenlemenin piyasalara olan etkisine dikkat çekmişti.SPK’dan yapılan açıklamaSPK, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Yasağın kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?Ekonomistlere göre, açığa satış yasağının kaldırılması, piyasada likiditenin artmasına ve fiyatların daha sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu durum, piyasa manipülasyonlarına karşı sıkı bir denetimi de beraberinde getirecek.Açığa satış nedir ve neden önemli?Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisse senedini ödünç alarak satması ve daha düşük bir fiyattan geri almayı hedeflediği bir işlem türüdür. Bu yöntem, piyasada çift yönlü kazanç imkanı sunarken, riskleri de beraberinde getirir.SPK’nın açığa satış yasağını kaldırması, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratırken, piyasalarda volatilitenin artmasına yol açabilir.Yatırımcılar i̇çin kritik hatırlatmaSPK’nın kararına göre, açığa satış işlemleri sırasında Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ hükümlerine uyulması zorunlu olacak. Yatırımcılar, gün içinde sahip olunmadan yapılan işlemlerde açığa satış tuşuna basmayı unutmamalı ve bu kurala uygun hareket etmeli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/altin-ve-kripto-paralarda-kritik-gun-2025te-en-mantikli-yatirim-hangisi-olur-1091225782.html
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SPK’dan kritik karar, Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırılıyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldıracağını açıkladı. Bu karar, piyasalarda önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. İşlem yapacak yatırımcılar için kurallar da detaylı bir şekilde duyuruldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören BIST 50 endeksine yönelik açığa satış yasağının kaldırıldığını duyurdu. SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, yasağın kaldırılması 2 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Bu düzenleme, piyasalarda işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
SPK Başkanı daha önce sinyalini vermişti
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada açığa satış yasağının kaldırılması yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etmişti. Başkan Gönül, "Çalışmalarımız sürüyor, 2025’e kalmadan bu yasağı kaldırabiliriz," demiş ve düzenlemenin piyasalara olan etkisine dikkat çekmişti.
SPK, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında 06/02/2023 tarihinden itibaren uygulanan açığa satış yasağının, 02/01/2025 itibarıyla BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Açığa satış yasağı kaldırılan piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerde, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün kapatılan pozisyonlara ilişkin açığa satış tuşuna basılması zorunlu olacaktır. Bu konuda yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bilgilendirilmiştir.”
Yasağın kaldırılması piyasayı nasıl etkiler?
Ekonomistlere göre, açığa satış yasağının kaldırılması, piyasada likiditenin artmasına ve fiyatların daha sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu durum, piyasa manipülasyonlarına karşı sıkı bir denetimi de beraberinde getirecek.
Açığa satış nedir ve neden önemli?
Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisse senedini ödünç alarak satması ve daha düşük bir fiyattan geri almayı hedeflediği bir işlem türüdür. Bu yöntem, piyasada çift yönlü kazanç imkanı sunarken, riskleri de beraberinde getirir.
SPK’nın açığa satış yasağını kaldırması, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratırken, piyasalarda volatilitenin artmasına yol açabilir.
Yatırımcılar i̇çin kritik hatırlatma
SPK’nın kararına göre, açığa satış işlemleri sırasında Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ hükümlerine uyulması zorunlu olacak. Yatırımcılar, gün içinde sahip olunmadan yapılan işlemlerde açığa satış tuşuna basmayı unutmamalı ve bu kurala uygun hareket etmeli.