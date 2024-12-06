https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/altin-ve-kripto-paralarda-kritik-gun-2025te-en-mantikli-yatirim-hangisi-olur-1091225782.html

Altın ve kripto paralarda kritik gün: 2025'te en mantıklı yatırım hangisi olur?

Altın ve kripto paralarda kritik gün: 2025'te en mantıklı yatırım hangisi olur?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında tansiyon düşerken, kripto paralar rekor denemeleriyle dikkat çekiyor. ABD’de saat 16.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T07:56+0300

2024-12-06T07:56+0300

2024-12-06T07:56+0300

ekonomi

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fed

fed

fed faiz kararı

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yarım gram altın

gram altın

külçe altın

ons altın

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Kasım ayının sonlarına doğru altın fiyatlarındaki yatay seyir yatırımcıların ilgisini başka yönlere çekti. Gram altın 2950 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, ons altın 2640 dolar civarında işlem görüyor. Altında yaşanan bu durağanlık, yatırımcıların altından çıkıp kripto paralara yöneldiği yorumlarını da beraberinde getiriyor.Yatırımcılar 16.30’a odaklandıBugün ABD’de saat 16.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, piyasalar için kritik bir rol oynuyor. Beklentilerin üzerinde gelecek veriler, piyasalarda toparlanmayı hızlandırabilir ve altın fiyatlarını yeniden yükseltebilir. Ancak, beklentilere paralel bir veri, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.Altın ve faizden kriptoya kayışMilliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, kripto paraların artan cazibesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:2025 tahminleri: Altın gözde yatırım aracı olacakMaviş, 2025’te altının küresel risklerin artmasıyla yeniden gözde yatırım aracı olacağını ifade etti. Merkez bankalarının rezervlerini artırma çabaları ve ticaret savaşlarının olası etkileri, altın talebini artırabilir. Teknik olarak, gram altının 2025 yılı içinde 3 bin TL seviyesini görebileceği öngörülüyor.Ons altın ve jeopolitik risklerAltın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında jeopolitik riskler de öne çıkıyor. Uzmanlara göre ABD Başkanı Trump’ın olası ticaret savaşları, ve Asya’daki siyasi gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan unsurlar arasında. Ons altının 3000 dolar seviyesine ulaşması, 2025 yılının ilk çeyreğinden sonra gerçekleşebilir.Sahte dolar ve altın haberleri piyasayı baskılıyorİç piyasada, sahte dolar ve sahte altın haberleri, gram altın fiyatlarındaki hareketliliği baskılamış görünüyor. Ancak analistler, gram altının 2025 yılı boyunca 3000 TL seviyesini görme potansiyeline dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/devlet-memurlarinin-calisma-kosullari-degisiyor-maas-artisi-ve-teni-haklar-aciklandi-tum-haklar-1091225290.html

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