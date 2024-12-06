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Altın ve kripto paralarda kritik gün: 2025'te en mantıklı yatırım hangisi olur?
Altın ve kripto paralarda kritik gün: 2025'te en mantıklı yatırım hangisi olur?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarında tansiyon düşerken, kripto paralar rekor denemeleriyle dikkat çekiyor. ABD’de saat 16.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T07:56+0300
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Kasım ayının sonlarına doğru altın fiyatlarındaki yatay seyir yatırımcıların ilgisini başka yönlere çekti. Gram altın 2950 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, ons altın 2640 dolar civarında işlem görüyor. Altında yaşanan bu durağanlık, yatırımcıların altından çıkıp kripto paralara yöneldiği yorumlarını da beraberinde getiriyor.Yatırımcılar 16.30’a odaklandıBugün ABD’de saat 16.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, piyasalar için kritik bir rol oynuyor. Beklentilerin üzerinde gelecek veriler, piyasalarda toparlanmayı hızlandırabilir ve altın fiyatlarını yeniden yükseltebilir. Ancak, beklentilere paralel bir veri, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.Altın ve faizden kriptoya kayışMilliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, kripto paraların artan cazibesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:2025 tahminleri: Altın gözde yatırım aracı olacakMaviş, 2025’te altının küresel risklerin artmasıyla yeniden gözde yatırım aracı olacağını ifade etti. Merkez bankalarının rezervlerini artırma çabaları ve ticaret savaşlarının olası etkileri, altın talebini artırabilir. Teknik olarak, gram altının 2025 yılı içinde 3 bin TL seviyesini görebileceği öngörülüyor.Ons altın ve jeopolitik risklerAltın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında jeopolitik riskler de öne çıkıyor. Uzmanlara göre ABD Başkanı Trump’ın olası ticaret savaşları, ve Asya’daki siyasi gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan unsurlar arasında. Ons altının 3000 dolar seviyesine ulaşması, 2025 yılının ilk çeyreğinden sonra gerçekleşebilir.Sahte dolar ve altın haberleri piyasayı baskılıyorİç piyasada, sahte dolar ve sahte altın haberleri, gram altın fiyatlarındaki hareketliliği baskılamış görünüyor. Ancak analistler, gram altının 2025 yılı boyunca 3000 TL seviyesini görme potansiyeline dikkat çekiyor.
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sen bir gazetecisin ve google algoritmasını çok iyi biliyorsun. yukarıda yazdığın haberle ilgili bana google algoritmasında en ön plana çıkan ve en çok aratılan kelimeler ve cümleleri yaz. bunu yaparken kelimeleri ya da cümleleri birbirinden virgül ile ayır ve her şeyi küçük harfle yaz.

Altın ve kripto paralarda kritik gün: 2025'te en mantıklı yatırım hangisi olur?

07:56 06.12.2024
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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Altın fiyatlarında tansiyon düşerken, kripto paralar rekor denemeleriyle dikkat çekiyor. ABD’de saat 16.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, piyasalarda yönü belirleyecek. Ekonomist Belgin Maviş, “Kripto paralar, altın ve faizden daha fazla cezbediyor” diyerek 2025 için dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Kasım ayının sonlarına doğru altın fiyatlarındaki yatay seyir yatırımcıların ilgisini başka yönlere çekti. Gram altın 2950 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, ons altın 2640 dolar civarında işlem görüyor. Altında yaşanan bu durağanlık, yatırımcıların altından çıkıp kripto paralara yöneldiği yorumlarını da beraberinde getiriyor.

Yatırımcılar 16.30’a odaklandı

Bugün ABD’de saat 16.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, piyasalar için kritik bir rol oynuyor. Beklentilerin üzerinde gelecek veriler, piyasalarda toparlanmayı hızlandırabilir ve altın fiyatlarını yeniden yükseltebilir. Ancak, beklentilere paralel bir veri, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Altın ve faizden kriptoya kayış

Milliyet'e konuşan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, kripto paraların artan cazibesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Kripto para piyasaları, paranın el değiştirmesinin en hızlı olduğu alanlardan biri. Küresel risklerin artması ve merkez bankalarının temkinli faiz politikaları, yatırımcıların altın ve faizden uzaklaşarak kripto paralara yönelmesine neden oluyor. Bu piyasa, şu an yatırımcıyı daha fazla cezbediyor.”

2025 tahminleri: Altın gözde yatırım aracı olacak

Maviş, 2025’te altının küresel risklerin artmasıyla yeniden gözde yatırım aracı olacağını ifade etti. Merkez bankalarının rezervlerini artırma çabaları ve ticaret savaşlarının olası etkileri, altın talebini artırabilir. Teknik olarak, gram altının 2025 yılı içinde 3 bin TL seviyesini görebileceği öngörülüyor.

Ons altın ve jeopolitik riskler

Altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında jeopolitik riskler de öne çıkıyor. Uzmanlara göre ABD Başkanı Trump’ın olası ticaret savaşları, ve Asya’daki siyasi gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan unsurlar arasında. Ons altının 3000 dolar seviyesine ulaşması, 2025 yılının ilk çeyreğinden sonra gerçekleşebilir.

Sahte dolar ve altın haberleri piyasayı baskılıyor

İç piyasada, sahte dolar ve sahte altın haberleri, gram altın fiyatlarındaki hareketliliği baskılamış görünüyor. Ancak analistler, gram altının 2025 yılı boyunca 3000 TL seviyesini görme potansiyeline dikkat çekiyor.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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