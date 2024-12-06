https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/scholz-ukraynali-multecilerin-calismasini-istiyor-halihazirda-13-milyon-ukraynalinin-yaklasik-270-1091247894.html

Scholz, Ukraynalı mültecilerin çalışmasını istiyor: Halihazırda 1.3 milyon Ukraynalının yaklaşık 270 bini çalışıyor

Scholz, Ukraynalı mültecilerin çalışmasını istiyor: Halihazırda 1.3 milyon Ukraynalının yaklaşık 270 bini çalışıyor

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, federal parlamentoda yaptığı hükümetin çalışmaları hakkında milletvekillerinin sorularını cevapladı. Almanya'daki Ukraynalı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:30+0300

2024-12-06T15:30+0300

2024-12-06T15:30+0300

dünya

almanya

olaf scholz

ukraynalı mültecilerin durumu

istihdam

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Alman parlamentosunda bir soru-cevap oturumunda, Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) bir muhalefet milletvekili, hükümetin özellikle Ukraynalı mültecileri hedefleyen 'Job Turbo' istihdam planının verimliliğini sordu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, girişimin çalışan mülteci sayısını artırdığını belirterek "henüz yeterli olmadığını" ifade etti. Almanya'daki 1.3 milyon Ukraynalıdan 266 bini çalışıyorAlmanya federal hükümetinin (Die Bundesregierung) web sitesi verilerine göre Temmuz 2024 itibariyle 266 bin Ukraynalı mülteci çalışıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde mültecilerin istihdam oranı yüzde 27'nin biraz altında. Almanya Merkezi Yabancılar Kayıtları'na göre Ağustos 2024 itibarıyla Almanya'da yaklaşık 1.3 milyon Ukraynalı yaşıyor. Almanya Federal İş Ajansı'na göre şu anda Almanya'ya gelen mültecilerin 768 bini çalışma çağında, yani 15-65 yaş aralığında ve bunların neredeyse üçte ikisi kadın. Almanya merkezli Stern dergisi Ekim ayı sonlarında yaklaşık 720 bin Ukraynalının 'Burgergeld' yani yardım aldığını tahmin edip bu yardımın Alman vergi mükelleflerine aylık maliyetinin 539 milyon euro olduğu bildiriliyordu.Başbakan Scholz, parlamentodaki konuşmasında "Çok sayıda (mülteci) çok uzun süredir burada ve şimdi gerçekten işe koyulmaları gerekiyor" dedi. Mevcut mültecilere iş bulabilmeleri için dil dahil çeşitli yetkinlik kursları verildiğini vurgulayan Scholz, "Dil öğrenimi ve diğer şeyler için tüm önlemler alındıktan sonra mümkün olduğunca çok sayıda (Ukraynalı mültecinin) iş aramasını sağlamanın yollarına bakmalıyız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/scholz-almanyadaki-koalisyon-krizinin-nedeni-acikladi-ukraynaya-destek--1090254100.html

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almanya, olaf scholz, ukraynalı mültecilerin durumu, istihdam