https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/scholz-ukraynali-multecilerin-calismasini-istiyor-halihazirda-13-milyon-ukraynalinin-yaklasik-270-1091247894.html
Scholz, Ukraynalı mültecilerin çalışmasını istiyor: Halihazırda 1.3 milyon Ukraynalının yaklaşık 270 bini çalışıyor
Scholz, Ukraynalı mültecilerin çalışmasını istiyor: Halihazırda 1.3 milyon Ukraynalının yaklaşık 270 bini çalışıyor
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, federal parlamentoda yaptığı hükümetin çalışmaları hakkında milletvekillerinin sorularını cevapladı. Almanya'daki Ukraynalı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:30+0300
2024-12-06T15:30+0300
2024-12-06T15:30+0300
dünya
almanya
olaf scholz
ukraynalı mültecilerin durumu
istihdam
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Alman parlamentosunda bir soru-cevap oturumunda, Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) bir muhalefet milletvekili, hükümetin özellikle Ukraynalı mültecileri hedefleyen 'Job Turbo' istihdam planının verimliliğini sordu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, girişimin çalışan mülteci sayısını artırdığını belirterek "henüz yeterli olmadığını" ifade etti. Almanya'daki 1.3 milyon Ukraynalıdan 266 bini çalışıyorAlmanya federal hükümetinin (Die Bundesregierung) web sitesi verilerine göre Temmuz 2024 itibariyle 266 bin Ukraynalı mülteci çalışıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde mültecilerin istihdam oranı yüzde 27'nin biraz altında. Almanya Merkezi Yabancılar Kayıtları'na göre Ağustos 2024 itibarıyla Almanya'da yaklaşık 1.3 milyon Ukraynalı yaşıyor. Almanya Federal İş Ajansı'na göre şu anda Almanya'ya gelen mültecilerin 768 bini çalışma çağında, yani 15-65 yaş aralığında ve bunların neredeyse üçte ikisi kadın. Almanya merkezli Stern dergisi Ekim ayı sonlarında yaklaşık 720 bin Ukraynalının 'Burgergeld' yani yardım aldığını tahmin edip bu yardımın Alman vergi mükelleflerine aylık maliyetinin 539 milyon euro olduğu bildiriliyordu.Başbakan Scholz, parlamentodaki konuşmasında "Çok sayıda (mülteci) çok uzun süredir burada ve şimdi gerçekten işe koyulmaları gerekiyor" dedi. Mevcut mültecilere iş bulabilmeleri için dil dahil çeşitli yetkinlik kursları verildiğini vurgulayan Scholz, "Dil öğrenimi ve diğer şeyler için tüm önlemler alındıktan sonra mümkün olduğunca çok sayıda (Ukraynalı mültecinin) iş aramasını sağlamanın yollarına bakmalıyız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/scholz-almanyadaki-koalisyon-krizinin-nedeni-acikladi-ukraynaya-destek--1090254100.html
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almanya, olaf scholz, ukraynalı mültecilerin durumu, istihdam
almanya, olaf scholz, ukraynalı mültecilerin durumu, istihdam
Scholz, Ukraynalı mültecilerin çalışmasını istiyor: Halihazırda 1.3 milyon Ukraynalının yaklaşık 270 bini çalışıyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, federal parlamentoda yaptığı hükümetin çalışmaları hakkında milletvekillerinin sorularını cevapladı. Almanya'daki Ukraynalı mültecilerin durumu hakkında gelen soru üzerine Scholz, mümkün olduğunca çok sayıda Ukraynalı mültecinin çalışmasını hedeflediklerini ifade etti.
Alman parlamentosunda bir soru-cevap oturumunda, Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) bir muhalefet milletvekili, hükümetin özellikle Ukraynalı mültecileri hedefleyen 'Job Turbo' istihdam planının verimliliğini sordu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, girişimin çalışan mülteci sayısını artırdığını belirterek "henüz yeterli olmadığını" ifade etti.
Almanya'daki 1.3 milyon Ukraynalıdan 266 bini çalışıyor
Almanya federal hükümetinin (Die Bundesregierung) web sitesi verilerine göre Temmuz 2024 itibariyle 266 bin Ukraynalı mülteci çalışıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde mültecilerin istihdam oranı yüzde 27'nin biraz altında. Almanya Merkezi Yabancılar Kayıtları'na göre Ağustos 2024 itibarıyla Almanya'da yaklaşık 1.3 milyon Ukraynalı yaşıyor.
Almanya Federal İş Ajansı'na göre şu anda Almanya'ya gelen mültecilerin 768 bini çalışma çağında, yani 15-65 yaş aralığında ve bunların neredeyse üçte ikisi kadın. Almanya merkezli Stern dergisi Ekim ayı sonlarında yaklaşık 720 bin Ukraynalının 'Burgergeld' yani yardım aldığını tahmin edip bu yardımın Alman vergi mükelleflerine aylık maliyetinin 539 milyon euro olduğu bildiriliyordu.
Başbakan Scholz, parlamentodaki konuşmasında "Çok sayıda (mülteci) çok uzun süredir burada ve şimdi gerçekten işe koyulmaları gerekiyor" dedi. Mevcut mültecilere iş bulabilmeleri için dil dahil çeşitli yetkinlik kursları verildiğini vurgulayan Scholz, "Dil öğrenimi ve diğer şeyler için tüm önlemler alındıktan sonra mümkün olduğunca çok sayıda (Ukraynalı mültecinin) iş aramasını sağlamanın yollarına bakmalıyız" dedi.