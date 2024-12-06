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FSB gizli arşivleri açtı: Hitler'in askeri istihbarat servisinin SSCB'deki savaş suçları gün yüzüne çıktı
FSB gizli arşivleri açtı: Hitler'in askeri istihbarat servisinin SSCB'deki savaş suçları gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Nazi Almanyası'nın Büyük Anavatan Savaşı'nda SSCB topraklarında işlediği suçları gözler önüne seren yeni belgeler kamuoyuna sunuldu. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hirler Almanyası'nın askeri istihbarat servisinin özel kuvvetler birliği Brandenburg'un Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) işlediği suçları yansıtan arşiv belgeleri üzerindeki gizliliği kaldırdı.Kamuoyuyla paylaşılan arşiv belgeleri, Brandenburg üyelerinin işgal altındaki SSCB topraklarında çocuklar da dahil masum sivilleri katlettiğini ve Nazi ordusunun savaş suçlarına dahil olduğunu gün ışığına çıkardı.Sputnik'e demeç veren istihbarat servisleri tarihçisi Vladimir Makarov, söz konusu belgelerin, keşif ve sabotaj faaliyetleri için kurulan Brandenburg'un bir suç yapısına dönüştüğünü ve savaş suçları işlediğini gösterdiğini vurguladı.Makarov, Brandenburg bir tümen haline gelmeden önce bile, Hitler'in Ekim 1942'de sabotaj operasyonları hakkında bir kararname çıkardığını, bu kararname uyarınca tüm Brandenburg üyelerinin söz konusu operasyonlar sırasında düşmanla bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişileri acımasızca öldürmek zorunda olduğunu hatırlattı."Brandenburg'un işlediği savaş suçlarının sorumluluğu, doğrudan o zamanki istihbarat servisi Abwehr Başkanı Amiral Wilhelm Canaris'e ait" diyen Makarov, Brandenburg'un o dönemde Abwehr'e bağlı olduğunu ve Canaris'in Brandenburg üyelerinin faaliyetlerini bilmemesinin mümkün olmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ales-sonuclari-aciklandi--1091229760.html
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hitler, vladimir makarov, brandenburg, sscb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, sputnik, almanya, rusya, hitler, adolf hitler, nazi almanyası, sscb, büyük anavatan savaşı, 2. dünya savaşı

FSB gizli arşivleri açtı: Hitler'in askeri istihbarat servisinin SSCB'deki savaş suçları gün yüzüne çıktı

11:10 06.12.2024
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen
Almanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Nazi Almanyası'nın Büyük Anavatan Savaşı'nda SSCB topraklarında işlediği suçları gözler önüne seren yeni belgeler kamuoyuna sunuldu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hirler Almanyası'nın askeri istihbarat servisinin özel kuvvetler birliği Brandenburg'un Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) işlediği suçları yansıtan arşiv belgeleri üzerindeki gizliliği kaldırdı.

Kamuoyuyla paylaşılan arşiv belgeleri, Brandenburg üyelerinin işgal altındaki SSCB topraklarında çocuklar da dahil masum sivilleri katlettiğini ve Nazi ordusunun savaş suçlarına dahil olduğunu gün ışığına çıkardı.

Sputnik'e demeç veren istihbarat servisleri tarihçisi Vladimir Makarov, söz konusu belgelerin, keşif ve sabotaj faaliyetleri için kurulan Brandenburg'un bir suç yapısına dönüştüğünü ve savaş suçları işlediğini gösterdiğini vurguladı.

Makarov, Brandenburg bir tümen haline gelmeden önce bile, Hitler'in Ekim 1942'de sabotaj operasyonları hakkında bir kararname çıkardığını, bu kararname uyarınca tüm Brandenburg üyelerinin söz konusu operasyonlar sırasında düşmanla bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişileri acımasızca öldürmek zorunda olduğunu hatırlattı.

"Brandenburg'un işlediği savaş suçlarının sorumluluğu, doğrudan o zamanki istihbarat servisi Abwehr Başkanı Amiral Wilhelm Canaris'e ait" diyen Makarov, Brandenburg'un o dönemde Abwehr'e bağlı olduğunu ve Canaris'in Brandenburg üyelerinin faaliyetlerini bilmemesinin mümkün olmadığını vurguladı.
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