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'ABD'yi Romanya demokrasisine saygı göstermeye davet ediyorum'
'ABD'yi Romanya demokrasisine saygı göstermeye davet ediyorum'
Sputnik Türkiye
Romanya Cumhurbaşkanı adayı Calin Geordescu, ABD'yi ülkesinin egemenliğine saygı göstermeye çağırdı. Geordescu, ABD'nin Romanya'daki gelişmeleri yakından takip... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Geordescu, sosyal medyasında yayınladığı bir video mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizdeki durumu yakından takip etmesinden memnuniyet duyuyorum. Ancak hiçbir devletin ülkemizin içişlerine ve demokrasisine müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak ABD'ye ve Trump yönetimine her zaman hayranlık ve dostlukla bakacağım. Ortak değerler ve idealler bizi her zaman birleştirecektir” dedi.Geordescu, Romanya'nın ulusal egemenliğini koruyarak, diğer ülkelerle stratejik ortaklıklar arasında denge kurarak, ülkesinin uluslararası arenadaki çıkarlarını savunmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, daha önce Rusya ile herhangi bir bağı olmadığını ancak Rus kültürüne ilgi duyduğunu ifade etmişti. Romanya'nın Moskova ile iyi ilişkiler kurarak fayda sağlayabileceğine inandığını, çünkü dünyanın büyük güçleri olan Çin, ABD ve Rusya ile iyi ilişkiler içinde olunması gerektiğini söyledi. NATO ve AB üyeliğinin Romanya'ya gerekli korumayı tam anlamıyla sağlamadığını ise defalarca dile getirmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini dikkatle izlediğini ve ülkeyi Batı yanlısı politikalardan sapmaya karşı uyardığını ifade etmişti. Ayrıca, ABD, Romanya Yüksek Ulusal Savunma Konseyi tarafından hazırlanan ve Rusya'nın seçim sürecine müdahale ettiği iddialarını içeren rapordan duyduğu endişeyi dile getirmişti. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı, seçimlerin şeffaflığının sağlanması için rapordaki verilerin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/romanyanin-bagimsiz-cumhurbaskani-adayi-ulkenin-nato-ve-avrupa-birliginde-kalacagini-soyledi-1091223434.html
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romanya, abd, batı, seçim, ikinci tur
romanya, abd, batı, seçim, ikinci tur

'ABD'yi Romanya demokrasisine saygı göstermeye davet ediyorum'

03:28 06.12.2024
© AP Photo / Vadim GhirdaCalin Georgescu, the independent candidate for presidency who won the first round of presidential elections, speaks after an interview with the Associated Press in Izvorani, Romania, Wednesday, Dec. 4, 2024. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Calin Georgescu, the independent candidate for presidency who won the first round of presidential elections, speaks after an interview with the Associated Press in Izvorani, Romania, Wednesday, Dec. 4, 2024. (AP Photo/Vadim Ghirda) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Romanya Cumhurbaşkanı adayı Calin Geordescu, ABD'yi ülkesinin egemenliğine saygı göstermeye çağırdı. Geordescu, ABD'nin Romanya'daki gelişmeleri yakından takip etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti, ancak dış müdahale girişimlerinin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Geordescu, sosyal medyasında yayınladığı bir video mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizdeki durumu yakından takip etmesinden memnuniyet duyuyorum. Ancak hiçbir devletin ülkemizin içişlerine ve demokrasisine müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak ABD'ye ve Trump yönetimine her zaman hayranlık ve dostlukla bakacağım. Ortak değerler ve idealler bizi her zaman birleştirecektir” dedi.
Geordescu, Romanya'nın ulusal egemenliğini koruyarak, diğer ülkelerle stratejik ortaklıklar arasında denge kurarak, ülkesinin uluslararası arenadaki çıkarlarını savunmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, daha önce Rusya ile herhangi bir bağı olmadığını ancak Rus kültürüne ilgi duyduğunu ifade etmişti. Romanya'nın Moskova ile iyi ilişkiler kurarak fayda sağlayabileceğine inandığını, çünkü dünyanın büyük güçleri olan Çin, ABD ve Rusya ile iyi ilişkiler içinde olunması gerektiğini söyledi. NATO ve AB üyeliğinin Romanya'ya gerekli korumayı tam anlamıyla sağlamadığını ise defalarca dile getirmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini dikkatle izlediğini ve ülkeyi Batı yanlısı politikalardan sapmaya karşı uyardığını ifade etmişti. Ayrıca, ABD, Romanya Yüksek Ulusal Savunma Konseyi tarafından hazırlanan ve Rusya'nın seçim sürecine müdahale ettiği iddialarını içeren rapordan duyduğu endişeyi dile getirmişti. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı, seçimlerin şeffaflığının sağlanması için rapordaki verilerin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtmişti.
People hold mobile phones with flashlights during a pro-European rally ahead of the countries Dec. 8 runoff presidential elections in Bucharest, Romania, Thursday, Dec. 5, 2024. (AP Photo/Vadim Ghirda) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nde kalacağını söyledi
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