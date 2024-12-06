https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/romanyanin-bagimsiz-cumhurbaskani-adayi-ulkenin-nato-ve-avrupa-birliginde-kalacagini-soyledi-1091223434.html
Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nde kalacağını söyledi
Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nde kalacağını söyledi
Sputnik Türkiye
Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu yaptığı açıklamada, seçilmesi halinde ülkenin NATO ve Avrupa Birliği içinde kalacağını ve bu... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T01:51+0300
2024-12-06T01:51+0300
2024-12-06T01:51+0300
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romanya
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nato
avrupa birliği
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Georgescu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, “Barışçıl olun. Nazik olun, kalplerinizde barışı koruyun. Ailelerinizle bir arada olun. Ve tekrar ediyorum: NATO'dan ayrılmayacağız. Avrupa Birliği'nden ayrılmayacağız. Aksine, bu kurumlar içerisinde daha da güçleneceğiz” ifadelerini kullandı. Romanya'nın tüm dünya için bir istikrar ve güvenlik kalesi haline geleceğini ve kalkınmasının tamamen demokratik değerlerle uyumlu olacağını belirtti.Georgescu daha önce, NATO ve AB üyeliğinin Romanya'ya tam güvenlik sağlamadığını belirtmişti. Ayrıca açıklamasında Bükreş'in bu örgütler içerisindeyken 'çıkarlarını koruması gerektiğini' ifade etmişti. Romanya'da her beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da gerçekleştirildi. İlk turun sonunda, bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk sırada yer almış, NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/romanyada-cumhurbaskanligi-secimlerinde-ikinci-tur-halk-sandigi-gidiyor--1091026763.html
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romanya, bükreş, nato, avrupa birliği, seçim, ikinci tur
romanya, bükreş, nato, avrupa birliği, seçim, ikinci tur
Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nde kalacağını söyledi
Romanya'nın bağımsız cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu yaptığı açıklamada, seçilmesi halinde ülkenin NATO ve Avrupa Birliği içinde kalacağını ve bu kuruluşlardaki konumunu güçlendireceğini söyledi.
Georgescu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, “Barışçıl olun. Nazik olun, kalplerinizde barışı koruyun. Ailelerinizle bir arada olun. Ve tekrar ediyorum: NATO'dan ayrılmayacağız. Avrupa Birliği'nden ayrılmayacağız. Aksine, bu kurumlar içerisinde daha da güçleneceğiz” ifadelerini kullandı. Romanya'nın tüm dünya için bir istikrar ve güvenlik kalesi haline geleceğini ve kalkınmasının tamamen demokratik değerlerle uyumlu olacağını belirtti.
Georgescu daha önce, NATO ve AB üyeliğinin Romanya'ya tam güvenlik sağlamadığını belirtmişti. Ayrıca açıklamasında Bükreş'in bu örgütler içerisindeyken 'çıkarlarını koruması gerektiğini' ifade etmişti.
Romanya'da her beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da gerçekleştirildi. İlk turun sonunda, bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk sırada yer almış, NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacak.