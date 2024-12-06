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Polis lastiklerini patlatarak durdurmuştu, kendini savundu: 'Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım'
Polis lastiklerini patlatarak durdurmuştu, kendini savundu: 'Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım'
Sputnik Türkiye
Antalya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerin lastiklerine ateş etmesi... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T17:28+0300
2024-12-06T17:28+0300
türkiye
türkiye
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muratpaşa
ehliyet
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polis
ceza
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan ve yaklaşık 5 kilometre boyunca polislerin kovaladığı Merdan D.'nin kullandığı araç güvenlik ekiplerinin ateş ederek araç lastiklerinin patlatılması sonucunda durduruldu. Sürücü ve yanındaki iki arkadaşı araçtan indirilirken, ekipler de otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada ise Merdan D.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.'Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım'Elleri kelepçeli şekilde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merdan D., “Ehliyetimiz yoktu. Dur ihtarına uymayıp kaçtık, polisler de lastiklere ateş ederek durdurdu. Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım. Ceza yemeyelim diye kaçıyoruz, cezanın kökünü yiyeceğiz. Buradan bir çıkayım ehliyet almaya gideceğim” dedi.33 bin 899 TL ceza yediDiğer iki genç ile birlikte polis merkezin götürülen Merdan D.'ye, trafikten kurallara uymamak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 20 bin 922 TL; araç sahibi de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 33 bin 899 TL para cezası uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/galata-kulesinde-feci-olay-dengesini-kaybederek-dustu-hayatini-kaybetti-1091254518.html
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türkiye, antalya, muratpaşa, ehliyet, sürücü, polis, ceza

Polis lastiklerini patlatarak durdurmuştu, kendini savundu: 'Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım'

17:28 06.12.2024
© İHA / SUAT METİN-AW344528Polis lastiklerini patlatarak durdurmuştu, kendini savundu: ‘Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım’
Polis lastiklerini patlatarak durdurmuştu, kendini savundu: ‘Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım’ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA / SUAT METİN-AW344528
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Antalya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerin lastiklerine ateş etmesi ile durduruldu. Kendini savunan ehliyetsiz sürücü, ceza yememek için kaçtığını belirterek, "Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım" dedi.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan ve yaklaşık 5 kilometre boyunca polislerin kovaladığı Merdan D.'nin kullandığı araç güvenlik ekiplerinin ateş ederek araç lastiklerinin patlatılması sonucunda durduruldu. Sürücü ve yanındaki iki arkadaşı araçtan indirilirken, ekipler de otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada ise Merdan D.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

'Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım'

Elleri kelepçeli şekilde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merdan D., “Ehliyetimiz yoktu. Dur ihtarına uymayıp kaçtık, polisler de lastiklere ateş ederek durdurdu. Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım. Ceza yemeyelim diye kaçıyoruz, cezanın kökünü yiyeceğiz. Buradan bir çıkayım ehliyet almaya gideceğim” dedi.

33 bin 899 TL ceza yedi

Diğer iki genç ile birlikte polis merkezin götürülen Merdan D.'ye, trafikten kurallara uymamak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 20 bin 922 TL; araç sahibi de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 33 bin 899 TL para cezası uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka çekildi.
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