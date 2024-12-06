https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/galata-kulesinde-feci-olay-dengesini-kaybederek-dustu-hayatini-kaybetti-1091254518.html

Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Galata Kulesi’nde 19 yaşındaki genç dengesini kaybederek kuleden düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen genç, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T17:00+0300

2024-12-06T17:00+0300

2024-12-06T17:02+0300

türkiye

galata kulesi

düşmek

denge

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Tarihi Galata Kulesi, trajik bir kazaya sahne oldu. 19 yaşındaki Emre K., kuleyi gezmek için tepeye çıktı ancak henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kuleden düştü.Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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türkiye

galata kulesi

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galata kulesi, galata kulesi'nden düştü, galata kulesi'nden intihar mı etti