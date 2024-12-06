https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/galata-kulesinde-feci-olay-dengesini-kaybederek-dustu-hayatini-kaybetti-1091254518.html
Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti
Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Galata Kulesi’nde 19 yaşındaki genç dengesini kaybederek kuleden düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen genç, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T17:00+0300
2024-12-06T17:00+0300
2024-12-06T17:02+0300
türkiye
galata kulesi
düşmek
denge
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Tarihi Galata Kulesi, trajik bir kazaya sahne oldu. 19 yaşındaki Emre K., kuleyi gezmek için tepeye çıktı ancak henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kuleden düştü.Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bacagi-kirilan-kedi-hastanenin-acil-servisine-gitti-1091253686.html
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galata kulesi, galata kulesi'nden düştü, galata kulesi'nden intihar mı etti
galata kulesi, galata kulesi'nden düştü, galata kulesi'nden intihar mı etti
Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti
17:00 06.12.2024 (güncellendi: 17:02 06.12.2024)
Galata Kulesi’nde 19 yaşındaki genç dengesini kaybederek kuleden düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen genç, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.
Tarihi Galata Kulesi, trajik bir kazaya sahne oldu. 19 yaşındaki Emre K., kuleyi gezmek için tepeye çıktı ancak henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kuleden düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.