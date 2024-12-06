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Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek
Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek
Sputnik Türkiye
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, durgun seyreden altın fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkileneceğini belirtirken, ons altın ve gram altının... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:00+0300
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ekonomi
islam memiş
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altın
gram altın
ons altın
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Önümüzdeki dönem için altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yatırım uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması yaşanacağını belirtirken, gram altın ve ons altının artık farklı yönlerde hareket edeceği yorumunda bulundu. Memiş, "Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz" dedi. Sürpriz gelişmelerden etkilenebilirAltın piyasalarında hareketliliği değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kişisel sosyal medya kanalından yaptığı değerlendirmelerde durgun seyreden altı fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkilenebileceğini dile getirdi. Söylediklerinin 'yatırım tavsiyesi' olmadığının altını çizen Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması olacağını belirtirken, "Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 3033-3035 TL seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda gram altının serbest piyasalarda 3025 TL seviyesinde.Yine aşağıda 2.580, yukarıda 2.680 dolar aralığı var. Gram Altın tarafında ise 2.980, 3.080 lira aralığı takip etmeye devam ediyoruz. Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak." dedi. Gram altında düşüş beklemek doğru olmaz Memiş 11 aydın 'ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı' derken, "Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol hayatımız değişti. Artık ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek. Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz." diye konuştu. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/piyasa-uzmani-islam-memisten-yatirim-ongoruleri-altin-dolar-bitcoin-ve-borsada-nelere-dikkat-1091071132.html
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islam memiş, aralık, altın, gram altın, ons altın
islam memiş, aralık, altın, gram altın, ons altın
Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek
16:00 06.12.2024 (güncellendi: 16:18 06.12.2024)
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, durgun seyreden altın fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkileneceğini belirtirken, ons altın ve gram altının farklı yönlerde harekete edeceğini söyledi.
Önümüzdeki dönem için altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yatırım uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması yaşanacağını belirtirken, gram altın ve ons altının artık farklı yönlerde hareket edeceği yorumunda bulundu. Memiş, "Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz" dedi.
Sürpriz gelişmelerden etkilenebilir
Altın piyasalarında hareketliliği değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kişisel sosyal medya kanalından yaptığı değerlendirmelerde durgun seyreden altı fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkilenebileceğini dile getirdi.
Söylediklerinin 'yatırım tavsiyesi' olmadığının altını çizen Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması olacağını belirtirken, "Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 3033-3035 TL seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda gram altının serbest piyasalarda 3025 TL seviyesinde.
Yine aşağıda 2.580, yukarıda 2.680 dolar aralığı var. Gram Altın tarafında ise 2.980, 3.080 lira aralığı takip etmeye devam ediyoruz. Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak." dedi.
Gram altında düşüş beklemek doğru olmaz
Memiş 11 aydın 'ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı' derken, "Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol hayatımız değişti. Artık ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek. Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz." diye konuştu. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
Özellikle yine bir yorumum daha vardı. Eğer 2.580 dolar seviyesi kırılırsa daha aşağı gelmen ihtimali de var ama şu anda böyle bir ihtimal yok. Şu anda tarımdışı istihdam verisini göreceğiz. (Bu akşam açıklanacak - 06.12.2024) Ondan sonra karar vereceğiz. Ama gerçek olan şöyle bir şey var. Ons altın tarafında 2.580-2.780 dolar aralığındaki dinlenme modu devam ediyor. Biraz daha dinlenmeye devam edecek. Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar 2.580-2.780 dolar aralığında oyalanan bir trend göreceğiz karşımızda. Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa sürpriz bir piyasalarda olumsuz bir şey yaşanırsa o zaman tekrar yorumlarız.
Bir anda Güney Kore'deki darbe girişimine şahit olduk. Bakın hiçbir şey yoktu ortada. Güney Kore dünyanın gündeminde değildi. Ama bir anda bir darbe girişimi gördük. Bakın hiç böyle dünyada bir darbe herhangi bir jeopolitik risk veya Güney Kore'yi konuşan bir dünya piyasası yokken, bir arada bir sürpriz haber akışları gelebiliyor. Yani daha Aralık ayının 5. günü görmediğimiz bir darbe gelişimi vardı Güney Kore'de, onu da görmüş olduk. Piyasalarda bir deprem etkisi yaşandı.
Toplamda 50 milyar dolarlık bir hasara neden oldu bu darbe girişimi. Yine yarın sabah kalktığımız zaman nasıl bir piyasa uyanacağımızı bilmiyoruz. Bunu neden anlattım? Altın piyasası da, altın fiyatları da bu gibi sürprizler karşısında kendine yönü bir yön belirleyebilir, dikkat etmekte fayda var."