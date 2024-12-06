Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kadının seçme seçilme hakkı var, yaşam hakkı yok’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir dosyamızda bugün konumuz ikinci yeniciler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Göz tedavisinde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Eryılmaz: HTŞ’nin yuları ABD ve İsrail’in elinde
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye’deki çatışmalar uzun sürecek'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
18:18
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon küme düşürüldü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Beşiktaş şu an dönüm noktası yakalayabilecek bir durumda değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir ve Siyaset
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Asgari ücret için son senaryolar: ‘İnsanlar geçinemediği için mutsuz’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/piyasa-uzmani-islam-memis-20-ocaka-dikkat-cekti-yonumuz-trendimiz-beklentimiz-ve-yol-hayatimiz-1091250252.html
Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek
Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek
Sputnik Türkiye
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, durgun seyreden altın fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkileneceğini belirtirken, ons altın ve gram altının... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:00+0300
2024-12-06T16:18+0300
ekonomi
islam memiş
aralık
altın
gram altın
ons altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104241/20/1042412051_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_b9fc3a2cd51fa089ba2e8afcd29f8118.jpg
Önümüzdeki dönem için altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yatırım uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması yaşanacağını belirtirken, gram altın ve ons altının artık farklı yönlerde hareket edeceği yorumunda bulundu. Memiş, "Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz" dedi. Sürpriz gelişmelerden etkilenebilirAltın piyasalarında hareketliliği değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kişisel sosyal medya kanalından yaptığı değerlendirmelerde durgun seyreden altı fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkilenebileceğini dile getirdi. Söylediklerinin 'yatırım tavsiyesi' olmadığının altını çizen Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması olacağını belirtirken, "Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 3033-3035 TL seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda gram altının serbest piyasalarda 3025 TL seviyesinde.Yine aşağıda 2.580, yukarıda 2.680 dolar aralığı var. Gram Altın tarafında ise 2.980, 3.080 lira aralığı takip etmeye devam ediyoruz. Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak." dedi. Gram altında düşüş beklemek doğru olmaz Memiş 11 aydın 'ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı' derken, "Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol hayatımız değişti. Artık ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek. Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz." diye konuştu. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/piyasa-uzmani-islam-memisten-yatirim-ongoruleri-altin-dolar-bitcoin-ve-borsada-nelere-dikkat-1091071132.html
aralık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104241/20/1042412051_52:0:801:562_1920x0_80_0_0_24ee852288a8f3cea744421dfd559836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
islam memiş, aralık, altın, gram altın, ons altın
islam memiş, aralık, altın, gram altın, ons altın

Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek

16:00 06.12.2024 (güncellendi: 16:18 06.12.2024)
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
Abone ol
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, durgun seyreden altın fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkileneceğini belirtirken, ons altın ve gram altının farklı yönlerde harekete edeceğini söyledi.
Önümüzdeki dönem için altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yatırım uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması yaşanacağını belirtirken, gram altın ve ons altının artık farklı yönlerde hareket edeceği yorumunda bulundu. Memiş, "Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz" dedi.

Sürpriz gelişmelerden etkilenebilir

Altın piyasalarında hareketliliği değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kişisel sosyal medya kanalından yaptığı değerlendirmelerde durgun seyreden altı fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkilenebileceğini dile getirdi.
Söylediklerinin 'yatırım tavsiyesi' olmadığının altını çizen Memiş, altın fiyatlarında mutlaka bir yön kırılması olacağını belirtirken, "Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 3033-3035 TL seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda gram altının serbest piyasalarda 3025 TL seviyesinde.
Yine aşağıda 2.580, yukarıda 2.680 dolar aralığı var. Gram Altın tarafında ise 2.980, 3.080 lira aralığı takip etmeye devam ediyoruz. Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak." dedi.

Gram altında düşüş beklemek doğru olmaz

Memiş 11 aydın 'ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı' derken, "Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol hayatımız değişti. Artık ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek. Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz." diye konuştu. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle yine bir yorumum daha vardı. Eğer 2.580 dolar seviyesi kırılırsa daha aşağı gelmen ihtimali de var ama şu anda böyle bir ihtimal yok. Şu anda tarımdışı istihdam verisini göreceğiz. (Bu akşam açıklanacak - 06.12.2024) Ondan sonra karar vereceğiz. Ama gerçek olan şöyle bir şey var. Ons altın tarafında 2.580-2.780 dolar aralığındaki dinlenme modu devam ediyor. Biraz daha dinlenmeye devam edecek. Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar 2.580-2.780 dolar aralığında oyalanan bir trend göreceğiz karşımızda. Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa sürpriz bir piyasalarda olumsuz bir şey yaşanırsa o zaman tekrar yorumlarız.

Bir anda Güney Kore'deki darbe girişimine şahit olduk. Bakın hiçbir şey yoktu ortada. Güney Kore dünyanın gündeminde değildi. Ama bir anda bir darbe girişimi gördük. Bakın hiç böyle dünyada bir darbe herhangi bir jeopolitik risk veya Güney Kore'yi konuşan bir dünya piyasası yokken, bir arada bir sürpriz haber akışları gelebiliyor. Yani daha Aralık ayının 5. günü görmediğimiz bir darbe gelişimi vardı Güney Kore'de, onu da görmüş olduk. Piyasalarda bir deprem etkisi yaşandı.

Toplamda 50 milyar dolarlık bir hasara neden oldu bu darbe girişimi. Yine yarın sabah kalktığımız zaman nasıl bir piyasa uyanacağımızı bilmiyoruz. Bunu neden anlattım? Altın piyasası da, altın fiyatları da bu gibi sürprizler karşısında kendine yönü bir yön belirleyebilir, dikkat etmekte fayda var."

dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
EKONOMİ
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yatırım öngörüleri: Altın, dolar, bitcoin ve borsada nelere dikkat edilmeli?
2 Aralık, 16:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала