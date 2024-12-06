Piyasa uzmanı İslam Memiş altında '20 Ocak'a dikkat çekti: Ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek

Özellikle yine bir yorumum daha vardı. Eğer 2.580 dolar seviyesi kırılırsa daha aşağı gelmen ihtimali de var ama şu anda böyle bir ihtimal yok. Şu anda tarımdışı istihdam verisini göreceğiz. (Bu akşam açıklanacak - 06.12.2024) Ondan sonra karar vereceğiz. Ama gerçek olan şöyle bir şey var. Ons altın tarafında 2.580-2.780 dolar aralığındaki dinlenme modu devam ediyor. Biraz daha dinlenmeye devam edecek. Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar 2.580-2.780 dolar aralığında oyalanan bir trend göreceğiz karşımızda. Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa sürpriz bir piyasalarda olumsuz bir şey yaşanırsa o zaman tekrar yorumlarız.

Bir anda Güney Kore'deki darbe girişimine şahit olduk. Bakın hiçbir şey yoktu ortada. Güney Kore dünyanın gündeminde değildi. Ama bir anda bir darbe girişimi gördük. Bakın hiç böyle dünyada bir darbe herhangi bir jeopolitik risk veya Güney Kore'yi konuşan bir dünya piyasası yokken, bir arada bir sürpriz haber akışları gelebiliyor. Yani daha Aralık ayının 5. günü görmediğimiz bir darbe gelişimi vardı Güney Kore'de, onu da görmüş olduk. Piyasalarda bir deprem etkisi yaşandı.

Toplamda 50 milyar dolarlık bir hasara neden oldu bu darbe girişimi. Yine yarın sabah kalktığımız zaman nasıl bir piyasa uyanacağımızı bilmiyoruz. Bunu neden anlattım? Altın piyasası da, altın fiyatları da bu gibi sürprizler karşısında kendine yönü bir yön belirleyebilir, dikkat etmekte fayda var."