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Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı
Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı
Sputnik Türkiye
Peru'da bir kadın sokakta yürürken büyük bir patlamayı tetikledi. Kadının bastığı yerin altındaki elektrik kutusu bir anda patlayarak molozları etrafa... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Peru'nun başkenti Lima'da kaldırımda yürüyen bir kadının adım atmasıyla bastığı yerde patlama meydana geldi. Bastığı yerde elektrik kutusu olduğu açıklanan kadın, patlama sonucu havaya sıçrayan molozların altında kalarak kısmen kutunun içine düştü. Yetkililer, yaralanan kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı. Güvenlik kamerasının anı kaydettiği olayda elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadının çevredeki askerler tarafından kurtarıldığı açıklandı. 5 Aralık'ta meydana gelen olayda yetkililer kablo bakım sorunlarından şüphelenirken, enerji şirketi sorumluluğu reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kanadada-bir-kisi-esini-kurtarmak-icin-kutup-ayisina-saldirdi-1091219664.html
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peru, lima, elektrik, patlama, yaralanma, hastane, yaralı
peru, lima, elektrik, patlama, yaralanma, hastane, yaralı

Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı

16:25 06.12.2024 (güncellendi: 16:30 06.12.2024)
© FotoğrafPeru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı
Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Fotoğraf
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Peru'da bir kadın sokakta yürürken büyük bir patlamayı tetikledi. Kadının bastığı yerin altındaki elektrik kutusu bir anda patlayarak molozları etrafa sıçrattı. Patlamadan sonra açılan çukurun içinde düşen kadın yakınlardaki askerler tarafından kurtarıldı.
Peru'nun başkenti Lima'da kaldırımda yürüyen bir kadının adım atmasıyla bastığı yerde patlama meydana geldi. Bastığı yerde elektrik kutusu olduğu açıklanan kadın, patlama sonucu havaya sıçrayan molozların altında kalarak kısmen kutunun içine düştü. Yetkililer, yaralanan kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı. Güvenlik kamerasının anı kaydettiği olayda elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadının çevredeki askerler tarafından kurtarıldığı açıklandı.
5 Aralık'ta meydana gelen olayda yetkililer kablo bakım sorunlarından şüphelenirken, enerji şirketi sorumluluğu reddetti.
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