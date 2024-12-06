https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/peruda-bir-kadin-kaldirima-adimini-atigi-anda-elektrik-kutusu-patladi-1091252739.html

Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı

Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı

Sputnik Türkiye

Peru'da bir kadın sokakta yürürken büyük bir patlamayı tetikledi. Kadının bastığı yerin altındaki elektrik kutusu bir anda patlayarak molozları etrafa... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T16:25+0300

2024-12-06T16:25+0300

2024-12-06T16:30+0300

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Peru'nun başkenti Lima'da kaldırımda yürüyen bir kadının adım atmasıyla bastığı yerde patlama meydana geldi. Bastığı yerde elektrik kutusu olduğu açıklanan kadın, patlama sonucu havaya sıçrayan molozların altında kalarak kısmen kutunun içine düştü. Yetkililer, yaralanan kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı. Güvenlik kamerasının anı kaydettiği olayda elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadının çevredeki askerler tarafından kurtarıldığı açıklandı. 5 Aralık'ta meydana gelen olayda yetkililer kablo bakım sorunlarından şüphelenirken, enerji şirketi sorumluluğu reddetti.

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peru, lima, elektrik, patlama, yaralanma, hastane, yaralı