https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/peruda-bir-kadin-kaldirima-adimini-atigi-anda-elektrik-kutusu-patladi-1091252739.html
Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı
Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı
Sputnik Türkiye
Peru'da bir kadın sokakta yürürken büyük bir patlamayı tetikledi. Kadının bastığı yerin altındaki elektrik kutusu bir anda patlayarak molozları etrafa... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:25+0300
2024-12-06T16:25+0300
2024-12-06T16:30+0300
dünya
peru
lima
elektrik
patlama
yaralanma
hastane
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091251034_0:0:1186:668_1920x0_80_0_0_7ce2d62ce8a6bc693dc2d31ab7f32718.jpg
Peru'nun başkenti Lima'da kaldırımda yürüyen bir kadının adım atmasıyla bastığı yerde patlama meydana geldi. Bastığı yerde elektrik kutusu olduğu açıklanan kadın, patlama sonucu havaya sıçrayan molozların altında kalarak kısmen kutunun içine düştü. Yetkililer, yaralanan kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı. Güvenlik kamerasının anı kaydettiği olayda elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadının çevredeki askerler tarafından kurtarıldığı açıklandı. 5 Aralık'ta meydana gelen olayda yetkililer kablo bakım sorunlarından şüphelenirken, enerji şirketi sorumluluğu reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/kanadada-bir-kisi-esini-kurtarmak-icin-kutup-ayisina-saldirdi-1091219664.html
peru
lima
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091251034_136:0:1132:747_1920x0_80_0_0_a0fec4a3e7f1d10be39c972a59af97fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peru, lima, elektrik, patlama, yaralanma, hastane, yaralı
peru, lima, elektrik, patlama, yaralanma, hastane, yaralı
Peru'da bir kadın kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı
16:25 06.12.2024 (güncellendi: 16:30 06.12.2024)
Peru'da bir kadın sokakta yürürken büyük bir patlamayı tetikledi. Kadının bastığı yerin altındaki elektrik kutusu bir anda patlayarak molozları etrafa sıçrattı. Patlamadan sonra açılan çukurun içinde düşen kadın yakınlardaki askerler tarafından kurtarıldı.
Peru'nun başkenti Lima'da kaldırımda yürüyen bir kadının adım atmasıyla bastığı yerde patlama meydana geldi. Bastığı yerde elektrik kutusu olduğu açıklanan kadın, patlama sonucu havaya sıçrayan molozların altında kalarak kısmen kutunun içine düştü. Yetkililer, yaralanan kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı. Güvenlik kamerasının anı kaydettiği olayda elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadının çevredeki askerler tarafından kurtarıldığı açıklandı.
5 Aralık'ta meydana gelen olayda yetkililer kablo bakım sorunlarından şüphelenirken, enerji şirketi sorumluluğu reddetti.