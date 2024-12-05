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Kanada'da bir kişi eşini kurtarmak için kutup ayısına saldırdı
Kanada'da bir kişi eşini kurtarmak için kutup ayısına saldırdı
Sputnik Türkiye
Kanada'da kaybololan köpeklerini arayan eşine saldıran kutup ayısını gören adam kutup ayısının üzerine atladı. Ciddi yaralar alan adamın tedavisi sürüyor. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T22:19+0300
2024-12-05T22:19+0300
yaşam
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kanada
kutup ayısı
saldırı
iklim değişikliği
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Kanada Ontario'da yaşayan bir çift, kaybolan 2 köpeğini aramaya aramaya çıktıkları esnada evlerinin önünde kutup ayısının saldırısına uğradılar. Eşine kutup ayısının saldırdığını gören adam, eşini kurtarmak için ayının üzerine atladı.Eşinin kurtarma girişimiyle kadın yere düşerken, kutup ayısı, adama saldırmaya başladı. Ayı ile boğuşan adam, koluna ve bacaklarına ciddi yaralar aldı. Kutup ayısı, saldırı esnasında çiftin bir komşusunun ateş etmesi ile yaralı halde uzaklaştı. Polis, silah sesleri ve bölgede ayı görüldüğü ihbarları üzerine olay yerine geldiğinde yaralı kutup ayısının ormanda ölü olarak buldu. Yaralanan adam tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kutup ayıları neden yerleşim yerinde?Yaz ve sonbahar başlarında, Ontario'da bulunan Hudson Körfezi'ndeki buzlar eridiğinde kutup ayıları genellikle karada kalıyor, yiyecek yemeyip enerji biriktiriyorlar ve bu süreç deniz buzu kışın yeniden donuncaya kadar devam ediyor.Deniz buzu bulunduğunda avlanmaya daha aktif hale gelen kutup ayıları, buzu, fokları yakalamak için bir platform olarak kullanıyorlar. Ancak, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buz, avlanma sezonlarını kısaltarak kutup ayılarını daha uzun süreler boyunca karada yağ rezervleriyle hayatta kalmaya zorluyor. Bu sebeple, insana yönelik saldırganlık seviyesi düşük olan kutup ayıları daha saldırgan bir biçimde yerleşim yerlerinde yiyecek arıyor.
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ontario, kanada, kutup ayısı, saldırı, iklim değişikliği
ontario, kanada, kutup ayısı, saldırı, iklim değişikliği

Kanada'da bir kişi eşini kurtarmak için kutup ayısına saldırdı

22:19 05.12.2024
© Sputnik / Илья Наймушин / Multimedya arşivine gidinKutup ayısı
Kutup ayısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Multimedya arşivine gidin
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Kanada'da kaybololan köpeklerini arayan eşine saldıran kutup ayısını gören adam kutup ayısının üzerine atladı. Ciddi yaralar alan adamın tedavisi sürüyor.
Kanada Ontario'da yaşayan bir çift, kaybolan 2 köpeğini aramaya aramaya çıktıkları esnada evlerinin önünde kutup ayısının saldırısına uğradılar. Eşine kutup ayısının saldırdığını gören adam, eşini kurtarmak için ayının üzerine atladı.
Eşinin kurtarma girişimiyle kadın yere düşerken, kutup ayısı, adama saldırmaya başladı. Ayı ile boğuşan adam, koluna ve bacaklarına ciddi yaralar aldı. Kutup ayısı, saldırı esnasında çiftin bir komşusunun ateş etmesi ile yaralı halde uzaklaştı.
Polis, silah sesleri ve bölgede ayı görüldüğü ihbarları üzerine olay yerine geldiğinde yaralı kutup ayısının ormanda ölü olarak buldu. Yaralanan adam tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kutup ayıları neden yerleşim yerinde?

Yaz ve sonbahar başlarında, Ontario'da bulunan Hudson Körfezi'ndeki buzlar eridiğinde kutup ayıları genellikle karada kalıyor, yiyecek yemeyip enerji biriktiriyorlar ve bu süreç deniz buzu kışın yeniden donuncaya kadar devam ediyor.
Deniz buzu bulunduğunda avlanmaya daha aktif hale gelen kutup ayıları, buzu, fokları yakalamak için bir platform olarak kullanıyorlar. Ancak, iklim değişikliği nedeniyle eriyen buz, avlanma sezonlarını kısaltarak kutup ayılarını daha uzun süreler boyunca karada yağ rezervleriyle hayatta kalmaya zorluyor. Bu sebeple, insana yönelik saldırganlık seviyesi düşük olan kutup ayıları daha saldırgan bir biçimde yerleşim yerlerinde yiyecek arıyor.
İklim değişikliği sebebiyle her geçen gün daha çok deniz buzu eriyor, Kanada Arktik Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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