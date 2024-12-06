https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bankalarda-faizsiz-kredi-yarisi-kizisti-sifir-faizli-kredi-tutari-75-bin-liraya-dayandi-1091233312.html
Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin liraya dayandı
Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin liraya dayandı
Sputnik Türkiye
Aralık ayının başında sıfır faizli kredide verilen tutarlar araştırılıyor. Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T11:43+0300
2024-12-06T11:43+0300
2024-12-06T11:46+0300
ekonomi
banka
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faiz oranı
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Yıl sonu yaklaştıkça yüksek faiz oranları tüketicileri yeni çözümler aramaya iterken, bankalar bilançolarını iyileştirmek için faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar, 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 6 aya varan vadelerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Öne çıkan fırsatlar arasında, 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleri bulunuyor. Bu kampanyalar, özellikle kısa vadede nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler için cazip hale geldi.Sıfır faizli krediye başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir?Bankaların kampanyaları geniş bir müşteri kitlesine hitap etse de, her tüketici bu fırsatlardan aynı şekilde yararlanamayabilir. Kredi notu, sunulan kredi limitlerini ve kampanyaya erişim şartlarını doğrudan etkiliyor. Bazı bankalar, düşük kredi notuna sahip bireylere daha sınırlı tutarlar teklif edebiliyor. Faizsiz kredi ve nakit avans başvuruları genellikle oldukça kolay bir süreçle gerçekleştiriliyor. Öncelikle faizsiz krediden ilk defa seçilen bankanın müşterisi olmak gerkeiyor. Başvurular mobil ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Sıfır faizli krediden gerçek kişiler ve şahıs firmaları faydalanabilir.
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Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin liraya dayandı
11:43 06.12.2024 (güncellendi: 11:46 06.12.2024)
Aralık ayının başında sıfır faizli kredide verilen tutarlar araştırılıyor. Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında tutar üst limtlere dayandı. Bugüne kadar en yüksek 50-55 bin lira olan sıfır faizli kredi imkanı 75 bin liraya kadar çıktı. Peki, faizsiz kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
Yıl sonu yaklaştıkça yüksek faiz oranları tüketicileri yeni çözümler aramaya iterken, bankalar bilançolarını iyileştirmek için faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar, 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 6 aya varan vadelerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Öne çıkan fırsatlar arasında, 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleri bulunuyor. Bu kampanyalar, özellikle kısa vadede nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler için cazip hale geldi.
Sıfır faizli krediye başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir?
Bankaların kampanyaları geniş bir müşteri kitlesine hitap etse de, her tüketici bu fırsatlardan aynı şekilde yararlanamayabilir. Kredi notu, sunulan kredi limitlerini ve kampanyaya erişim şartlarını doğrudan etkiliyor. Bazı bankalar, düşük kredi notuna sahip bireylere daha sınırlı tutarlar teklif edebiliyor. Faizsiz kredi ve nakit avans başvuruları genellikle oldukça kolay bir süreçle gerçekleştiriliyor. Öncelikle faizsiz krediden ilk defa seçilen bankanın müşterisi olmak gerkeiyor. Başvurular mobil ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Sıfır faizli krediden gerçek kişiler ve şahıs firmaları faydalanabilir.