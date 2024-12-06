https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/bankalarda-faizsiz-kredi-yarisi-kizisti-sifir-faizli-kredi-tutari-75-bin-liraya-dayandi-1091233312.html

Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin liraya dayandı

Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı: Sıfır faizli kredi tutarı 75 bin liraya dayandı

Sputnik Türkiye

Aralık ayının başında sıfır faizli kredide verilen tutarlar araştırılıyor. Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T11:43+0300

2024-12-06T11:43+0300

2024-12-06T11:46+0300

ekonomi

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faizsiz kredi

faiz oranı

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Yıl sonu yaklaştıkça yüksek faiz oranları tüketicileri yeni çözümler aramaya iterken, bankalar bilançolarını iyileştirmek için faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını duyurdu. Bazı bankalar, 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 6 aya varan vadelerle tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Öne çıkan fırsatlar arasında, 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleri bulunuyor. Bu kampanyalar, özellikle kısa vadede nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler için cazip hale geldi.Sıfır faizli krediye başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir?Bankaların kampanyaları geniş bir müşteri kitlesine hitap etse de, her tüketici bu fırsatlardan aynı şekilde yararlanamayabilir. Kredi notu, sunulan kredi limitlerini ve kampanyaya erişim şartlarını doğrudan etkiliyor. Bazı bankalar, düşük kredi notuna sahip bireylere daha sınırlı tutarlar teklif edebiliyor. Faizsiz kredi ve nakit avans başvuruları genellikle oldukça kolay bir süreçle gerçekleştiriliyor. Öncelikle faizsiz krediden ilk defa seçilen bankanın müşterisi olmak gerkeiyor. Başvurular mobil ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Sıfır faizli krediden gerçek kişiler ve şahıs firmaları faydalanabilir.

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