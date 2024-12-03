https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/narin-guran-cinayetinde-buyuk-gelisme-bilirkisi-raporu-davanin-seyrini-degistiriyor-o-goruntuler-1091092866.html

Narin Güran cinayetinde büyük gelişme, bilirkişi raporu davanın seyrini değiştiriyor: O görüntüler artık net

Narin Güran cinayetinde büyük gelişme, bilirkişi raporu davanın seyrini değiştiriyor: O görüntüler artık net

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında mahkemeye sunulan kritik bilirkişi raporu, küçük kızın son anlarını ve cinayet mahallindeki... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T08:46+0300

2024-12-03T08:46+0300

2024-12-03T08:46+0300

türkiye

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Ulusal Kriminal Büro, mahkeme talimatıyla Daran-2 bölgesine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Raporda, Narin’in okuldan sonra babasının evinin bulunduğu bölgeye yöneldiği ve cinayet saatiyle uyumlu hareketlilik tespit edildiği belirtildi.Kritik detay: 'Ev ve ahır bölgesinde karartılar'Raporda, güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak, Narin’in okuldan çıkış saati 15.14’te görüldüğü ve 15.15’te patikaya doğru yürüdüğü ifade edildi. Narin’in ev ve ahır bölgesine ilerlediğini belirten rapor, 15.22’de ahır önünde iki karartı, 15.25’te ise arka tarafta karartı görüldüğünü aktardı.Ulusal Kriminal Büro raporunda, "Ev, ahır bölgesinde insan silüetleri ve ışık hareketlilikleri izlenmiştir. Bu bulguların takdiri makama aittir" denildi.Araç hareketliliği ve şüpheli trafikGörüntülerde olay günü kırmızı ve beyaz renkli araçların hareketliliği de dikkat çekiyor. İnceleme sırasında, bu iki aracın köy yollarında birbirlerini takip ettiği ve bir noktada ayrıldığı belirlendi. Beyaz araç çatal yoldan yukarı çıkarken, kırmızı aracın kuzeydoğu yönünde seyrettiği gözlemlendi.İtirafçının açıklamalarıyla uyumluBilirkişi raporundaki detaylar, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleriyle örtüşüyor. Bahtiyar, amca Salim Güran’ın Narin’in cesedini ortadan kaldırması için yardım istediğini ve çocuğun cesedinin ahırdan alınarak çuvala yerleştirildiğini öne sürmüştü. Bahtiyar, cesedi Eğertutmaz Deresi’ne attığını da iddia etmişti.Sanıklar ve mahkemenin seyriSanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sanıklar, Narin’in babasının evine veya ahırına gitmediğini savunarak, bölgede hiçbir hareketlilik olmadığını iddia etmişti.Bilirkişi raporunda yer alan diğer bulgularNe olmuştu?8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 12’si tutuklanmıştı. Dava, 26 Aralık’ta devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/navigasyon-uygulamasindan-guvenlik-riski-olusturacak-skandal-guncelleme-artik-polislerin-yerlerini-1091092647.html

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