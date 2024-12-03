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Narin Güran cinayetinde büyük gelişme, bilirkişi raporu davanın seyrini değiştiriyor: O görüntüler artık net
Narin Güran cinayetinde büyük gelişme, bilirkişi raporu davanın seyrini değiştiriyor: O görüntüler artık net
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında mahkemeye sunulan kritik bilirkişi raporu, küçük kızın son anlarını ve cinayet mahallindeki... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T08:46+0300
2024-12-03T08:46+0300
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eğertutmaz deresi
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Ulusal Kriminal Büro, mahkeme talimatıyla Daran-2 bölgesine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Raporda, Narin’in okuldan sonra babasının evinin bulunduğu bölgeye yöneldiği ve cinayet saatiyle uyumlu hareketlilik tespit edildiği belirtildi.Kritik detay: 'Ev ve ahır bölgesinde karartılar'Raporda, güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak, Narin’in okuldan çıkış saati 15.14’te görüldüğü ve 15.15’te patikaya doğru yürüdüğü ifade edildi. Narin’in ev ve ahır bölgesine ilerlediğini belirten rapor, 15.22’de ahır önünde iki karartı, 15.25’te ise arka tarafta karartı görüldüğünü aktardı.Ulusal Kriminal Büro raporunda, "Ev, ahır bölgesinde insan silüetleri ve ışık hareketlilikleri izlenmiştir. Bu bulguların takdiri makama aittir" denildi.Araç hareketliliği ve şüpheli trafikGörüntülerde olay günü kırmızı ve beyaz renkli araçların hareketliliği de dikkat çekiyor. İnceleme sırasında, bu iki aracın köy yollarında birbirlerini takip ettiği ve bir noktada ayrıldığı belirlendi. Beyaz araç çatal yoldan yukarı çıkarken, kırmızı aracın kuzeydoğu yönünde seyrettiği gözlemlendi.İtirafçının açıklamalarıyla uyumluBilirkişi raporundaki detaylar, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleriyle örtüşüyor. Bahtiyar, amca Salim Güran’ın Narin’in cesedini ortadan kaldırması için yardım istediğini ve çocuğun cesedinin ahırdan alınarak çuvala yerleştirildiğini öne sürmüştü. Bahtiyar, cesedi Eğertutmaz Deresi’ne attığını da iddia etmişti.Sanıklar ve mahkemenin seyriSanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sanıklar, Narin’in babasının evine veya ahırına gitmediğini savunarak, bölgede hiçbir hareketlilik olmadığını iddia etmişti.Bilirkişi raporunda yer alan diğer bulgularNe olmuştu?8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 12’si tutuklanmıştı. Dava, 26 Aralık’ta devam edecek.
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narin güran cinayeti, diyarbakır cinayet haberi, narin güran davası, 8 yaşındaki narin güran, diyarbakır 8 yaşındaki kız cinayeti, ahır bölgesi karartılar, ulusal kriminal büro raporu, diyarbakır cinayet raporu, cinayet delilleri, narin güran bilirkişi raporu, narin güran baba evine gitti mi, mahkeme bilirkişi raporu, cinayet saati detayları, kırmızı ve beyaz araçlar, köy yollarında şüpheli araçlar, narin güran olayı son gelişmeler, nevzat bahtiyar itirafı, arif güran iddiaları, eğertutmaz deresine ceset atıldı mı, narin güran son görüntüleri, diyarbakır dava süreci, narin güran babası ne dedi, ahırdaki karartılar ne anlama geliyor, mahkeme bilirkişi rapor sonuçları, 8 yaşındaki kızın son anları, narin güran cinayet şüphesi, araç hareketliliği raporu, cinayet yeri delilleri, narin güran itirafçı beyanları, arif güran’ın evine gidildi mi, cinayet saati görüntü incelemesi

Narin Güran cinayetinde büyük gelişme, bilirkişi raporu davanın seyrini değiştiriyor: O görüntüler artık net

08:46 03.12.2024
© AA / AANarin Güran cinayeti HTS kayıtları
Narin Güran cinayeti HTS kayıtları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / AA
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Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında mahkemeye sunulan kritik bilirkişi raporu, küçük kızın son anlarını ve cinayet mahallindeki detayları ortaya koydu. Ulusal Kriminal Büro’nun hazırladığı rapor, iddiaların aksine Narin’in babasının evine ve ahır bölgesine yöneldiğini gösteriyor.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Ulusal Kriminal Büro, mahkeme talimatıyla Daran-2 bölgesine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Raporda, Narin’in okuldan sonra babasının evinin bulunduğu bölgeye yöneldiği ve cinayet saatiyle uyumlu hareketlilik tespit edildiği belirtildi.

Kritik detay: 'Ev ve ahır bölgesinde karartılar'

Raporda, güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak, Narin’in okuldan çıkış saati 15.14’te görüldüğü ve 15.15’te patikaya doğru yürüdüğü ifade edildi. Narin’in ev ve ahır bölgesine ilerlediğini belirten rapor, 15.22’de ahır önünde iki karartı, 15.25’te ise arka tarafta karartı görüldüğünü aktardı.
Ulusal Kriminal Büro raporunda, "Ev, ahır bölgesinde insan silüetleri ve ışık hareketlilikleri izlenmiştir. Bu bulguların takdiri makama aittir" denildi.

Araç hareketliliği ve şüpheli trafik

Görüntülerde olay günü kırmızı ve beyaz renkli araçların hareketliliği de dikkat çekiyor. İnceleme sırasında, bu iki aracın köy yollarında birbirlerini takip ettiği ve bir noktada ayrıldığı belirlendi. Beyaz araç çatal yoldan yukarı çıkarken, kırmızı aracın kuzeydoğu yönünde seyrettiği gözlemlendi.

İtirafçının açıklamalarıyla uyumlu

Bilirkişi raporundaki detaylar, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleriyle örtüşüyor. Bahtiyar, amca Salim Güran’ın Narin’in cesedini ortadan kaldırması için yardım istediğini ve çocuğun cesedinin ahırdan alınarak çuvala yerleştirildiğini öne sürmüştü. Bahtiyar, cesedi Eğertutmaz Deresi’ne attığını da iddia etmişti.

Sanıklar ve mahkemenin seyri

Sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sanıklar, Narin’in babasının evine veya ahırına gitmediğini savunarak, bölgede hiçbir hareketlilik olmadığını iddia etmişti.

Bilirkişi raporunda yer alan diğer bulgular

Ahırın Yanında Işık Parlaması: Saat 15.19’da ahırın yanında yoğun bir ışık parlaması kaydedildi.
Şüpheli Araç Trafiği: Kırmızı renkli bir araç, kamera görüntülerine göre 15.38’de köy üst yolunda ‘U’ dönüşü yaptıktan sonra hareketlendi.

Ne olmuştu?

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 12’si tutuklanmıştı. Dava, 26 Aralık’ta devam edecek.
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