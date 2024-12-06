https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/mitten-nokta-operasyonu-pkkkck-sozde-sorumlularindan-serhat-ozmen-yakalandi--1091253163.html
MİT'ten nokta operasyonu: PKK/KCK sözde sorumlularından Serhat Özmen yakalandı
MİT'ten nokta operasyonu: PKK/KCK sözde sorumlularından Serhat Özmen yakalandı
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MİT, PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:27+0300
2024-12-06T16:27+0300
2024-12-06T16:27+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptığı nokta operasyonla, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.Örgüte 10 sene önce katıldıGüvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi. Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.
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türkiye, suriye, pkk, mit, kck
türkiye, suriye, pkk, mit, kck
MİT'ten nokta operasyonu: PKK/KCK sözde sorumlularından Serhat Özmen yakalandı
MİT, PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptığı nokta operasyonla, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Örgüte 10 sene önce katıldı
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi. Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.