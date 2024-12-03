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Ayhan Bora Kaplan davasında karar açıklandı: 68 yıl hapis cezası verildi
Ayhan Bora Kaplan davasında karar açıklandı: 68 yıl hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Suç örgütüne yönelik 61 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verdi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:55+0300
2024-12-03T12:56+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
ankara
yargılama
dava
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında karar açıklandı. Mahkeme Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verirken, Kaplan mahkemede, "Ne karar verirseniz verin umurumda değil" dedi. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bugün görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddederek sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Bora Kaplan, mahkemenin 'yargılama yapmış' gibi göründüğünü iddia ederek, "Hangi delili topladınız? Amaç ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Ben bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım. Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin umurumda değil" dedi.Mahkeme salonu karıştıKaplan'ın beyanlarının ardından salondaki alkış sesleri üzerine mahkeme başkanı sessiz olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanına tepki gösteren Kaplan, duruşma salonundan çıkartıldı. Diğer sanıkların da son sözlerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Kaplan, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Muhammet Kaplan'a 18 yıl 36 ay, Fethi Koyuncu'ya 12 yıl 15 ay, Barış Kurt'a 8 yıl 38 ay 10 gün, Mutlu Ayaş ve Yusuf İzzet Savaş'a 4 yıl 27 ay, Kanber Keskin'e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, 17 tutuklu sanıktan 13'ünü tahliye etti.Ayhan Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Muhammet Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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ayhan bora kaplan, ankara, yargılama, dava
ayhan bora kaplan, ankara, yargılama, dava

Ayhan Bora Kaplan davasında karar açıklandı: 68 yıl hapis cezası verildi

12:55 03.12.2024 (güncellendi: 12:56 03.12.2024)
© İHAAyhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© İHA
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Suç örgütüne yönelik 61 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verdi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında karar açıklandı. Mahkeme Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verirken, Kaplan mahkemede, "Ne karar verirseniz verin umurumda değil" dedi.
Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bugün görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddederek sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Bora Kaplan, mahkemenin 'yargılama yapmış' gibi göründüğünü iddia ederek, "Hangi delili topladınız? Amaç ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Ben bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım. Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin umurumda değil" dedi.

Mahkeme salonu karıştı

Kaplan'ın beyanlarının ardından salondaki alkış sesleri üzerine mahkeme başkanı sessiz olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanına tepki gösteren Kaplan, duruşma salonundan çıkartıldı. Diğer sanıkların da son sözlerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı.
Kaplan, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Muhammet Kaplan'a 18 yıl 36 ay, Fethi Koyuncu'ya 12 yıl 15 ay, Barış Kurt'a 8 yıl 38 ay 10 gün, Mutlu Ayaş ve Yusuf İzzet Savaş'a 4 yıl 27 ay, Kanber Keskin'e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, 17 tutuklu sanıktan 13'ünü tahliye etti.
Ayhan Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Muhammet Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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