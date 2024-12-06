https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/meksikada-13-cocuk-bakteri-bulasmis-serumdan-hayatini-kaybetti-1091239503.html

Meksika'da 13 çocuk, bakteri bulaşmış serumdan hayatını kaybetti

Meksika'da 13 çocuk, bakteri bulaşmış serumdan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Meksika'da 13 çocuk, hastane mikrobu olarak bilinen antibiyotiğe dirençli Klebsiella bakterisi bulaşmış serumdan hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T13:18+0300

2024-12-06T13:18+0300

2024-12-06T13:18+0300

dünya

klebsiella oxytoca

meksika sağlık bakanlığı

meksika

hastane mikrobu

serum

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Meksika'da ilk olarak Kasım ayında üç devlet hastanesinde ve bir özel hastanede antibiyotiğe dirençli bir bakteri olan Klebsiella oxytoca bakterisi ortaya çıktı. Serum torbalarından yayıldığı tespit edilen bakteri şimdiye kadar 19 hastada tespit edildi. Bakterinin tespit edildiği hastalardan 13'ünün farklı zamanlarda ölmesi sonunda Meksika Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde belli bir marka serumların kullanılmamasını istedi. Meksika Sağlık Bakanlığı, çocukların serumlardaki bakteriye bağlı olarak 'kan enfeksiyonundan' öldüğünü duyurdu.Klebsiella oxytoca bakterisi nedir?Klebsiella bakteri türleri, insanlarda tehlikeli bir bakteri ve bulaştığında ölüm oranı yüksek enfeksiyona yol açıyor. Normalde insan ve hayvanların bağırsaklarında, suda ve toprakta bulunan bu bakterilerle oluşan enfeksiyonlar, ancak hastanelerde tedavi ediliyor. Klebsiella oxytoca ise yetişkinlerde hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan ve yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı çoklu ilaç direnci gösteren tehlikeli bir bakteri olarak bilinmektedir.

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klebsiella oxytoca, meksika sağlık bakanlığı, meksika, hastane mikrobu, serum