https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/meksikada-13-cocuk-bakteri-bulasmis-serumdan-hayatini-kaybetti-1091239503.html
Meksika'da 13 çocuk, bakteri bulaşmış serumdan hayatını kaybetti
Meksika'da 13 çocuk, bakteri bulaşmış serumdan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Meksika'da 13 çocuk, hastane mikrobu olarak bilinen antibiyotiğe dirençli Klebsiella bakterisi bulaşmış serumdan hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T13:18+0300
2024-12-06T13:18+0300
2024-12-06T13:18+0300
dünya
klebsiella oxytoca
meksika sağlık bakanlığı
meksika
hastane mikrobu
serum
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Meksika'da ilk olarak Kasım ayında üç devlet hastanesinde ve bir özel hastanede antibiyotiğe dirençli bir bakteri olan Klebsiella oxytoca bakterisi ortaya çıktı. Serum torbalarından yayıldığı tespit edilen bakteri şimdiye kadar 19 hastada tespit edildi. Bakterinin tespit edildiği hastalardan 13'ünün farklı zamanlarda ölmesi sonunda Meksika Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde belli bir marka serumların kullanılmamasını istedi. Meksika Sağlık Bakanlığı, çocukların serumlardaki bakteriye bağlı olarak 'kan enfeksiyonundan' öldüğünü duyurdu.Klebsiella oxytoca bakterisi nedir?Klebsiella bakteri türleri, insanlarda tehlikeli bir bakteri ve bulaştığında ölüm oranı yüksek enfeksiyona yol açıyor. Normalde insan ve hayvanların bağırsaklarında, suda ve toprakta bulunan bu bakterilerle oluşan enfeksiyonlar, ancak hastanelerde tedavi ediliyor. Klebsiella oxytoca ise yetişkinlerde hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan ve yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı çoklu ilaç direnci gösteren tehlikeli bir bakteri olarak bilinmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/floridada-kasirga-sonrasi-et-yiyen-bakteri-vakalari-artti-hizlica-yayilan-virus-sebebiyle-13-kisi-1089624061.html
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klebsiella oxytoca, meksika sağlık bakanlığı, meksika, hastane mikrobu, serum
klebsiella oxytoca, meksika sağlık bakanlığı, meksika, hastane mikrobu, serum
Meksika'da 13 çocuk, bakteri bulaşmış serumdan hayatını kaybetti
Meksika'da 13 çocuk, hastane mikrobu olarak bilinen antibiyotiğe dirençli Klebsiella bakterisi bulaşmış serumdan hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede doktorlara belli bir marka serum torbalarını kullanmamalarını istedi. Serum faciasının kaynağı araştırılıyor.
Meksika'da ilk olarak Kasım ayında üç devlet hastanesinde ve bir özel hastanede antibiyotiğe dirençli bir bakteri olan Klebsiella oxytoca bakterisi ortaya çıktı. Serum torbalarından yayıldığı tespit edilen bakteri şimdiye kadar 19 hastada tespit edildi.
Bakterinin tespit edildiği hastalardan 13'ünün farklı zamanlarda ölmesi sonunda Meksika Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde belli bir marka serumların kullanılmamasını istedi. Meksika Sağlık Bakanlığı, çocukların serumlardaki bakteriye bağlı olarak 'kan enfeksiyonundan' öldüğünü duyurdu.
Klebsiella oxytoca bakterisi nedir?
Klebsiella bakteri türleri, insanlarda tehlikeli bir bakteri ve bulaştığında ölüm oranı yüksek enfeksiyona yol açıyor. Normalde insan ve hayvanların bağırsaklarında, suda ve toprakta bulunan bu bakterilerle oluşan enfeksiyonlar, ancak hastanelerde tedavi ediliyor. Klebsiella oxytoca ise yetişkinlerde hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan ve yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı çoklu ilaç direnci gösteren tehlikeli bir bakteri olarak bilinmektedir.