https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/hastaneye-kaldirilan-prof-dr-ilber-ortaylinin-saglik-durumu-nasil-ilk-aciklama-ve-fotograf-geldi-1091227978.html
Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama ve fotoğraf geldi
Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama ve fotoğraf geldi
Sputnik Türkiye
Önceki gün rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alındı. Ortaylı, “Hemen... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T09:14+0300
2024-12-06T09:14+0300
2024-12-06T09:19+0300
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ilber ortaylı
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Katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki gün hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara neden olduğu belirtildi. Ünlü tarihçinin sağlık durumundaki son gelişmeler merak ediliyor. Bir süre yoğun bakıma alınan Ortaylı ardından normal servise geçtiği aktarıldı.'Hemen taburcu olacak durumdayım'Hürriyet'in haberine göre, Ortaylı'nın tahlilleri devam ediyor. Ortaylı sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gayet iyiyim. Nazar mı değdi nedir. Hemen taburcu olacak durumdayım ama doktorlarım fevkalade ihtimam gösteriyor. Merak edenlere selam ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.Ayrıca durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Ortaylı, "Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı
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Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama ve fotoğraf geldi
09:14 06.12.2024 (güncellendi: 09:19 06.12.2024)
Önceki gün rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alındı. Ortaylı, “Hemen taburcu olacak durumdayım ama doktorlara göre hareket edeceğiz” dedi.
Katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki gün hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara neden olduğu belirtildi. Ünlü tarihçinin sağlık durumundaki son gelişmeler merak ediliyor. Bir süre yoğun bakıma alınan Ortaylı ardından normal servise geçtiği aktarıldı.
'Hemen taburcu olacak durumdayım'
Hürriyet'in haberine göre, Ortaylı'nın tahlilleri devam ediyor. Ortaylı sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gayet iyiyim. Nazar mı değdi nedir. Hemen taburcu olacak durumdayım ama doktorlarım fevkalade ihtimam gösteriyor. Merak edenlere selam ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.
Ayrıca durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Ortaylı, "Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı