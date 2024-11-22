https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/alkol-ve-sigara-satanlara-kamera-sarti-uyarisi-1090685162.html
Alkol ve sigara satanlara 'kamera şartı' uyarısı
Alkol ve sigara satanlara 'kamera şartı' uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki alkol ve sigara satışı yapan iş yerleri için güvenlik kamerası zorunluluğu genişletiliyor. 1 Ocak'a kadar tüm bu işletmelerin kamera sistemlerini... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T08:03+0300
2024-11-22T08:03+0300
2024-11-22T08:03+0300
türkiye
alkol
sigara
güvenlik
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Alkol ve sigara satışı ruhsatı bulunan işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişliyor.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul’da da alkol ve sigara satan iş yerleri güvenlik kamerası kurulumlarını 1 Ocak’a kadar tamamlamaları konusunda uyarıldı. Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş /çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.Güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda net kayıt yapabilecek. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak. Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek.Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesinden ceza verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/meteoroloji-ve-valilikten-uyari-yarina-dikkat-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-istanbula-kar-1090682319.html
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alkol, sigara, güvenlik
Alkol ve sigara satanlara 'kamera şartı' uyarısı
İstanbul'daki alkol ve sigara satışı yapan iş yerleri için güvenlik kamerası zorunluluğu genişletiliyor. 1 Ocak'a kadar tüm bu işletmelerin kamera sistemlerini kurarak, güvenlik önlemlerini tamamlamaları bekleniyor.
Alkol ve sigara satışı ruhsatı bulunan işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişliyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul’da da alkol ve sigara satan iş yerleri güvenlik kamerası kurulumlarını 1 Ocak’a kadar tamamlamaları konusunda uyarıldı. Buna göre güvenlik kamera sistemi satış alanı ile tüm giriş /çıkış ve varsa otoparkı, değişik açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek ve kurulan sistem yüz tanımaya elverişli nitelikte ve buna uygun biçimde kurulacak.
Güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte olacak. Karanlık ortamda net kayıt yapabilecek. Gece görüşlü olacak ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilecek. Görüntü kayıtları, en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak. Arşiv görüntülerine gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek.
Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesinden ceza verilecek.