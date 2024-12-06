https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kari-koca-kavgasi-meydan-savasina-dondu-bir-kisi-kamyonetle-kalabaliga-daldi-1091248849.html

Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı

Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta kavga eden karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T15:33+0300

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2024-12-06T15:33+0300

türkiye

esenyurt

kavga

yumruklu kavga

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Karı koca arasındaki kavga sokağa taşınca Esenyurt'ta ortalık karıştı. Bir kişi ise kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü. İstanbul Esenyurt'ta karı koca arasında tartışma çıktı. Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgaya bir süre sonra aileler de karıştı. Sokak ortasında taraflar birbirlerine tekmeli tokatlı saldırırken, bir kişi kamyonetini kavga edenlerin üzerine sürdü. Olaylar polisin gelmesiyle yatıştı.

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türkiye

esenyurt

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esenyurt, kavga, yumruklu kavga