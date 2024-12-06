https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kari-koca-kavgasi-meydan-savasina-dondu-bir-kisi-kamyonetle-kalabaliga-daldi-1091248849.html
Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı
Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta kavga eden karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T15:33+0300
2024-12-06T15:33+0300
2024-12-06T15:33+0300
türkiye
esenyurt
kavga
yumruklu kavga
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Karı koca arasındaki kavga sokağa taşınca Esenyurt'ta ortalık karıştı. Bir kişi ise kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü. İstanbul Esenyurt'ta karı koca arasında tartışma çıktı. Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgaya bir süre sonra aileler de karıştı. Sokak ortasında taraflar birbirlerine tekmeli tokatlı saldırırken, bir kişi kamyonetini kavga edenlerin üzerine sürdü. Olaylar polisin gelmesiyle yatıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/6-aralik-dunya-ozur-dileme-gunu--kimi-hirsizlik-icin-kimi-de-dansoze-para-taktigi-icin-ozur-diledi-1090891105.html
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esenyurt, kavga, yumruklu kavga
esenyurt, kavga, yumruklu kavga
Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı
Esenyurt'ta kavga eden karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü.
Karı koca arasındaki kavga sokağa taşınca Esenyurt'ta ortalık karıştı. Bir kişi ise kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü.
İstanbul Esenyurt'ta karı koca arasında tartışma çıktı. Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgaya bir süre sonra aileler de karıştı. Sokak ortasında taraflar birbirlerine tekmeli tokatlı saldırırken, bir kişi kamyonetini kavga edenlerin üzerine sürdü. Olaylar polisin gelmesiyle yatıştı.