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Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı
Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta kavga eden karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Karı koca arasındaki kavga sokağa taşınca Esenyurt'ta ortalık karıştı. Bir kişi ise kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü. İstanbul Esenyurt'ta karı koca arasında tartışma çıktı. Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgaya bir süre sonra aileler de karıştı. Sokak ortasında taraflar birbirlerine tekmeli tokatlı saldırırken, bir kişi kamyonetini kavga edenlerin üzerine sürdü. Olaylar polisin gelmesiyle yatıştı.
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esenyurt, kavga, yumruklu kavga
esenyurt, kavga, yumruklu kavga

Karı-koca kavgası meydan savaşına döndü: Bir kişi kamyonetle kalabalığa daldı

15:33 06.12.2024
© ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW344808Esenyurt
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW344808
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Esenyurt'ta kavga eden karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü.
Karı koca arasındaki kavga sokağa taşınca Esenyurt'ta ortalık karıştı. Bir kişi ise kavga edenlerin üzerine kamyonet sürdü.
İstanbul Esenyurt'ta karı koca arasında tartışma çıktı. Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgaya bir süre sonra aileler de karıştı. Sokak ortasında taraflar birbirlerine tekmeli tokatlı saldırırken, bir kişi kamyonetini kavga edenlerin üzerine sürdü. Olaylar polisin gelmesiyle yatıştı.
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