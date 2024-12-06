https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/6-aralik-dunya-ozur-dileme-gunu--kimi-hirsizlik-icin-kimi-de-dansoze-para-taktigi-icin-ozur-diledi-1090891105.html

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü | Kimi hırsızlık için kimi de dansöze para taktığı için özür diledi: 'Affet beni'

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü | Kimi hırsızlık için kimi de dansöze para taktığı için özür diledi: 'Affet beni'

Sputnik Türkiye

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü akıllara ilginç özür dileme olaylarını getirdi. Kimisi boşanmak üzere olduğu eşinden pankartla özür diledi, kimisi ise bir... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T09:29+0300

2024-12-06T09:29+0300

2024-12-06T09:29+0300

yaşam

özür

özür dilemek

pankart

6 aralık dünya özür dileme günü

trafik

doktor

af

çiçek

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Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü. Sosyal medyada 'en etkili özür mesajı' diye aratan da var, çiçek siparişi sitelerinden 'özür dilerim' çiçeği ya da hediyesi gönderen de. En çok kullanılan özür dileme yöntemlerinden biri de pankart hazırlatıp af dileme. Peki son dönemin en akılda kalan özürleri hangileriydi?Doktoran pankartlı özür: 'Saygısızlık ettik'Muş'ta bir hasta ile yakını, muayene sırasında tartıştıkları doktordan, toplum sağlığı merkezinin duvarına astıkları pankartla özür diledi. Yaşadıkları tartışmadan pişman olan hasta ve yakını, bir gün sonra sağlık merkezine giderek doktordan Toplum Sağlık Merkezi'nin bahçe duvarındaki korkuluklara "Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik, özür dileriz" yazılı pankart açarak özür diledi.Dansöze para taktığı için af diledi: 'Affetsin'Bodrum’da yaşayan Mustafa Karakayış, arkadaşlarıyla buluştuğu bir akşm, eğlence mekanında dansöze para taktı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca eşinin durumdan haberi oldu. Eşinin boşanma davası açtığı Karakayış, kendisini affettirmek için pankart hazırlayıp arabasının arkasına astı. Eşi ile fotoğrafını koyduğu pankarta “Beni affet, seni çok seviyorum” yazan Mustafa Karakayış, pankartın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.Af diledi: 'Sen gelene kadar açlık grevi yapacağım' Kırşehir'de yaşayan S.A., eşi Rukiye A.'ya 'Aşkım Beni Affet' yazılı pankart açtı. Pankartın il meydanında fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyada gündem oldu.Hırsızlık yapan turist özür diledi: 'Evrenden intikam almak için'İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı bir turist mağazaya attığı mail ile özür dileyerek çaldığı elbisenin parasını da gönderdi. Turist mağaza sahibine 'evrenden intikam almak için' böyle bir şey yaptığını belirtti.Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı özür maili attı.Trafikte gelen özür kavgayı bitirdi: SarıldılarKocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir motokurye, kritik bir trafik kazasından kıl payı kurtularak, kendisini fark etmeyen pikap sürücüsüne tepki gösterdi. Kazaya sebep olan aracın sürücüsü, motosikletinden inerek gelen kişiden özür diledi. Motosiklet sürücüsü "Bir sürücü hem telefonla görüşüyordu hem de aniden yolun ortasında durup sağa döndü. Hatasını anladı, özür diledi. Tam kavga edecekken ikimizin de oruçlu olduğu aklımıza geldi. Bir anda dokunuş oldu kalbime. Birbirimize sarıldık ve özür diledik, helallik aldık. Kavga da edebilirdik ama iyi ki olmadı" dedi.6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nasıl ortaya çıktı?Özür Dileme Günü 2007 yılında ortaya çıktı. Doktor Kevin Leman bir evlilik ve aile terapisti olarak, özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğu konusuna vurgu yapmak istedi.Neden 6 Aralık tarihi seçildi?6 Aralık tarihini seçen Leman, yılbaşı öncesinde de ilişkilerde kırgınlıkların özür dileyerek aşılabileceğini ifade etti.Habertürk 'ün aktardığı habere göre Dr. Leman, Dünya Özür Dileme Günü'nü ilan etmek için bir internet sitesi ve sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya, hızla dünya çapında ilgi gördü ve 6 Aralık, özür dilemenin önemini hatırlamak için bir uluslararası gün olarak kabul edilmeye başlandı.

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