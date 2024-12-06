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6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü | Kimi hırsızlık için kimi de dansöze para taktığı için özür diledi: 'Affet beni'
6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü | Kimi hırsızlık için kimi de dansöze para taktığı için özür diledi: 'Affet beni'
Sputnik Türkiye
6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü akıllara ilginç özür dileme olaylarını getirdi. Kimisi boşanmak üzere olduğu eşinden pankartla özür diledi, kimisi ise bir... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T09:29+0300
2024-12-06T09:29+0300
yaşam
özür
özür dilemek
pankart
6 aralık dünya özür dileme günü
trafik
doktor
af
çiçek
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Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü. Sosyal medyada 'en etkili özür mesajı' diye aratan da var, çiçek siparişi sitelerinden 'özür dilerim' çiçeği ya da hediyesi gönderen de. En çok kullanılan özür dileme yöntemlerinden biri de pankart hazırlatıp af dileme. Peki son dönemin en akılda kalan özürleri hangileriydi?Doktoran pankartlı özür: 'Saygısızlık ettik'Muş'ta bir hasta ile yakını, muayene sırasında tartıştıkları doktordan, toplum sağlığı merkezinin duvarına astıkları pankartla özür diledi. Yaşadıkları tartışmadan pişman olan hasta ve yakını, bir gün sonra sağlık merkezine giderek doktordan Toplum Sağlık Merkezi'nin bahçe duvarındaki korkuluklara "Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik, özür dileriz" yazılı pankart açarak özür diledi.Dansöze para taktığı için af diledi: 'Affetsin'Bodrum’da yaşayan Mustafa Karakayış, arkadaşlarıyla buluştuğu bir akşm, eğlence mekanında dansöze para taktı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca eşinin durumdan haberi oldu. Eşinin boşanma davası açtığı Karakayış, kendisini affettirmek için pankart hazırlayıp arabasının arkasına astı. Eşi ile fotoğrafını koyduğu pankarta “Beni affet, seni çok seviyorum” yazan Mustafa Karakayış, pankartın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.Af diledi: 'Sen gelene kadar açlık grevi yapacağım' Kırşehir'de yaşayan S.A., eşi Rukiye A.'ya 'Aşkım Beni Affet' yazılı pankart açtı. Pankartın il meydanında fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyada gündem oldu.Hırsızlık yapan turist özür diledi: 'Evrenden intikam almak için'İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı bir turist mağazaya attığı mail ile özür dileyerek çaldığı elbisenin parasını da gönderdi. Turist mağaza sahibine 'evrenden intikam almak için' böyle bir şey yaptığını belirtti.Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı özür maili attı.Trafikte gelen özür kavgayı bitirdi: SarıldılarKocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir motokurye, kritik bir trafik kazasından kıl payı kurtularak, kendisini fark etmeyen pikap sürücüsüne tepki gösterdi. Kazaya sebep olan aracın sürücüsü, motosikletinden inerek gelen kişiden özür diledi. Motosiklet sürücüsü "Bir sürücü hem telefonla görüşüyordu hem de aniden yolun ortasında durup sağa döndü. Hatasını anladı, özür diledi. Tam kavga edecekken ikimizin de oruçlu olduğu aklımıza geldi. Bir anda dokunuş oldu kalbime. Birbirimize sarıldık ve özür diledik, helallik aldık. Kavga da edebilirdik ama iyi ki olmadı" dedi.6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nasıl ortaya çıktı?Özür Dileme Günü 2007 yılında ortaya çıktı. Doktor Kevin Leman bir evlilik ve aile terapisti olarak, özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğu konusuna vurgu yapmak istedi.Neden 6 Aralık tarihi seçildi?6 Aralık tarihini seçen Leman, yılbaşı öncesinde de ilişkilerde kırgınlıkların özür dileyerek aşılabileceğini ifade etti.Habertürk 'ün aktardığı habere göre Dr. Leman, Dünya Özür Dileme Günü'nü ilan etmek için bir internet sitesi ve sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya, hızla dünya çapında ilgi gördü ve 6 Aralık, özür dilemenin önemini hatırlamak için bir uluslararası gün olarak kabul edilmeye başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231229/tartistiklari-doktordan-pankartla-ozur-dilediler-1079170624.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220817/kendisini-terk-eden-esine-kent-meydaninda-pankartli-ozur-askim-beni-affet-hatami-anladim-1060036081.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cesmede-bir-magazadan-hirsizlik-yapan-turist-mail-atarak-ozur-diledi-evrenden-intikam-almak-icin-1086068798.html
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6 aralık dünya özür dileme günü, 6 aralık ne günü, dünya özür dileme günü nedir ,dünya özür dileme günü mesajları, dünya özür dileme günü, pankartlı özür, özür mesajları,
6 aralık dünya özür dileme günü, 6 aralık ne günü, dünya özür dileme günü nedir ,dünya özür dileme günü mesajları, dünya özür dileme günü, pankartlı özür, özür mesajları,

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü | Kimi hırsızlık için kimi de dansöze para taktığı için özür diledi: 'Affet beni'

09:29 06.12.2024
© İHABursa'da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı.
Bursa'da bir kişi, eşinden özür dilemek için çalıştığı marketin önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı pankart astı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© İHA
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Zeynep Gökalp - Sputnik Türkiye
Zeynep Gökalp
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6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü akıllara ilginç özür dileme olaylarını getirdi. Kimisi boşanmak üzere olduğu eşinden pankartla özür diledi, kimisi ise bir anlık sinirle tartıştığı doktor için özür yazısı hazırlattı.
Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü. Sosyal medyada 'en etkili özür mesajı' diye aratan da var, çiçek siparişi sitelerinden 'özür dilerim' çiçeği ya da hediyesi gönderen de. En çok kullanılan özür dileme yöntemlerinden biri de pankart hazırlatıp af dileme.
Peki son dönemin en akılda kalan özürleri hangileriydi?

Doktoran pankartlı özür: 'Saygısızlık ettik'

Muş'ta bir hasta ile yakını, muayene sırasında tartıştıkları doktordan, toplum sağlığı merkezinin duvarına astıkları pankartla özür diledi. Yaşadıkları tartışmadan pişman olan hasta ve yakını, bir gün sonra sağlık merkezine giderek doktordan Toplum Sağlık Merkezi'nin bahçe duvarındaki korkuluklara "Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik, özür dileriz" yazılı pankart açarak özür diledi.
Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
YAŞAM
Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler
29 Aralık 2023, 14:52

Dansöze para taktığı için af diledi: 'Affetsin'

Bodrum’da yaşayan Mustafa Karakayış, arkadaşlarıyla buluştuğu bir akşm, eğlence mekanında dansöze para taktı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca eşinin durumdan haberi oldu. Eşinin boşanma davası açtığı Karakayış, kendisini affettirmek için pankart hazırlayıp arabasının arkasına astı. Eşi ile fotoğrafını koyduğu pankarta “Beni affet, seni çok seviyorum” yazan Mustafa Karakayış, pankartın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
© İHAeşinden pankartlı özür
eşinden pankartlı özür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
eşinden pankartlı özür
© İHA

Af diledi: 'Sen gelene kadar açlık grevi yapacağım'

Kırşehir'de yaşayan S.A., eşi Rukiye A.'ya 'Aşkım Beni Affet' yazılı pankart açtı.
Pankartın il meydanında fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyada gündem oldu.
Kendisini terk eden eşine kent meydanında pankartlı özür - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
YAŞAM
Kendisini terk eden eşine kent meydanında pankartlı özür: 'Aşkım beni affet, hatamı anladım'
17 Ağustos 2022, 13:49

Hırsızlık yapan turist özür diledi: 'Evrenden intikam almak için'

İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı bir turist mağazaya attığı mail ile özür dileyerek çaldığı elbisenin parasını da gönderdi. Turist mağaza sahibine 'evrenden intikam almak için' böyle bir şey yaptığını belirtti.
Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı özür maili attı.
Çeşme'de elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
YAŞAM
Çeşme'de bir mağazadan hırsızlık yapan turist mail atarak özür diledi: 'Evrenden intikam almak için'
21 Temmuz, 10:02

Trafikte gelen özür kavgayı bitirdi: Sarıldılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir motokurye, kritik bir trafik kazasından kıl payı kurtularak, kendisini fark etmeyen pikap sürücüsüne tepki gösterdi.
Kazaya sebep olan aracın sürücüsü, motosikletinden inerek gelen kişiden özür diledi. Motosiklet sürücüsü "Bir sürücü hem telefonla görüşüyordu hem de aniden yolun ortasında durup sağa döndü. Hatasını anladı, özür diledi. Tam kavga edecekken ikimizin de oruçlu olduğu aklımıza geldi. Bir anda dokunuş oldu kalbime. Birbirimize sarıldık ve özür diledik, helallik aldık. Kavga da edebilirdik ama iyi ki olmadı" dedi.
Trafikte ters köşe: Kavga edecekken bir anda böyle sarıldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
YAŞAM
Trafikte ters köşe: Kavga edecekken bir anda sarıldılar
25 Mart, 17:04

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nasıl ortaya çıktı?

Özür Dileme Günü 2007 yılında ortaya çıktı. Doktor Kevin Leman bir evlilik ve aile terapisti olarak, özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğu konusuna vurgu yapmak istedi.

Neden 6 Aralık tarihi seçildi?

6 Aralık tarihini seçen Leman, yılbaşı öncesinde de ilişkilerde kırgınlıkların özür dileyerek aşılabileceğini ifade etti.
Habertürk 'ün aktardığı habere göre Dr. Leman, Dünya Özür Dileme Günü'nü ilan etmek için bir internet sitesi ve sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya, hızla dünya çapında ilgi gördü ve 6 Aralık, özür dilemenin önemini hatırlamak için bir uluslararası gün olarak kabul edilmeye başlandı.
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