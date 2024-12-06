https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kakao-fiyati-6-ayin-zirvesinde-cikolataya-zam-gelecek-mi-1091251177.html

Kakao fiyatı 6 ayın zirvesinde: Çikolataya zam gelecek mi?

Kakao fiyatı 6 ayın zirvesinde: Çikolataya zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Kakao fiyatları, Batı Afrika'daki üretim endişeleri ve küresel arz kısıtlamaları nedeniyle son 6 ayın zirvesine tırmandı. Kakao fiyatlarında yaşanan bu artışın... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T16:16+0300

2024-12-06T16:16+0300

2024-12-06T16:16+0300

ekonomi

kakao

çikolata

zam

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Kakao vadeli fiyatları, Batı Afrika'da üretimin düşeceğine dair endişelerin artması ve küresel arzın zaten kısıtlı olması nedeniyle yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.En aktif kontrat New York'ta yüzde 2.4'e varan artışla ton başına 10 bin 92 dolara yükseldi ve 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Vadeli işlemler haftalık bazda yaklaşık yüzde 6'lık bir artışa hazırlanırken, üst üste altıncı hafta kazanç elde etmiş oldu.Kakao fiyatlarında yaşanan bu artışın çikolata fiyatlarına doğrudan yansıması öngörülüyor. Bazı çikolata markalarının ürünlerinin, fiyat artışları yüzünden ya boyutları küçülebilir ya da zamlanabilir.

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kakao, çikolata, zam