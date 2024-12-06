https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dursun-ozbek-tff-baskani-canli-yayinda-beni-acikca-tehdit-etmistir-1091222869.html
Dursun Özbek: TFF Başkanı canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir
Dursun Özbek: TFF Başkanı canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir
Sputnik Türkiye
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki tartışmada bu kez Özbek, Hacıosmanoğlu'nun canlı yayında kendisini açıkça... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T01:38+0300
2024-12-06T01:38+0300
2024-12-06T01:39+0300
spor
dursun özbek
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d7108cb0a61f3299fa302ad9700d14b.jpg
Galatasaray Başkanı Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini canlı yayında açıkça tehdit ettiğini belirtti.Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanloğlu'nun TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamaları kast ederek ""Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir" dedi.Dursun Özbek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/tff-baskani-haciosmanoglundan-dursun-ozbeke-yanit-kabul-edilebilir-gibi-degil-1091218264.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082408137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62c181b7b6313a694da42940473f3c02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, tehdit
dursun özbek, türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, tehdit
Dursun Özbek: TFF Başkanı canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir
01:38 06.12.2024 (güncellendi: 01:39 06.12.2024)
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasındaki tartışmada bu kez Özbek, Hacıosmanoğlu'nun canlı yayında kendisini açıkça tehdit ettiğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini canlı yayında açıkça tehdit ettiğini belirtti.
Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanloğlu'nun TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamaları kast ederek ""Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu akşam yaptığı hadsiz açıklamalarla canlı yayında beni açıkça tehdit etmiştir" dedi.
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray’ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem. Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu’na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır. Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir. Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir."