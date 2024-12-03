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Akvaryuma hapsedilen balina dışkısını yapıp seyircilerin üstüne fırlattı
Akvaryuma hapsedilen balina dışkısını yapıp seyircilerin üstüne fırlattı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Teksas eyaletinde dev bir akvaryumda düzenlenen balina gösterisi, beklenmedik anlara sahne oldu. Bir balinanın dışkıladığı havuzdan sıçrattığı pis su... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:42+0300
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde, San Antonio bölgesindeki bir akvaryumda düzenlenen balina gösterisi, izleyicilere unutamayacakları anlar yaşattı. Gösteri sırasında havuzda sergilediği hareketlerle seyirciyi etkileyen balina, aniden havuza dışkıladı. Ardından, suyu yüzgeçleriyle sıçratarak seyircilerin üzerine fırlattı.Olayın gerçekleştiği anlara tanık olan sosyal medya kullanıcısı Alex Bermudez, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdı. Videolar, kısa sürede viral oldu ve farklı tepkiler aldı.'Herkesin güldüğünü ve ne olduğunu anlamaya çalıştığını gördüm'Olay anına ilişkin duygularını ifade eden Bermudez, şunları söyledi:Bermudez’in açıklamaları, balina gösterilerinin hijyen ve etik boyutunu yeniden gündeme getirdi. Gösteriyi izleyenlerin şaşkınlık ve kahkaha dolu anlar yaşadığı belirtiliyor.Balina gösterilerinin tartışmalı yüzüBu tür olaylar, hayvanların eğlence sektöründe kullanılmasıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hayvan hakları savunucuları, balinaların doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılıp dar alanlarda gösteri yapmaya zorlanmasının, hem hayvanların psikolojisini hem de genel sağlığı olumsuz etkilediğini dile getiriyor.San Antonio’daki akvaryum yetkilileri, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, gösterinin devam ettiği ve izleyicilerin olaya esprili bir şekilde yaklaştığı öğrenildi.Sosyal medyada büyük i̇lgiSosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Bazıları olayı eğlenceli bulurken, kimileri hayvanların dar alanlarda sergilenmesine tepki gösterdi. Balina gösterileri ve bu tür parkların gelecekte nasıl düzenleneceği konusu, bu olayla birlikte yeniden gündeme taşındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/uzayin-derinliklerinde-bilim-dunyasini-sarsan-kesif-gizemli-bir-super-dunya-doguyor-tarih-yeniden-1091102489.html
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san antonio, teksas, amerika, abd, balina, balina, sirk, akvaryum, akvaryum

Akvaryuma hapsedilen balina dışkısını yapıp seyircilerin üstüne fırlattı

12:42 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-manÇin'deki bir hayvanat bahçesinde tutulan beyaz balina
Çin'deki bir hayvanat bahçesinde tutulan beyaz balina - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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ABD’nin Teksas eyaletinde dev bir akvaryumda düzenlenen balina gösterisi, beklenmedik anlara sahne oldu. Bir balinanın dışkıladığı havuzdan sıçrattığı pis su, seyircilerin üzerine geldi. Olay sosyal medyada viral olurken, gösteriye katılanlar ise karışık duygular yaşadı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde, San Antonio bölgesindeki bir akvaryumda düzenlenen balina gösterisi, izleyicilere unutamayacakları anlar yaşattı. Gösteri sırasında havuzda sergilediği hareketlerle seyirciyi etkileyen balina, aniden havuza dışkıladı. Ardından, suyu yüzgeçleriyle sıçratarak seyircilerin üzerine fırlattı.
Olayın gerçekleştiği anlara tanık olan sosyal medya kullanıcısı Alex Bermudez, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdı. Videolar, kısa sürede viral oldu ve farklı tepkiler aldı.

'Herkesin güldüğünü ve ne olduğunu anlamaya çalıştığını gördüm'

Olay anına ilişkin duygularını ifade eden Bermudez, şunları söyledi:
"Şoktaydım ama beni gerçekten rahatsız etmedi. Etrafıma baktığımda herkesin güldüğünü ve ne olduğunu anlamaya çalıştığını gördüm. Kimse kalkıp gitmedi. Hijyenik bulmuyorum ama gerçekten eğlenceliydi."
Bermudez’in açıklamaları, balina gösterilerinin hijyen ve etik boyutunu yeniden gündeme getirdi. Gösteriyi izleyenlerin şaşkınlık ve kahkaha dolu anlar yaşadığı belirtiliyor.

Balina gösterilerinin tartışmalı yüzü

Bu tür olaylar, hayvanların eğlence sektöründe kullanılmasıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Hayvan hakları savunucuları, balinaların doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılıp dar alanlarda gösteri yapmaya zorlanmasının, hem hayvanların psikolojisini hem de genel sağlığı olumsuz etkilediğini dile getiriyor.
San Antonio’daki akvaryum yetkilileri, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, gösterinin devam ettiği ve izleyicilerin olaya esprili bir şekilde yaklaştığı öğrenildi.

Sosyal medyada büyük i̇lgi

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Bazıları olayı eğlenceli bulurken, kimileri hayvanların dar alanlarda sergilenmesine tepki gösterdi. Balina gösterileri ve bu tür parkların gelecekte nasıl düzenleneceği konusu, bu olayla birlikte yeniden gündeme taşındı.
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