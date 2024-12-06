https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/istanbulda-bir-ilk-yeni-donem-basliyor-yere-cop-ve-sigara-izmariti-atmanin-cezasi-belli-oldu-1091226880.html
İstanbul'da bir ilk, yeni dönem başlıyor: Yere çöp ve sigara izmariti atmanın cezası belli oldu
İstanbul'da bir ilk, yeni dönem başlıyor: Yere çöp ve sigara izmariti atmanın cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Belediye Meclisi, çevre kirliliğiyle mücadele için önemli bir karar aldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yere çöp, sigara izmariti veya kabuklu yemiş... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T08:24+0300
2024-12-06T08:24+0300
2024-12-06T08:24+0300
türkiye
büyükçekmece
büyükçekmece belediyesi
çöp
plastik çöp
çöp toplama
sigara
sigara içmek
sigara izmariti
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090089926_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_7543fe588c410b006231f2bc151990c1.jpg
Büyükçekmece Belediyesi, çevre temizliği ve kirlilikle mücadele konusunda yeni bir adım attı. Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çevreyi kirletenlere yönelik idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın özellikle halka açık alanlarda çevre bilincini artırması hedefleniyor.Yere çöp atmanın bedeli 2 bin 950 TLBelediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre, Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar ve sokaklarda çevreyi kirletenler 2 bin 950 TL ceza ödeyecek. Bu karar, sigara izmariti, çöp ve kuruyemiş kabuğu gibi atıklar için geçerli olacak.Başkan Hasan Akgün: Tereddütsüz uygulanacakBüyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çevre temizliği konusunda alınan bu kararın önemine vurgu yaparak, uygulamanın ciddiyetle takip edileceğini belirtti. Akgün, şu ifadeleri kullandı:Hafta sonları çevre kirliliği artıyorBaşkan Akgün, kirliliğin özellikle mayıs başından ekim sonuna kadar arttığını ve hafta sonları, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar devam ettiğini söyledi. Bu süreçte zabıta ekiplerinin yoğun çalışacağını ve ceza uygulamalarının artırılacağını ifade etti.Çevre bilincini artırmak hedefleniyorBu kararın, çevre temizliğini artırarak kirliliği azaltması bekleniyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha bilinçli hareket etmesini sağlamak için bilgilendirme kampanyaları düzenleyeceklerini de açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-meteoroloji-tum-turkiyeyi-uyardi-acil-tedbir-cagrisi-geldi-1091226210.html
türkiye
büyükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090089926_175:0:924:562_1920x0_80_0_0_fecf1200987eba83332fe7c0093c465a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
büyükçekmece çöp cezası, çevreyi kirletenlere para cezası, sigara izmariti cezası 2025, büyükçekmece çevre temizliği, 1 ocak 2025 çevre cezası, yere çöp atmanın cezası, büyükçekmece belediyesi çevre kararı, çevre kirliliği ile mücadele, 2.950 tl çöp cezası, büyükçekmece idari para cezası, çevreyi kirletmenin bedeli, belediye çevre temizliği yasası, kordonboyu çevre düzenlemesi, büyükçekmece sivil zabıta, çevre temizliği bilinçlendirme, çevre cezası nasıl uygulanır, çevre bilinci kampanyası, 2025 çevre düzenlemeleri, sigara izmariti atma cezası
büyükçekmece çöp cezası, çevreyi kirletenlere para cezası, sigara izmariti cezası 2025, büyükçekmece çevre temizliği, 1 ocak 2025 çevre cezası, yere çöp atmanın cezası, büyükçekmece belediyesi çevre kararı, çevre kirliliği ile mücadele, 2.950 tl çöp cezası, büyükçekmece idari para cezası, çevreyi kirletmenin bedeli, belediye çevre temizliği yasası, kordonboyu çevre düzenlemesi, büyükçekmece sivil zabıta, çevre temizliği bilinçlendirme, çevre cezası nasıl uygulanır, çevre bilinci kampanyası, 2025 çevre düzenlemeleri, sigara izmariti atma cezası
İstanbul'da bir ilk, yeni dönem başlıyor: Yere çöp ve sigara izmariti atmanın cezası belli oldu
Büyükçekmece Belediye Meclisi, çevre kirliliğiyle mücadele için önemli bir karar aldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yere çöp, sigara izmariti veya kabuklu yemiş atarak çevreyi kirletenlere 2 bin 950 TL idari para cezası uygulanacak. Belediye Başkanı Hasan Akgün, kararı “Tereddütsüz uygulanacak” sözleriyle duyurdu.
Büyükçekmece Belediyesi, çevre temizliği ve kirlilikle mücadele konusunda yeni bir adım attı. Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çevreyi kirletenlere yönelik idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın özellikle halka açık alanlarda çevre bilincini artırması hedefleniyor.
Yere çöp atmanın bedeli 2 bin 950 TL
Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre, Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar ve sokaklarda çevreyi kirletenler 2 bin 950 TL ceza ödeyecek. Bu karar, sigara izmariti, çöp ve kuruyemiş kabuğu gibi atıklar için geçerli olacak.
Başkan Hasan Akgün: Tereddütsüz uygulanacak
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çevre temizliği konusunda alınan bu kararın önemine vurgu yaparak, uygulamanın ciddiyetle takip edileceğini belirtti. Akgün, şu ifadeleri kullandı:
“Büyükçekmece halkı, özellikle Kordonboyu’nda çevre temizliği konusunda olumlu bir alışkanlık kazandı. Ancak özellikle hafta sonları yoğunlaşan kirlilik, müdahaleyi zorunlu kıldı. Sivil zabıta ve ekiplerimizle bu kararı tereddütsüz uygulayacağız.”
Hafta sonları çevre kirliliği artıyor
Başkan Akgün, kirliliğin özellikle mayıs başından ekim sonuna kadar arttığını ve hafta sonları, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar devam ettiğini söyledi. Bu süreçte zabıta ekiplerinin yoğun çalışacağını ve ceza uygulamalarının artırılacağını ifade etti.
Çevre bilincini artırmak hedefleniyor
Bu kararın, çevre temizliğini artırarak kirliliği azaltması bekleniyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha bilinçli hareket etmesini sağlamak için bilgilendirme kampanyaları düzenleyeceklerini de açıkladı.