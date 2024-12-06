https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/istanbulda-bir-ilk-yeni-donem-basliyor-yere-cop-ve-sigara-izmariti-atmanin-cezasi-belli-oldu-1091226880.html

İstanbul'da bir ilk, yeni dönem başlıyor: Yere çöp ve sigara izmariti atmanın cezası belli oldu

İstanbul'da bir ilk, yeni dönem başlıyor: Yere çöp ve sigara izmariti atmanın cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Belediye Meclisi, çevre kirliliğiyle mücadele için önemli bir karar aldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yere çöp, sigara izmariti veya kabuklu yemiş... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T08:24+0300

2024-12-06T08:24+0300

2024-12-06T08:24+0300

türkiye

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ceza

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Büyükçekmece Belediyesi, çevre temizliği ve kirlilikle mücadele konusunda yeni bir adım attı. Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çevreyi kirletenlere yönelik idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın özellikle halka açık alanlarda çevre bilincini artırması hedefleniyor.Yere çöp atmanın bedeli 2 bin 950 TLBelediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre, Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar ve sokaklarda çevreyi kirletenler 2 bin 950 TL ceza ödeyecek. Bu karar, sigara izmariti, çöp ve kuruyemiş kabuğu gibi atıklar için geçerli olacak.Başkan Hasan Akgün: Tereddütsüz uygulanacakBüyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çevre temizliği konusunda alınan bu kararın önemine vurgu yaparak, uygulamanın ciddiyetle takip edileceğini belirtti. Akgün, şu ifadeleri kullandı:Hafta sonları çevre kirliliği artıyorBaşkan Akgün, kirliliğin özellikle mayıs başından ekim sonuna kadar arttığını ve hafta sonları, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar devam ettiğini söyledi. Bu süreçte zabıta ekiplerinin yoğun çalışacağını ve ceza uygulamalarının artırılacağını ifade etti.Çevre bilincini artırmak hedefleniyorBu kararın, çevre temizliğini artırarak kirliliği azaltması bekleniyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha bilinçli hareket etmesini sağlamak için bilgilendirme kampanyaları düzenleyeceklerini de açıkladı.

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