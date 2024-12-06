https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-meteoroloji-tum-turkiyeyi-uyardi-acil-tedbir-cagrisi-geldi-1091226210.html

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji tüm Türkiye’yi uyardı, 'acil tedbir' çağrısı geldi

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji tüm Türkiye’yi uyardı, 'acil tedbir' çağrısı geldi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-8 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu birçok bölgede kuvvetli yağışlar beklenirken, iç ve... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T08:16+0300

2024-12-06T08:16+0300

2024-12-06T08:16+0300

türkiye

antalya

aydın

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

bursa hava durumu

hava durumu

sis

pus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090631266_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0657fb45340cca1b8d14905ef933862d.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 6 Aralık Cuma itibarıyla başlayan yağışlı hava, hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Kıyı Ege, Antalya’nın batı kıyıları ve Aydın’ın kıyı kesimleri gibi bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.Soğuk hava ve don uyarısıÜlkenin iç ve doğu kesimlerinde, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu bölgelerde sis ve pus hadisesinin görüş mesafesini azaltabileceği belirtiliyor. Sürücülerin ve çiftçilerin bu koşullara karşı tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji’den uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu BölgesiDenizlerde Hava Durumu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/devlet-memurlarinin-calisma-kosullari-degisiyor-maas-artisi-ve-teni-haklar-aciklandi-tum-haklar-1091225290.html

türkiye

antalya

aydın

istanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

6-8 aralık hava durumu, meteoroloji hava durumu tahmini, hangi şehirlerde yağış var, kuvvetli yağış uyarısı, don ve buzlanma nerelerde olacak, kıyı ege hava durumu, antalya yağmur uyarısı, iç anadolu sis uyarısı, doğu anadolu kar yağışı, marmara pus ve sis, istanbul hava durumu, izmir sağanak yağış, muğla sel riski, ankara parçalı bulutlu, trabzon karla karışık yağmur, batı karadeniz hava durumu, akdeniz gök gürültülü sağanak, denizlerde fırtına bekleniyor, şehir şehir hava durumu, meteoroloji’den uyarı, 2024 aralık hava durumu