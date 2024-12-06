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Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji tüm Türkiye’yi uyardı, 'acil tedbir' çağrısı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji tüm Türkiye’yi uyardı, 'acil tedbir' çağrısı geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-8 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu birçok bölgede kuvvetli yağışlar beklenirken, iç ve... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T08:16+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 6 Aralık Cuma itibarıyla başlayan yağışlı hava, hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Kıyı Ege, Antalya’nın batı kıyıları ve Aydın’ın kıyı kesimleri gibi bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.Soğuk hava ve don uyarısıÜlkenin iç ve doğu kesimlerinde, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu bölgelerde sis ve pus hadisesinin görüş mesafesini azaltabileceği belirtiliyor. Sürücülerin ve çiftçilerin bu koşullara karşı tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji’den uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu BölgesiDenizlerde Hava Durumu
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6-8 aralık hava durumu, meteoroloji hava durumu tahmini, hangi şehirlerde yağış var, kuvvetli yağış uyarısı, don ve buzlanma nerelerde olacak, kıyı ege hava durumu, antalya yağmur uyarısı, iç anadolu sis uyarısı, doğu anadolu kar yağışı, marmara pus ve sis, istanbul hava durumu, izmir sağanak yağış, muğla sel riski, ankara parçalı bulutlu, trabzon karla karışık yağmur, batı karadeniz hava durumu, akdeniz gök gürültülü sağanak, denizlerde fırtına bekleniyor, şehir şehir hava durumu, meteoroloji’den uyarı, 2024 aralık hava durumu
6-8 aralık hava durumu, meteoroloji hava durumu tahmini, hangi şehirlerde yağış var, kuvvetli yağış uyarısı, don ve buzlanma nerelerde olacak, kıyı ege hava durumu, antalya yağmur uyarısı, iç anadolu sis uyarısı, doğu anadolu kar yağışı, marmara pus ve sis, istanbul hava durumu, izmir sağanak yağış, muğla sel riski, ankara parçalı bulutlu, trabzon karla karışık yağmur, batı karadeniz hava durumu, akdeniz gök gürültülü sağanak, denizlerde fırtına bekleniyor, şehir şehir hava durumu, meteoroloji’den uyarı, 2024 aralık hava durumu

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji tüm Türkiye’yi uyardı, 'acil tedbir' çağrısı geldi

08:16 06.12.2024
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-8 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu birçok bölgede kuvvetli yağışlar beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 6 Aralık Cuma itibarıyla başlayan yağışlı hava, hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Kıyı Ege, Antalya’nın batı kıyıları ve Aydın’ın kıyı kesimleri gibi bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Soğuk hava ve don uyarısı

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu bölgelerde sis ve pus hadisesinin görüş mesafesini azaltabileceği belirtiliyor. Sürücülerin ve çiftçilerin bu koşullara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji’den uyarılar

Kuvvetli Yağış: Özellikle Muğla, Antalya ve Aydın kıyılarında etkili olacak. Sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmalı.
Don ve Buzlanma: İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gece saatlerinde görülecek don ve buzlanma riski sürücüler ve tarımla uğraşanlar için tehdit oluşturuyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi

Edirne: 14°C, parçalı bulutlu, güney kesimlerinde sağanak yağış.
İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Çanakkale: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

İzmir: 17°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Aydın: 15°C, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Muğla: 13°C, kuvvetli sağanak yağışlı.
Manisa: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar: 7°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinde don riski.

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 19°C, batı kıyılarında kuvvetli sağanak yağış.
Adana: 21°C, parçalı bulutlu.
Mersin: 21°C, parçalı bulutlu.
Hatay: 18°C, parçalı bulutlu.
Burdur: 8°C, sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Konya: 9°C, parçalı bulutlu.
Eskişehir: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus ve don riski.
Kayseri: 6°C, parçalı bulutlu.
Çankırı: 5°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinde buzlanma.

Batı Karadeniz Bölgesi

Zonguldak: 13°C, parçalı bulutlu.
Bolu: 12°C, parçalı bulutlu.
Düzce: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kastamonu: 5°C, parçalı bulutlu, yüksek kesimlerde don riski.
Bartın: 14°C, parçalı bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Rize: 13°C, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar.
Artvin: 10°C, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Samsun: 13°C, parçalı bulutlu.
Amasya: 11°C, parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: -1°C, parçalı bulutlu, don ve buzlanma riski.
Kars: 5°C, parçalı bulutlu.
Van: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 6°C, parçalı bulutlu.
Elazığ: 7°C, parçalı bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 12°C, parçalı bulutlu.
Gaziantep: 11°C, parçalı bulutlu.
Şanlıurfa: 14°C, parçalı bulutlu.
Siirt: 11°C, parçalı bulutlu.
Mardin: 10°C, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sis.

Denizlerde Hava Durumu

Marmara: Parçalı bulutlu, kuzeydoğudan esen rüzgarlarla dalga yüksekliği 1-1,5 metre.
Ege: Sağanak yağışlı, güneydoğu rüzgarı 3-5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 2-3 metre.
Akdeniz: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınamsı rüzgar. Dalga yüksekliği yer yer 3 metreye kadar ulaşabilir.
Karadeniz: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış. Dalga 0,5-2 metre arası.
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