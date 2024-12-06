Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Meteoroloji tüm Türkiye’yi uyardı, 'acil tedbir' çağrısı geldi
© AASağanak
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-8 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu birçok bölgede kuvvetli yağışlar beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 6 Aralık Cuma itibarıyla başlayan yağışlı hava, hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Kıyı Ege, Antalya’nın batı kıyıları ve Aydın’ın kıyı kesimleri gibi bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
Soğuk hava ve don uyarısı
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu bölgelerde sis ve pus hadisesinin görüş mesafesini azaltabileceği belirtiliyor. Sürücülerin ve çiftçilerin bu koşullara karşı tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji’den uyarılar
Kuvvetli Yağış: Özellikle Muğla, Antalya ve Aydın kıyılarında etkili olacak. Sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmalı.
Don ve Buzlanma: İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gece saatlerinde görülecek don ve buzlanma riski sürücüler ve tarımla uğraşanlar için tehdit oluşturuyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi
Edirne: 14°C, parçalı bulutlu, güney kesimlerinde sağanak yağış.
İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Çanakkale: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi
İzmir: 17°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Aydın: 15°C, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Muğla: 13°C, kuvvetli sağanak yağışlı.
Manisa: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar: 7°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinde don riski.
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 19°C, batı kıyılarında kuvvetli sağanak yağış.
Adana: 21°C, parçalı bulutlu.
Mersin: 21°C, parçalı bulutlu.
Hatay: 18°C, parçalı bulutlu.
Burdur: 8°C, sağanak yağışlı.
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Konya: 9°C, parçalı bulutlu.
Eskişehir: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus ve don riski.
Kayseri: 6°C, parçalı bulutlu.
Çankırı: 5°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinde buzlanma.
Batı Karadeniz Bölgesi
Zonguldak: 13°C, parçalı bulutlu.
Bolu: 12°C, parçalı bulutlu.
Düzce: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kastamonu: 5°C, parçalı bulutlu, yüksek kesimlerde don riski.
Bartın: 14°C, parçalı bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Rize: 13°C, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar.
Artvin: 10°C, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Samsun: 13°C, parçalı bulutlu.
Amasya: 11°C, parçalı bulutlu.
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: -1°C, parçalı bulutlu, don ve buzlanma riski.
Kars: 5°C, parçalı bulutlu.
Van: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 6°C, parçalı bulutlu.
Elazığ: 7°C, parçalı bulutlu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 12°C, parçalı bulutlu.
Gaziantep: 11°C, parçalı bulutlu.
Şanlıurfa: 14°C, parçalı bulutlu.
Siirt: 11°C, parçalı bulutlu.
Mardin: 10°C, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sis.
Denizlerde Hava Durumu
Marmara: Parçalı bulutlu, kuzeydoğudan esen rüzgarlarla dalga yüksekliği 1-1,5 metre.
Ege: Sağanak yağışlı, güneydoğu rüzgarı 3-5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 2-3 metre.
Akdeniz: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınamsı rüzgar. Dalga yüksekliği yer yer 3 metreye kadar ulaşabilir.
Karadeniz: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış. Dalga 0,5-2 metre arası.