https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/israilden-golan-tepeleri-hamlesi-kara-ve-hava-birlikleri-guclendirilecek-1091252623.html
İsrail'den Golan Tepeleri hamlesi: 'Kara ve hava birlikleri güçlendirilecek'
İsrail'den Golan Tepeleri hamlesi: 'Kara ve hava birlikleri güçlendirilecek'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ordunun Suriye'deki durumu yakında izlediği ve her türlü gelişmeye hazır olduğu belirtilirken... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T16:26+0300
2024-12-06T16:26+0300
2024-12-06T16:26+0300
dünya
israil savunma kuvvetleri (idf)
israil ordusu (idf)
israil genelkurmay başkanlığı
golan tepeleri
suriye
israil
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Golan Tepeleri bölgesindeki hava ve kara birliklerini takviye ettiğini duyurdu. Açıklamada ordunun her türlü saldırı ve savunma gelişmesine hazır durumda olduğunun altı çizildi.Ordunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ‘İsrail sınırı yakınında herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini’ ve ‘İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehlikeyi etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğini’ kaydedilen açıklamada, “Gelişmeleri izliyoruz. Hem saldırı hem de savunma açısından durumun her türlü gelişmesine hazırlıklı” cümleleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/erdogandan-suriye-mesaji-bolge-sikintida-1091241817.html
golan tepeleri
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israil
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israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu (idf), israil genelkurmay başkanlığı, golan tepeleri, suriye, israil
israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu (idf), israil genelkurmay başkanlığı, golan tepeleri, suriye, israil
İsrail'den Golan Tepeleri hamlesi: 'Kara ve hava birlikleri güçlendirilecek'
İsrail Savunma Kuvvetleri Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ordunun Suriye'deki durumu yakında izlediği ve her türlü gelişmeye hazır olduğu belirtilirken Golan Tepeleri bölgesindeki hava ve kara birliklerinin güçlendirildiği kaydedildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Golan Tepeleri bölgesindeki hava ve kara birliklerini takviye ettiğini duyurdu. Açıklamada ordunun her türlü saldırı ve savunma gelişmesine hazır durumda olduğunun altı çizildi.
Ordunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
İsrail Genelkurmay Başkanlığı ve Kuzey Bölge Komutanlığı'nda dünden bu yana yürütülen durum değerlendirmesi ışığında ve Suriye'deki iç çatışmanın gelişimi dikkate alınarak Golan Tepeleri bölgesindeki hava ve kara kuvvetlerinin güçlendirilmesine karar verildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ‘İsrail sınırı yakınında herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini’ ve ‘İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehlikeyi etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğini’ kaydedilen açıklamada, “Gelişmeleri izliyoruz. Hem saldırı hem de savunma açısından durumun her türlü gelişmesine hazırlıklı” cümleleri yer aldı.