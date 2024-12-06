https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/israilden-golan-tepeleri-hamlesi-kara-ve-hava-birlikleri-guclendirilecek-1091252623.html

İsrail'den Golan Tepeleri hamlesi: 'Kara ve hava birlikleri güçlendirilecek'

İsrail'den Golan Tepeleri hamlesi: 'Kara ve hava birlikleri güçlendirilecek'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ordunun Suriye'deki durumu yakında izlediği ve her türlü gelişmeye hazır olduğu belirtilirken... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T16:26+0300

2024-12-06T16:26+0300

2024-12-06T16:26+0300

dünya

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil ordusu (idf)

israil genelkurmay başkanlığı

golan tepeleri

suriye

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104004/67/1040046709_0:29:1024:605_1920x0_80_0_0_71f29ac0178739411e3ce66b2195f893.jpg

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Golan Tepeleri bölgesindeki hava ve kara birliklerini takviye ettiğini duyurdu. Açıklamada ordunun her türlü saldırı ve savunma gelişmesine hazır durumda olduğunun altı çizildi.Ordunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ‘İsrail sınırı yakınında herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğini’ ve ‘İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehlikeyi etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğini’ kaydedilen açıklamada, “Gelişmeleri izliyoruz. Hem saldırı hem de savunma açısından durumun her türlü gelişmesine hazırlıklı” cümleleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/erdogandan-suriye-mesaji-bolge-sikintida-1091241817.html

golan tepeleri

suriye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil savunma kuvvetleri (idf), israil ordusu (idf), israil genelkurmay başkanlığı, golan tepeleri, suriye, israil