https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/prof-dr-ilber-ortaylinin-son-hali-sevenlerini-uzdu-dengem-bozuldu-1091219244.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son hali sevenlerini üzdü

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son hali sevenlerini üzdü

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Okan Bayülgen'in televizyon programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı fenalaşarak programdan ayrılmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Prof... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T21:37+0300

2024-12-05T21:37+0300

2024-12-05T21:37+0300

yaşam

ilber ortaylı

hastane

tedavi

canlı yayın

iltihap

sağlık

program

okan bayülgen

paylaşım

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Canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Komedyen ve sunucu Okan Bayülgen'in gece programına Gurme Vedat Milor ile konuk olan Tarihçi İlber Ortaylı yemek ve kültür üzerine sohbet ederken fenalaşarak canlı yayını yarıda bırakmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Sevenlerine teşekkür eden Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu oluyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucu dengem bozuldu, hastaneye geldim'' açıklamasında bulundu.Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım altına yorum yapan sevenleri geçmiş olsun dileklerini iletti. Yatakta tedavi gören İlber Ortaylı'nın yorgun hali ve elindeki pansuman ise dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/prof-dr-ilber-ortayli-canli-yayinda-rahatsizlandi-1091130047.html

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