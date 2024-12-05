https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/prof-dr-ilber-ortaylinin-son-hali-sevenlerini-uzdu-dengem-bozuldu-1091219244.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son hali sevenlerini üzdü
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son hali sevenlerini üzdü
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Okan Bayülgen'in televizyon programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı fenalaşarak programdan ayrılmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Prof... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T21:37+0300
2024-12-05T21:37+0300
2024-12-05T21:37+0300
yaşam
ilber ortaylı
hastane
tedavi
canlı yayın
iltihap
sağlık
program
okan bayülgen
paylaşım
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Canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Komedyen ve sunucu Okan Bayülgen'in gece programına Gurme Vedat Milor ile konuk olan Tarihçi İlber Ortaylı yemek ve kültür üzerine sohbet ederken fenalaşarak canlı yayını yarıda bırakmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Sevenlerine teşekkür eden Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu oluyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucu dengem bozuldu, hastaneye geldim'' açıklamasında bulundu.Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım altına yorum yapan sevenleri geçmiş olsun dileklerini iletti. Yatakta tedavi gören İlber Ortaylı'nın yorgun hali ve elindeki pansuman ise dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/prof-dr-ilber-ortayli-canli-yayinda-rahatsizlandi-1091130047.html
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son hali sevenlerini üzdü
Ünlü komedyen Okan Bayülgen'in televizyon programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı fenalaşarak programdan ayrılmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taburcu olacağını açıkladı.
Canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Komedyen ve sunucu Okan Bayülgen'in gece programına Gurme Vedat Milor ile konuk olan Tarihçi İlber Ortaylı yemek ve kültür üzerine sohbet ederken fenalaşarak canlı yayını yarıda bırakmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Sevenlerine teşekkür eden Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu oluyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucu dengem bozuldu, hastaneye geldim'' açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım altına yorum yapan sevenleri geçmiş olsun dileklerini iletti. Yatakta tedavi gören İlber Ortaylı'nın yorgun hali ve elindeki pansuman ise dikkat çekti.