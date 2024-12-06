https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/guney-kore-iktidar-partisi-liderinden-devlet-baskani-yoonun-yetkilerinin-askiya-alinmasi-cagrisi-1091229010.html
Güney Kore iktidar partisi liderinden, Devlet Başkanı Yoon'un yetkilerinin askıya alınması çağrısı
Güney Kore iktidar partisi liderinden, Devlet Başkanı Yoon'un yetkilerinin askıya alınması çağrısı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de, iktidardaki Halkın Gücü Partisi Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:02+0300
2024-12-06T10:02+0300
2024-12-06T10:02+0300
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yoon suk-yeol
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Güney Kore iktidar partisinin lideri Han Dong Hoon, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un iktidarından hızla uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Han Dong Hoon, Devlet Başkanı Yoon'un iptal edilen sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelene politikacıların tutuklanmasını emrettiğini öne sürdü. Han, Yoon'un başkanlık yetkisine tutunması halinde başkanın 'beceriksizce ilan edilen sıkıyönetim ilanı' gibi 'radikal' bir eylemde daha bulunabileceğini söyledi.Yonhap haber ajansının haberine göre, iktidar partinin Ulusal Meclis'te düzenlediği toplantıda konuşan Han, "Yeni ortaya çıkan gerçekler göz önüne alındığında, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Kore Cumhuriyeti'ni ve halkın koruma görevlerinden derhal uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.Parti lideri Han, perşembe günü Devlet Başkanı Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In Hyung'a 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanından sonra ilana karşı çıkan kilit siyasi figürleri 'devlet karşıtı' güçler olmakla suçlayarak tutuklama talimatı verdiğini ve hatta onları tutuklamak için istihbaratı harekete geçirdiğini doğruladıklarını iddia etti.5 Aralık'ta Güney Kore'de muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis, başkanlık ofisinin taşınması ve Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee ile ilgili soruşturmalardaki rolleri nedeniyle devlet başdenetçisi ve üç üst düzey savcının görevden alınması için verilen 'azil' önergelerini kabul etmişti.Han daha önce önergenin kabulünü engellemek için çaba harcayacağının sözünü vermişti ancak PPP önergeyi resmi parti çizgisi olarak reddetmeye karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/guney-kore-devlet-baskani-yoona-vatana-ihanet-suclamasiyla-sorusturma-baslatildi-1091193563.html
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asya & pasifik, güney kore, ulusal meclis, halkın gücü partisi, güney kore devlet başkanlığı, yoon suk-yeol
asya & pasifik, güney kore, ulusal meclis, halkın gücü partisi, güney kore devlet başkanlığı, yoon suk-yeol
Güney Kore iktidar partisi liderinden, Devlet Başkanı Yoon'un yetkilerinin askıya alınması çağrısı
Güney Kore'de, iktidardaki Halkın Gücü Partisi Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğinin anlaşıldığını belirterek, yeniden böyle 'radikal' bir eyleme girişmesinin önlenmesi için yetkilerinin askıya alınması gerektiğini belirtti.
Güney Kore iktidar partisinin lideri Han Dong Hoon, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un iktidarından hızla uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Han Dong Hoon, Devlet Başkanı Yoon'un iptal edilen sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelene politikacıların tutuklanmasını emrettiğini öne sürdü. Han, Yoon'un başkanlık yetkisine tutunması halinde başkanın 'beceriksizce ilan edilen sıkıyönetim ilanı' gibi 'radikal' bir eylemde daha bulunabileceğini söyledi.
Yonhap haber ajansının haberine göre, iktidar partinin Ulusal Meclis'te düzenlediği toplantıda konuşan Han, "Yeni ortaya çıkan gerçekler göz önüne alındığında, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Kore Cumhuriyeti'ni ve halkın koruma görevlerinden derhal uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Parti lideri Han, perşembe günü Devlet Başkanı Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In Hyung'a 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanından sonra ilana karşı çıkan kilit siyasi figürleri 'devlet karşıtı' güçler olmakla suçlayarak tutuklama talimatı verdiğini ve hatta onları tutuklamak için istihbaratı harekete geçirdiğini doğruladıklarını iddia etti.
5 Aralık'ta Güney Kore'de muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis, başkanlık ofisinin taşınması ve Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee ile ilgili soruşturmalardaki rolleri nedeniyle devlet başdenetçisi ve üç üst düzey savcının görevden alınması için verilen 'azil' önergelerini kabul etmişti.
Han daha önce önergenin kabulünü engellemek için çaba harcayacağının sözünü vermişti ancak PPP önergeyi resmi parti çizgisi olarak reddetmeye karar vermişti.